Θρήνος για τον λιμενικό που σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρος, βίντεο-ντοκουμέντο από τα τεράστια κύματα να χτυπούν το λιμάνι

Ποιος ήταν ο 53χρονος λιμενικός που έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να σώσει σκάφη από την κακοκαιρία

Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που τα κύματα «χτυπούν» τον άτυχο λιμενικό

Την Παρασκευή θα γίνει η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του χθες αφού παρασύρθηκε από τη θάλασσα εν ώρα υπηρεσίας στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους.Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα.Ο άτυχος λιμενικός ήταν πατέρας ενός 9χρονου παιδιού.Ο 53χρονος βρισκόταν σε υπηρεσία όταν οι άνεμοι έφτασαν τα 9-10 μποφόρ και η θάλασσα σήκωσε τεράστια κύματα. Μαζί με συναδέλφους του έσπευσε να ασφαλίσει σκάφη που κινδύνευαν να παρασυρθούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο ντοκουμέντο, ενώ δέσμευε ένα σκάφος, ένα τεράστιο κύμα ξεπέρασε τον κυματοθραύστη και τον παρέσυρε στη θάλασσα.Λίγη ώρα αργότερα, ο λιμενικός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.Συγκλονιστική είναι η στιγμή που ο άτυχος άνδρας και μία συνάδελφός του βρίσκονται στη θάλασσα, έπειτα από «χτύπημα» μεγάλων κυμάτων που δέχτηκαν, με αποτέλεσμα ο 53χρονος να χτυπήσει στο κεφάλι σε βράχια κατά την πτώση του.Αμέσως σήμανε συναγερμός για τη διάσωσή τους. Η συνάδελφός του είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας την οικογένειά του και την περιοχή του Άστρους στη θλίψη.