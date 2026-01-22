Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Θρήνος για τον λιμενικό που σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρος, βίντεο-ντοκουμέντο από τα τεράστια κύματα να χτυπούν το λιμάνι
Ήταν πατέρας ενός 9χρονου παιδιού έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να σώσει σκάφη από την κακοκαιρία στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους - «Προσέξτε» φωνάζουν στον λιμενικό και τη συνάδελφό του
Την Παρασκευή θα γίνει η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του χθες αφού παρασύρθηκε από τη θάλασσα εν ώρα υπηρεσίας στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα.
Ο 53χρονος βρισκόταν σε υπηρεσία όταν οι άνεμοι έφτασαν τα 9-10 μποφόρ και η θάλασσα σήκωσε τεράστια κύματα. Μαζί με συναδέλφους του έσπευσε να ασφαλίσει σκάφη που κινδύνευαν να παρασυρθούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο ντοκουμέντο, ενώ δέσμευε ένα σκάφος, ένα τεράστιο κύμα ξεπέρασε τον κυματοθραύστη και τον παρέσυρε στη θάλασσα.
Λίγη ώρα αργότερα, ο λιμενικός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.
Δείτε το βίντεο:
Αμέσως σήμανε συναγερμός για τη διάσωσή τους. Η συνάδελφός του είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας την οικογένειά του και την περιοχή του Άστρους στη θλίψη.
Ποιος ήταν ο 53χρονος λιμενικός που έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να σώσει σκάφη από την κακοκαιρίαΟ άτυχος λιμενικός ήταν πατέρας ενός 9χρονου παιδιού.
Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που τα κύματα «χτυπούν» τον άτυχο λιμενικόΣυγκλονιστική είναι η στιγμή που ο άτυχος άνδρας και μία συνάδελφός του βρίσκονται στη θάλασσα, έπειτα από «χτύπημα» μεγάλων κυμάτων που δέχτηκαν, με αποτέλεσμα ο 53χρονος να χτυπήσει στο κεφάλι σε βράχια κατά την πτώση του.
Δείτε το βίντεο:
