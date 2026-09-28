Κακλαμάνης: Καταδικάζω απερίφραστα τις επιθέσεις στα πολιτικά γραφεία των Παπαθανάση - Λοβέρδου
Κακλαμάνης: Καταδικάζω απερίφραστα τις επιθέσεις στα πολιτικά γραφεία των Παπαθανάση - Λοβέρδου
«Δεν φοβόμαστε, δεν πτοούμαστε, δεν λυγίζουμε» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής
Την απερίφραστη καταδίκη του στις επιθέσεις στα πολιτικά γραφεία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι και του πρώην υπουργού και υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.
«Καταδικάζω με τρόπο κατηγορηματικό και απερίφραστο κάθε απόπειρα εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας. Τέτοιου είδους άνανδρες και απαράδεκτες ενέργειες δεν μας πτοούν και δεν εκφοβίζουν τη Δημοκρατία μας, η οποία θα είναι πάντα ισχυρή», τόνισε.
Ο κ. Κακλαμάνης διαμήνυσε επίσης: «Όσες μπογιές ή τρικάκια κι αν πετάξουν, όσα συνθήματα κι αν γράψουν στους τοίχους, όσους τραμπουκισμούς κι αν διαπράξουν, ένα έχω να τους πω: Δεν φοβόμαστε, δεν πτοούμαστε, δεν λυγίζουμε. Είμαστε εδώ, ενωμένοι και δυνατοί για να υπερασπιζόμαστε κάθε φορά το δημοκρατικό μας συναίσθημα, το δημοκρατικό μας πολίτευμα και αυτοί οι θρασύδειλοι θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους».
«Καταδικάζω με τρόπο κατηγορηματικό και απερίφραστο κάθε απόπειρα εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας. Τέτοιου είδους άνανδρες και απαράδεκτες ενέργειες δεν μας πτοούν και δεν εκφοβίζουν τη Δημοκρατία μας, η οποία θα είναι πάντα ισχυρή», τόνισε.
Ο κ. Κακλαμάνης διαμήνυσε επίσης: «Όσες μπογιές ή τρικάκια κι αν πετάξουν, όσα συνθήματα κι αν γράψουν στους τοίχους, όσους τραμπουκισμούς κι αν διαπράξουν, ένα έχω να τους πω: Δεν φοβόμαστε, δεν πτοούμαστε, δεν λυγίζουμε. Είμαστε εδώ, ενωμένοι και δυνατοί για να υπερασπιζόμαστε κάθε φορά το δημοκρατικό μας συναίσθημα, το δημοκρατικό μας πολίτευμα και αυτοί οι θρασύδειλοι θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους».
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