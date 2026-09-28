Πλεύρης: Στόχος να λειτουργήσει return hub στην Αφρική για τους παράνομους μετανάστες επί ελληνικής προεδρίας

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου προανήγγειλε την επίσημη παρουσίαση της ελληνικής θέσης για τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης στο Συμβούλιο του Λουξεμβούργου και συνέδεσε την ελληνική προεδρία με τη λειτουργία κέντρου επιστροφών σε αφρικανική χώρα