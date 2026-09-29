Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2

1/10 «Καζαντζάκης» & «Saison Morte»

8/10 «Τελευταία Κλήση» & «Νύφες»

15/10 «Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών​» & «Café 404»

22/10 «Νύφες» & «Καζαντζάκης»

29/10 «Καποδίστριας» & «Τελευταία Κλήση»

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