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Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2
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Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2

Η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές

Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2
Ο Οκτώβριος φέρνει στα Novacinema μεγάλο αφιέρωμα «Nova Co-productions» στις συμπαραγωγές της Nova, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Καποδίστριας».

Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2

Κάθε Πέμπτη από τις 22:00 στο Novacinema2 θα μεταδίδoνται back to back ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα κινηματογραφικά δρώμενα. Έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες:

  • 1/10 «Καζαντζάκης» & «Saison Morte»
  • 8/10 «Τελευταία Κλήση» & «Νύφες»
  • 15/10 «Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών​» & «Café 404»
  • 22/10 «Νύφες» & «Καζαντζάκης»
  • 29/10 «Καποδίστριας» & «Τελευταία Κλήση»

Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2

Στο αφιέρωμα της Nova, κάθε Πέμπτη οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν κορυφαίους ηθοποιούς, καταξιωμένους σκηνοθέτες και δημιουργούς όπως ο Γιάννης Σμαραγδής σε ταινίες που έγραψαν τη δική τους ιστορία στα κινηματογραφικά δρώμενα. Η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

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Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2

Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
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