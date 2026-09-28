Τον Ασπρόπυργο θα επισκεφθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και με πολίτες
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Κυριάκος Μητσοτάκης Ασπρόπυργος Ταμείο Ανάκαμψης

Τον Ασπρόπυργο θα επισκεφθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και με πολίτες

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί και το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου

Τον Ασπρόπυργο θα επισκεφθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και με πολίτες
Στον Ασπρόπυργο θα βρεθεί αύριο, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, ενώ στη συνέχεια  θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου Γιάννη Ηλία, στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.

Στις 12.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης του Ασπροπύργου, ενώ στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.
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