Τον Ασπρόπυργο θα επισκεφθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και με πολίτες
Τον Ασπρόπυργο θα επισκεφθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και με πολίτες
Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί και το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου
Στον Ασπρόπυργο θα βρεθεί αύριο, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου Γιάννη Ηλία, στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.
Στις 12.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης του Ασπροπύργου, ενώ στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου Γιάννη Ηλία, στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.
Στις 12.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης του Ασπροπύργου, ενώ στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.
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