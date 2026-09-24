Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης

Τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης - Εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις