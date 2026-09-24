Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης
Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης
Τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης - Εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις
Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Όπως εξήγησε, θα αφορούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας.
Όπως ανέφερε, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις, ενώ οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα τόσο για τα κυβερνητικά μέτρα όσο και για τυχόν πρωτοβουλίες των εταιρειών.
Όπως είπε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις εξαρτώνται από τα δημοσιονομικά περιθώρια, σημειώνοντας ότι ο ΕΦΚ αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως στα δημόσια ταμεία. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει φθάσει στα όρια των επιτρεπόμενων δαπανών και απαιτείται ειδική εξαίρεση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια παρέμβαση.
«Μειώνεις όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα», τόνισε.
«Υπάρχουν δύο θέματα που αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει: Το πρώτο ζήτημα είναι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ΕΦΚ φέρνει στα κρατικά ταμεία τον χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι ότι επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όπως εξήγησε, θα αφορούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας.
Όπως ανέφερε, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις, ενώ οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα τόσο για τα κυβερνητικά μέτρα όσο και για τυχόν πρωτοβουλίες των εταιρειών.
Για τον ΕΦΚΑναφερόμενος στη συζήτηση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι επί της αρχής υπέρ της μείωσης των φόρων, υπενθυμίζοντας ότι θα έχουν ήδη μειωθεί 91 φόροι έως το 2027.
Όπως είπε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις εξαρτώνται από τα δημοσιονομικά περιθώρια, σημειώνοντας ότι ο ΕΦΚ αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως στα δημόσια ταμεία. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει φθάσει στα όρια των επιτρεπόμενων δαπανών και απαιτείται ειδική εξαίρεση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια παρέμβαση.
«Μειώνεις όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα», τόνισε.
«Υπάρχουν δύο θέματα που αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει: Το πρώτο ζήτημα είναι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ΕΦΚ φέρνει στα κρατικά ταμεία τον χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι ότι επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
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