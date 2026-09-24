Κόντρα Σχοινά με Δουδωνή στη Βουλή: Αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, τότε κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη
Κόντρα Σχοινά με Δουδωνή στη Βουλή: Αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, τότε κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη
«Δεν ήρθα εγώ εδώ να καλύψω το παλιό. Όσο είμαι εγώ στην Αχαρνών, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Προσωπικό τόνο, με αναφορές σε ακαδημαϊκές περγαμηνές και «αυτοφωράκηδες» εκτυλίχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αλιεία. Αφορμή για την αντιπαράθεση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και του Παναγιώτη Δουδωνή στάθηκαν ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο και το άρθρο 74 για την εκκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων της περιόδου 2018-2022.
Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Σχοινά ότι «δεν έχει πατήσει το πόδι του» στη Λέσβο για τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, αλλά στέλνει ότι στέλνει στο πεδίο τον υφυπουργό Θανάση Καββαδά ως «αυτοφωράκια».
Στην απάντηση του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επικαλέστηκε τις σπουδές του κ. Δουδωνή στην Οξφόρδη. «Ο κ. Δουδωνής σπούδασε στην Οξφόρδη, όμως η ακαδημαϊκή κοινότητα υπηρετεί τον ορθό λόγο», είπε.«Ήρθατε για να πείτε τον υφυπουργό “αυτοφωράκια” επειδή πήγε 4 φορές στο πεδίο, κοντά σε αυτούς που θέλετε να σας εκλέξουν», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο κ. Δουδωνής πήγε στη Λέσβο για να στηρίξει όσους κήρυξαν μονομερώς το τέλος της ιχνηλάτησης, θέτοντας τη χώρα εκτός κοινοτικής νομιμότητας. «Εάν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, τότε κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη», είπε με νόημα.
Ο κ. Δουδωνής σχολίασε και τις προσωπικές αναφορές του κ. Σχοινά, τις οποίες χαρακτήρισε «αισχρές και ανοίκειες προσβολές», και σημείωσε: «Δεν σας άκουσα να λέτε ότι σας τις μάθανε στις Βρυξέλλες».
Παρέμβαση στο ζήτημα έκανε και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς, σημειώνοντας ότι είναι υποχρέωση του να βρίσκεται στη Λέσβο όπου υπάρχει πρόβλημα και κάλεσε τον κ. Δουδωνή να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό του «αυτοφωράκια».
«Αν όλα ήταν καλά δεν θα ερχόμουν. Το να μου λέτε ότι έρχομαι να καλύψω κάτι, που όμως έρχομαι να διορθώσω, δεν στέκει», είπε και συνέχισε με μια αποστροφή που σχολιάστηκε: «Δεν ήρθα εγώ εδώ να καλύψω το παλιό. Όσο είμαι εγώ στην Αχαρνών, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια και οι θιασώτες του παλιού συστήματος, εγώ είμαι εγγυητής και αρωγός του νέου συστήματος», είπε χαρακτηριστικά.
Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Σχοινά ότι «δεν έχει πατήσει το πόδι του» στη Λέσβο για τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, αλλά στέλνει ότι στέλνει στο πεδίο τον υφυπουργό Θανάση Καββαδά ως «αυτοφωράκια».
Στην απάντηση του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επικαλέστηκε τις σπουδές του κ. Δουδωνή στην Οξφόρδη. «Ο κ. Δουδωνής σπούδασε στην Οξφόρδη, όμως η ακαδημαϊκή κοινότητα υπηρετεί τον ορθό λόγο», είπε.«Ήρθατε για να πείτε τον υφυπουργό “αυτοφωράκια” επειδή πήγε 4 φορές στο πεδίο, κοντά σε αυτούς που θέλετε να σας εκλέξουν», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο κ. Δουδωνής πήγε στη Λέσβο για να στηρίξει όσους κήρυξαν μονομερώς το τέλος της ιχνηλάτησης, θέτοντας τη χώρα εκτός κοινοτικής νομιμότητας. «Εάν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, τότε κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη», είπε με νόημα.
«Εξ αποστάσεως δίνετε τη μάχη;»«Εξ αποστάσεως τη δίνετε τη μάχη υπουργέ;» απάντησε ο κ. Δουδωνής, επιμένοντας ότι ο κ. Σχοινάς δίνει τη μάχη «με τηλεκατεύθυνση από την Αχαρνών». «Τον κύριο Καββαδά στέλνετε ως “αυτοφωράκια”, εσείς το πόδι σας δεν το έχετε πατήσει στο νησί, εσείς κάνετε τον Πόντιο Πιλάτο από την Αθήνα. Σε ποια άλλη χώρα χρειάζονται 6,5 μήνες για να ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση;», ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Δουδωνής σχολίασε και τις προσωπικές αναφορές του κ. Σχοινά, τις οποίες χαρακτήρισε «αισχρές και ανοίκειες προσβολές», και σημείωσε: «Δεν σας άκουσα να λέτε ότι σας τις μάθανε στις Βρυξέλλες».
Παρέμβαση στο ζήτημα έκανε και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς, σημειώνοντας ότι είναι υποχρέωση του να βρίσκεται στη Λέσβο όπου υπάρχει πρόβλημα και κάλεσε τον κ. Δουδωνή να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό του «αυτοφωράκια».
Δεν ήρθα στο υπουργείο για να καλύψω το παλιόΝωρίτερα, ο κ. Σχοινάς απαντώντας στις αιτιάσεις είπε πως ο ερχομός του στο εν λόγω υπουργείο συνιστά τη «νέα σελίδα ενός νέου κεφαλαίου».
«Αν όλα ήταν καλά δεν θα ερχόμουν. Το να μου λέτε ότι έρχομαι να καλύψω κάτι, που όμως έρχομαι να διορθώσω, δεν στέκει», είπε και συνέχισε με μια αποστροφή που σχολιάστηκε: «Δεν ήρθα εγώ εδώ να καλύψω το παλιό. Όσο είμαι εγώ στην Αχαρνών, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια και οι θιασώτες του παλιού συστήματος, εγώ είμαι εγγυητής και αρωγός του νέου συστήματος», είπε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα