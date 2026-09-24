Κόντρα Σχοινά με Δουδωνή στη Βουλή: Αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, τότε κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη

«Δεν ήρθα εγώ εδώ να καλύψω το παλιό. Όσο είμαι εγώ στην Αχαρνών, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων