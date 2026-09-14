«Η επιπόλαιη οδηγική κουλτούρα μπορεί να αλλάξει»: O Σκέρτσος δημοσίευσε στοιχεία για τη μεγάλη μείωση των τροχαίων στην Ελλάδα

Τη σημαντική αποκλιμάκωση των θανατηφόρων τροχαίων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ανέδειξε ο υπουργός Επικρατείας, παρουσιάζοντας στοιχεία που δείχνουν τη μείωση των θυμάτων στους ελληνικούς δρόμους