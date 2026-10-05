Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αγιασμός Ολομέλεια Βουλής Κυριάκος Μητσοτάκης Ιερώνυμος

Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό στην Ολομέλεια, παρουσία του πρωθυπουργού, υπουργών και των πολιτικών αρχηγών - Ποιοι έδωσαν το «παρών» και ποιοι απουσίασαν

Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
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Τελέστηκε το πρωί της Δευτέρας στην Ολομέλεια της Βουλής ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών, πολιτικών αρχηγών και βουλευτών.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ενώ η Βουλή είχε ολοκληρώσει την Παρασκευή τις εργασίες της προηγούμενης Συνόδου.

Κατά την άφιξή του, ο Αρχιεπίσκοπος είχε μια σύντομη και εγκάρδια συνομιλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν από την έναρξη της τελετής.

Στα υπουργικά έδρανα, δίπλα στον πρωθυπουργό, κάθισαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ στην αμέσως πίσω σειρά βρίσκονταν ο Αθανάσιος Πετραλιάς και ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Κατά την αποχώρηση του Αρχιεπισκόπου μετά τον αγιασμό, ο Γιώργος Μυλωνάκης φίλησε το χέρι του κ. Ιερώνυμου.

Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης, κρατώντας το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2027
Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
Ο αρχαιότερος βουλευτής του κοινοβουλίου, Γιάννης Τραγάκης περιστοιχισμένος από άλλες βουλευτές. Την φωτογραφία τραβάει ο Γιώργος Αμυράς
Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
Μητσοτάκης και Πιερρακάκης χαιρετούν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
Πηγαδάκι στα υπουργικά έδρανα, στο κέντρο ο πρωθυπουργός. Γύρω του, Θεοδωρικάκος, Τραγάκης, Χαρακόπουλος
Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
Στο ίδιο στιγμιότυπο, πίσω από τον Πρωθυπουργό, χειραψία του Γιώργου Μυλωνάκη με τον Κυριάκο Πιερρακάκη
Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
Ο Πρωθυπουργός και πίσω του ο Γιώργος Μυλωνάκης


Ποιοι πολιτικοί αρχηγοί ήταν παρόντες

Στην τελετή παρέστησαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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Απών ήταν, όπως και πέρυσι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
Η ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας

Ο πρόεδρος της Βουλής είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με βουλευτές των κομμάτων πριν και μετά την τελετή.

Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλάμάνης περιστοιχισμένος από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ


Οι ανεξάρτητοι βουλευτές στην Ολομέλεια

Το «παρών» στον αγιασμό έδωσαν επίσης αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Ο Γιώργος Γαβρήλος και η Πόπη Τσαπανίδου κάθονταν μαζί, ενώ σε διαφορετικό σημείο της αίθουσας βρίσκονταν δίπλα-δίπλα ο Αλέξης Χαρίτσης και η Θεανώ Φωτίου.

Στα έδρανα εθεάθησαν ακόμη η Αθήνα Λινού και η Μυρτώ Κοροβέση, ενώ πιο πίσω κάθονταν η Γιώτα Πούλου και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ο αγιασμός σηματοδότησε και τυπικά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, με τις εργασίες της Δ΄ Συνόδου να ξεκινούν μετά τη λήξη της Γ΄ Συνόδου στις 2 Οκτωβρίου.
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