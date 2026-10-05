Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό στην Ολομέλεια, παρουσία του πρωθυπουργού, υπουργών και των πολιτικών αρχηγών - Ποιοι έδωσαν το «παρών» και ποιοι απουσίασαν
Τελέστηκε το πρωί της Δευτέρας στην Ολομέλεια της Βουλής ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών, πολιτικών αρχηγών και βουλευτών.
Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ενώ η Βουλή είχε ολοκληρώσει την Παρασκευή τις εργασίες της προηγούμενης Συνόδου.
Κατά την άφιξή του, ο Αρχιεπίσκοπος είχε μια σύντομη και εγκάρδια συνομιλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν από την έναρξη της τελετής.
Στα υπουργικά έδρανα, δίπλα στον πρωθυπουργό, κάθισαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ στην αμέσως πίσω σειρά βρίσκονταν ο Αθανάσιος Πετραλιάς και ο Γιώργος Μυλωνάκης.
Κατά την αποχώρηση του Αρχιεπισκόπου μετά τον αγιασμό, ο Γιώργος Μυλωνάκης φίλησε το χέρι του κ. Ιερώνυμου.
Απών ήταν, όπως και πέρυσι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο πρόεδρος της Βουλής είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με βουλευτές των κομμάτων πριν και μετά την τελετή.
Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ενώ η Βουλή είχε ολοκληρώσει την Παρασκευή τις εργασίες της προηγούμενης Συνόδου.
Κατά την άφιξή του, ο Αρχιεπίσκοπος είχε μια σύντομη και εγκάρδια συνομιλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν από την έναρξη της τελετής.
Στα υπουργικά έδρανα, δίπλα στον πρωθυπουργό, κάθισαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ στην αμέσως πίσω σειρά βρίσκονταν ο Αθανάσιος Πετραλιάς και ο Γιώργος Μυλωνάκης.
Κατά την αποχώρηση του Αρχιεπισκόπου μετά τον αγιασμό, ο Γιώργος Μυλωνάκης φίλησε το χέρι του κ. Ιερώνυμου.
Ποιοι πολιτικοί αρχηγοί ήταν παρόντεςΣτην τελετή παρέστησαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Απών ήταν, όπως και πέρυσι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο πρόεδρος της Βουλής είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με βουλευτές των κομμάτων πριν και μετά την τελετή.
Οι ανεξάρτητοι βουλευτές στην ΟλομέλειαΤο «παρών» στον αγιασμό έδωσαν επίσης αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Ο Γιώργος Γαβρήλος και η Πόπη Τσαπανίδου κάθονταν μαζί, ενώ σε διαφορετικό σημείο της αίθουσας βρίσκονταν δίπλα-δίπλα ο Αλέξης Χαρίτσης και η Θεανώ Φωτίου.
Στα έδρανα εθεάθησαν ακόμη η Αθήνα Λινού και η Μυρτώ Κοροβέση, ενώ πιο πίσω κάθονταν η Γιώτα Πούλου και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
Ο αγιασμός σηματοδότησε και τυπικά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, με τις εργασίες της Δ΄ Συνόδου να ξεκινούν μετά τη λήξη της Γ΄ Συνόδου στις 2 Οκτωβρίου.
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