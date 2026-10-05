Ο αγιασμός της Βουλής: Οι παρέες και τα πηγαδάκια, ποιοι μίλησαν με ποιους - Δείτε φωτογραφίες

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλάμάνης περιστοιχισμένος από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές στην Ολομέλεια

Το «παρών» στον αγιασμό έδωσαν επίσης αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Ο Γιώργος Γαβρήλος και η Πόπη Τσαπανίδου κάθονταν μαζί, ενώ σε διαφορετικό σημείο της αίθουσας βρίσκονταν δίπλα-δίπλα ο Αλέξης Χαρίτσης και η Θεανώ Φωτίου.Στα έδρανα εθεάθησαν ακόμη η Αθήνα Λινού και η Μυρτώ Κοροβέση, ενώ πιο πίσω κάθονταν η Γιώτα Πούλου και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.Ο αγιασμός σηματοδότησε και τυπικά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, με τις εργασίες της Δ΄ Συνόδου να ξεκινούν μετά τη λήξη της Γ΄ Συνόδου στις 2 Οκτωβρίου.