Μητσοτάκης-Μακρόν συζήτησαν το σχέδιο για να επιστρέψει το καλώδιο στην Κάσο: Η νέα NAVTEX και το γαλλικό «κλειδί» για το δύσκολο 40%

Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 60% των βυθομετρικών ερευνών, απομένει όμως το δυσκολότερο 40%, στο οποίο βρίσκεται και το πλέον ευαίσθητο τμήμα της διαδρομής, νοτίως της Κάσου

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε την είσοδο της Meridiam καθοριστική τόσο για την οικονομική όσο και για τη γεωπολιτική διάσταση του έργου και έδωσε το στίγμα για όσα ακολουθούν: ο GSI, είπε, βρίσκεται «πιο κοντά από ποτέ» στην υλοποίηση.



Το επόμενο τεστ είναι πλέον στη θάλασσα: η νέα NAVTEX και η επιστροφή των πλοίων νοτίως της Κάσου.