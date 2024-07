Τουρκία: Επιστρέφει στην τακτική της έντασης με την Ελλάδα - Πολεμικά πλοία στην Κάσο, κραυγές για Δένδια και... Βανδή

ιταλικού ερευνητικού «

φρεγατών και μιας κορβέτας του τουρικού Πολεμικού Ναυτικού (Gokova, Gokcu και Beykoz) σε περιοχή η οποία βρίσκεται μόλις έξω από τα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης μεταξύ



Η ελληνική απάντηση ήταν αρχικά με την παρουσία της κανονιοφόρου «Αήττητος» και στη συνέχεια με την αποστολή της φρεγάτας «Νικηφόρος Φωκάς». Τα δύο ελληνικά πολεμικά πλοία βρέθηκαν στα στενά Κάσου – Καρπάθου, σε ικανή δηλαδή απόσταση από τις έρευνες του ιταλικού πλοίου. », προκάλεσε αρχικά την ανάπτυξη δύοκαι μιαςτου τουρικού Πολεμικού Ναυτικού (Gokova, Gokcu και Beykoz) σε περιοχή η οποία βρίσκεται μόλις έξω από τα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης μεταξύ Κάσου και Καρπάθου Η ελληνική απάντηση ήταν αρχικά με την παρουσία τηςκαι στη συνέχεια με την αποστολή της. Τα δύο ελληνικά πολεμικά πλοία βρέθηκαν στα στενά Κάσου – Καρπάθου, σε ικανή δηλαδή απόσταση από τις έρευνες του ιταλικού πλοίου.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunan bakan Dendias'a sert eleştiri:



"Yunanistan Savunma Bakanı'nın ifadeleri kabalık, korkaklık, su katılmamış küstahlık olarak değerlendirilmelidir." — Yeni Şafak (@yenisafak) July 23, 2024

221910 UTC IOYL 24STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 718/24KARPATHIO PELAGOSEREVNITIKES ERGASIES GIA EGKATASTASIYPOVRYCHIOY KALODIOYAPO TO PLOIO 'IEVOLI RELUME'APO 23 MECHRI 24 IOYL 24STI GRAMMI POY ENONEI TA SIMEIA:35-18.17B 026-58.57A35-18.12B 026-59.16A35-19.90B 027-11.84A35-19.80B 027-13.94ATIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 1NMAKYROSI MINYMATOS TIN 242100 UTC IOYL 24Για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωποςσχολίασε μιλώντας στον ΣΚΑΙ: «Η κυβέρνηση απαντά συνολικά στο θέμα ότι επιδιώκει την διατήρηση του κλίματος διαλόγου και είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό. Ο διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία, δεν σημαίνει αφέλεια. Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά στον διάλογο δεν μπαίνουν ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων», σχολίασε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,Το ελληνικόβρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για το θέμα, ζητώντας μάλιστα να παραταθεί η νέα NAVTEX (718/24) έως αύριο Τετάρτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.Κλιμακώνοντας την τακτική των προκλήσεων, η παρουσία τουΗ Τουρκία, όμως, συνέχισε να ενισχύει τις δυνάμεις της στην περιοχή καθώς μετά τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας έφτασαν στην ίδια περιοχή άλλες δύο πυραυλάκατοι, με την Αθήνα να μην επιλέγει περαιτέρω κλιμάκωση στέλνοντας και ένα περιπολικό ανοιχτης θαλάσσης του Λιμενικού.Σημειώνεται ότι το «Ievoli Relume» κινείται βάσει NAVTEX του σταθμού Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (693/24), με στόχο «επιχείρηση έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου».ZCZC HA41171750 UTC JUL 24IRAKLEIO RADIO NAVWARN 693/24CANCEL RADIO NAVWARN 679/24KARPATHIO SEA - KASOS STRAIGHTRESEARCH OPERATION FORUNDERWATER CABLE INSTALLATIONWILL BE CONDUCTED BY 'IEVOLI RELUME'FROM 17 UNTIL 20 JUL 24IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:35-21.07N 026-33.07E35-20.02N 026-36.93E35-19.19N 026-41.48E35-17.98N 026-46.05E35-17.16N 026-51.85E35-18.10N 026-58.34E35-18.04N 027-02.92E35-18.85N 027-07.75E35-19.48N 027-13.55EWIDE BERTH REQUESTED 1NMCANCEL THIS MSG ON 202100 UTC JUL 24NNNNTURNHOS N/W : 0671/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 18-07-2024 15:56)TURNHOS N/W : 0671/24MEDITERRANEAN SEA1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA41-693/24 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.3. CANCEL THIS MESSAGE 202100Z JUL 24.Τη σκυτάλη από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επιθέσεις κατά του Νίκου Δένδια πήρε σήμερα, Τρίτη, ο κυβερνητικός του εταίρος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί , ο οποίος έβαλε στο στόχαστρό του και τη Δέσποινα Βανδή μετά την ακύρωση της συναυλίας της στη Σμύρνη για μια αφίσα του Ατατούρκ στη σκηνή «Οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Ελλάδας είναι γεμάτες ασέβεια, αλαζονία και παραλήρημα. Η "ειρηνευτική επιχείρηση" της 20ης Ιουλίου (σ.σ. έτσι ονοματίζει η Άγκυρα την εισβολή στην Κύπρο) έβαλε τέλος στην προσπάθεια γενοκτονίας. Οι εχθροί της Τουρκίας έχουν χάσει τον ύπνο τους» είπα αρχικά ο ακροδεξιόςΣτη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρό του τη Δέσποινα Βανδή λέγοντας ότι «μια Ελληνίδα τραγουδίστρια δεν έδειξε σεβασμό στη σημαία της Τουρκίας και την εικόνα του Ατατούρκ και αυτό είναι μια απόδειξη της ανηθικότητάς που δοκιμάζει την υπομονή μας».Όσον αφορά το, κάνοντας το άσπρο-μαύρο, είπε ότι «είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ευθύνονται όσοι φοβούνται την επίλυσή του. Η ελληνική πλευρά ήταν πάντα αυτή που δεν είχε τη θέληση να βρεθεί μια λύση και πάντα σαμποτάρει κάθε τέτοια προσπάθεια».Επιμένοντας στη ρητορική περί δύο κρατών, ο Μπαχτσελί είπε ότι «του τουρκοκυπριακό "κράτος" πρέπει να αναγνωριστεί. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική»«Ηδεν είναι απλά ένα νησί στο οποίο μένουν άνθρωποι. Είναι ένα μνημείο της ύπαρξης του τουρκικού έθνους. Αν δεν είχαμε την τουρκική παρέμβαση πριν από 50 χρόνια τότε θα είχαμε τις ίδιες καταστροφές με αυτές στη Γάζα» συνέχισε στο ίδιο ύφος ο πολιτικός επικεφαλής των Γκρίζων Λύκων.«Δεν θα πρέπει να πιστέψουν ότι έχουμε ξεχάσει τις επιθέσεις σε βάρος των παιδιών, των γυναικών και των συμπατριωτών μας. Οι Τούρκοι ήρθαν αντιμέτωποι με τη συμμορία της ΕΟΚΑ και έδωσαν τη ζωή τους. Το Οθωμανικό χαστούκι έπεσε στο πρόσωπό τους» κατέληξε ο Μπαχτσελί.