Εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις χριστιανικές αξίες και την σημασία τους

Τον ρόλο των χριστιανικών αξιών στη σύγχρονη Ευρώπη και τη σημασία της ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των θρησκευτικών κοινοτήτων, ανέδειξε η εκδήλωση που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτήςσε συνεργασία με τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) και τη Διακομματική Ομάδα για την Ελευθερία Θρησκείας, Πεποιθήσεων και Συνείδησης (FoRB) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε ότι οι χριστιανικές αξίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής και της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ευρώπης.Υπογραμμίστηκε ο σημαντικός ρόλος των Εκκλησιών ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες βιώνουν ανασφάλεια και αγωνία για τα προβλήματα της καθημερινότητας και για το μέλλον. Επισημάνθηκε ότι οι πόλεμοι, τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης και της βιοηθικής, οι τεράστιες οικονομικές ανισότητες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κλιματική κρίση αποτελούν τομείς, στους οποίους οι χριστιανικές αξίες και οι αρχές της αλληλεγγύης, της ισότητας και της συνεργασίας έχουν χώρο και ρόλο. Οι προκλήσεις αυτές καθιστούν απαραίτητο έναν ευρύτερο διάλογο, στον οποίο η Εκκλησία έχει σημαντικό λόγο δεδομένου ότι εκφράζει εκατομμύρια ανθρώπους. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των θρησκευτικών κοινοτήτων, ως εργαλείο για την αναζήτηση κοινών απαντήσεων στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.Στην εκδήλωση παρέμβαση πραγματοποίησε ο, Ευρωβουλευτής της ΝΔ και Συμπρόεδρος της Oμάδας Eργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) για τον διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο. Παρενέβησαν επίσης, η, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την εφαρμογή του άρθρου 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με βιντεοσκοπημένο μήνυμα), η, Συμπρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για την Ελευθερία Θρησκείας, Πεποιθήσεων και Συνείδησης (FoRB), οΒουλευτής της ΝΔ και Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), o, Πρόεδρος της Επιτροπής των Διασκέψεων των Καθολικών Επισκόπων της ΕΕ (COMECE), ο, Διευθυντής του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, ο, Γενικός Γραμματέας της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC), o Δρ., Σύμβουλος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και ο, εκπρόσωπος του Κινήματος Focolare στη Διευθύνουσα Επιτροπή της οργάνωσης «Together for Europe». Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό από τον, ο οποίος εκπροσώπησε τον Μητροπολίτη Βελγίου και Έξαρχο Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρα.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την αγγλική έκδοση των πεπραγμένων του συνεδρίου «Η πολιτική ως χώρος έκφρασης των Χριστιανικών αξιών στην καθημερινότητα» που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2024.