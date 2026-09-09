Παρίσι: Ο Μητσοτάκης παρουσίασε ενώπιον του Μακρόν τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο διάστημα
Παρίσι: Ο Μητσοτάκης παρουσίασε ενώπιον του Μακρόν τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο διάστημα
Ο Μακρόν εγκαινίασε τη διεθνή διάσκεψη για το Διάστημα και κάλεσε πρώτο τον Έλληνα πρωθυπουργό - Μητσοτάκης: «Θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τα μικρά Ελληνόπουλα»
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κηρύσσοντας σήμερα στο Παρίσι την έναρξη των εργασιών της διεθνούς διάσκεψης για το Διάστημα, ξεκίνησε την παρέμβασή του καλώντας πρώτο στο βήμα, μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που ήταν παρόντες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό να παρουσιάσει στους περίπου 2000 προσκεκλημένους και στους εκπροσώπους περίπου 90 κρατών τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη, θέλοντας εμφανώς να καταστήσει σαφές ότι το ζήτημα του Διαστήματος δεν αφορά πλέον μόνο τις παραδοσιακά μεγάλες χώρες που πρωτοστάτησαν στο χώρο αυτό κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα , αλλά και χώρες με μικρότερο πληθυσμό που πριν από μερικά χρόνια δεν είχαν καμία εμπλοκή με τη διαχείριση του διαστήματος.
Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Γάλλου προέδρου ο πρωθυπουργός κάλεσε στο βήμα τον Έλληνα αστροναύτη υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και ότι ο Αδριανός Γολέμης είναι ένας έμπειρος επιστήμονας που προέρχεται από μία χώρα η οποία κατά το παρελθόν δεν είχε ιδιαίτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό και η οποία σήμερα έχει εκτοξεύσει 18 δορυφόρους στο Διάστημα.
Ο Αδριανός Γολέμης είναι ένας άνθρωπος που δεν πέρασε τη ζωή του μπροστά σε μία οθόνη, επισήμανε εξάλλου ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο Γάλλος πρόεδρος για την απεξάρτηση των νέων ανθρώπων από τα κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες τους.
Η αποστολή θα εκτελεστεί από την εταιρεία Vast, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και τη NASA. Ο υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει την αναχώρηση της PAM-6 το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματική χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και να μοιράζομαι τη σκηνή με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος είναι τόσο αφοσιωμένος στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού οικοσυστήματος.
Πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Δεν είχαμε διαστημικό πρόγραμμα, ούτε διαστημική στρατηγική. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Φέρνουμε πίσω στη χώρα μας νέους Έλληνες, με εμπειρία στον τομέα του διαστήματος.
Σήμερα είμαστε πολύ περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα σταλεί στο διάστημα, στο πλαίσιο της αποστολής της Vast. Το όνομά του είναι Αδριανός Γολέμης. Παρακαλώ, Αδριανέ, έλα στη σκηνή.
Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πολύ ενδιαφέροντα πειράματα που θα διεξάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα αποτελέσει επίσης πηγή έμπνευσης για τα μικρά ελληνόπουλα ώστε να στραφούν προς τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, να ονειρεύονται ξανά και να απομακρυνθούν από τις οθόνες.
Έχουμε κοινό ενδιαφέρον με τον Γάλλο Πρόεδρο να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας δεν θα είναι υπερβολικά προσκολλημένα στους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πολύ καλύτερο να ονειρεύονται το διάστημα, να κατασκευάζουν μικροδορυφόρους, όπως κάνουν στο σχολείο.
Είμαι σίγουρος ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Χαίρομαι που βλέπω την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η NASA επιλέγει συνεχώς θεούς της αρχαίας Ελλάδας για τις διαστημικές αποστολές της. Έτσι, μετά τον Απόλλωνα, τώρα είναι η σειρά της Αρτέμιδος. Ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει μετά, όταν αποφασίσουμε να πάμε στον Άρη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Αδριανέ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
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Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό να παρουσιάσει στους περίπου 2000 προσκεκλημένους και στους εκπροσώπους περίπου 90 κρατών τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη, θέλοντας εμφανώς να καταστήσει σαφές ότι το ζήτημα του Διαστήματος δεν αφορά πλέον μόνο τις παραδοσιακά μεγάλες χώρες που πρωτοστάτησαν στο χώρο αυτό κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα , αλλά και χώρες με μικρότερο πληθυσμό που πριν από μερικά χρόνια δεν είχαν καμία εμπλοκή με τη διαχείριση του διαστήματος.
Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Γάλλου προέδρου ο πρωθυπουργός κάλεσε στο βήμα τον Έλληνα αστροναύτη υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και ότι ο Αδριανός Γολέμης είναι ένας έμπειρος επιστήμονας που προέρχεται από μία χώρα η οποία κατά το παρελθόν δεν είχε ιδιαίτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό και η οποία σήμερα έχει εκτοξεύσει 18 δορυφόρους στο Διάστημα.
Ο Αδριανός Γολέμης είναι ένας άνθρωπος που δεν πέρασε τη ζωή του μπροστά σε μία οθόνη, επισήμανε εξάλλου ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο Γάλλος πρόεδρος για την απεξάρτηση των νέων ανθρώπων από τα κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες τους.
Η αποστολή θα εκτελεστεί από την εταιρεία Vast, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και τη NASA. Ο υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει την αναχώρηση της PAM-6 το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματική χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και να μοιράζομαι τη σκηνή με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος είναι τόσο αφοσιωμένος στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού οικοσυστήματος.
Πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Δεν είχαμε διαστημικό πρόγραμμα, ούτε διαστημική στρατηγική. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Φέρνουμε πίσω στη χώρα μας νέους Έλληνες, με εμπειρία στον τομέα του διαστήματος.
Σήμερα είμαστε πολύ περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα σταλεί στο διάστημα, στο πλαίσιο της αποστολής της Vast. Το όνομά του είναι Αδριανός Γολέμης. Παρακαλώ, Αδριανέ, έλα στη σκηνή.
Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πολύ ενδιαφέροντα πειράματα που θα διεξάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα αποτελέσει επίσης πηγή έμπνευσης για τα μικρά ελληνόπουλα ώστε να στραφούν προς τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, να ονειρεύονται ξανά και να απομακρυνθούν από τις οθόνες.
Έχουμε κοινό ενδιαφέρον με τον Γάλλο Πρόεδρο να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας δεν θα είναι υπερβολικά προσκολλημένα στους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πολύ καλύτερο να ονειρεύονται το διάστημα, να κατασκευάζουν μικροδορυφόρους, όπως κάνουν στο σχολείο.
Είμαι σίγουρος ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Χαίρομαι που βλέπω την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η NASA επιλέγει συνεχώς θεούς της αρχαίας Ελλάδας για τις διαστημικές αποστολές της. Έτσι, μετά τον Απόλλωνα, τώρα είναι η σειρά της Αρτέμιδος. Ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει μετά, όταν αποφασίσουμε να πάμε στον Άρη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Αδριανέ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
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