Μητσοτάκης-Μακρόν: Στο τραπέζι το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, η Meridiam και τα επόμενα βήματα για τον GSI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν στα Ηλύσια το μέλλον του Great Sea Interconnector, με τη Meridiam να ενισχύει τον ρόλο της, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν ενέργεια, Μέση Ανατολή και προστασία ανηλίκων