Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη Τύπου Μητσοτάκη: Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση το τρίπτυχό του

Μετά την τετραετία των χαμένων ευκαιριών, είναι ώρα για την πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ για έναν άλλο δρόμο με παραγωγικότητα και ισχυρό κοινωνικό κράτος, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς





Στη δήλωσή του κάνει λόγο για «αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση», ενώ αναφέρεται στην οικονομία, τα ελληνοτουρκικά, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λειτουργία των θεσμών.



Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη Τύπου.



Χαρακτήρισε την τετραετία 2023-2027 ως τετραετία ανάπτυξης. Μόνο που τελικά αποδείχθηκε η τετραετία των χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων. Με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της ΕΕ, την παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη και τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.



Υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών εμφάνισε τα «ήρεμα νερά» ως κάτι παρεμπίπτον, ενώ τα είχε κάνει σημαία δίνοντας χώρο στην Τουρκία να καλύπτει τις αναθεωρητικές λογικές της κάτω από δήθεν «καλές προθέσεις». Το ερώτημα που αρνείται να απαντήσει είναι απλό: γιατί δεν ζητεί ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας;







Πανικόβλητος γιατί μετά το δεξιό και το κεντρώο ακροατήριο του κουνάει μαντήλι, προσποιείται τον θεσμικό και τον συναινετικό.

Έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έστησε το παρακράτος των υποκλοπών διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του για την ασυλία των υπουργών του.



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Αν έχει απορίες για το πως εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του, που παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και σε τρία χρόνια το πήγε στο 111,6%.



Την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνησης Καραμανλή, δε, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 130% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε πλαστά στοιχεία στην ΕΕ και παρέδωσε έλλειμμα στο 15,4%.



Ακόμη στα Ζάππεια της αυταπάτης ζείτε, κ. Μητσοτάκη; Θυμάστε ότι το 2010 εσείς ο «αναντικατάστατος» Πρωθυπουργός που ψάχνουν στις 3 τα ξημερώματα, ψηφίσατε να πάει η χώρα στη δραχμή;



Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.Στη δήλωσή του κάνει λόγο για «αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση», ενώ αναφέρεται στην οικονομία, τα ελληνοτουρκικά, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λειτουργία των θεσμών.Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη Τύπου.Χαρακτήρισε την τετραετία 2023-2027 ως τετραετία ανάπτυξης. Μόνο που τελικά αποδείχθηκε η τετραετία των χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων. Με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της ΕΕ, την παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη και τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.Υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών εμφάνισε τα «ήρεμα νερά» ως κάτι παρεμπίπτον, ενώ τα είχε κάνει σημαία δίνοντας χώρο στην Τουρκία να καλύπτει τις αναθεωρητικές λογικές της κάτω από δήθεν «καλές προθέσεις». Το ερώτημα που αρνείται να απαντήσει είναι απλό: γιατί δεν ζητεί ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας;Βάπτισε με θράσος ως δήθεν μεταρρυθμιστική αστοχία το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το οποίο καταδικάστηκαν ήδη οι «κολλητοί» του κ. Μητσοτάκη που ο ίδιος επέλεξε να διοικούν τον οργανισμό και η χώρα θα πληρώσει πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το πάρτι διαφθοράς.Πανικόβλητος γιατί μετά το δεξιό και το κεντρώο ακροατήριο του κουνάει μαντήλι, προσποιείται τον θεσμικό και τον συναινετικό.Έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έστησε το παρακράτος των υποκλοπών διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του για την ασυλία των υπουργών του.«Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό» ξέραμε ότι είναι με τον κ. Τσίπρα στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, τα σκάνδαλα και την υποβάθμιση των θεσμών. «Δίδυμα φεγγάρια» είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού.Αν έχει απορίες για το πως εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του, που παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και σε τρία χρόνια το πήγε στο 111,6%.Την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνησης Καραμανλή, δε, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 130% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε πλαστά στοιχεία στην ΕΕ και παρέδωσε έλλειμμα στο 15,4%.Ακόμη στα Ζάππεια της αυταπάτης ζείτε, κ. Μητσοτάκη; Θυμάστε ότι το 2010 εσείς ο «αναντικατάστατος» Πρωθυπουργός που ψάχνουν στις 3 τα ξημερώματα, ψηφίσατε να πάει η χώρα στη δραχμή;

Ο Πρωθυπουργός νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει τον αντίπαλο που τον βολεύει, μπας και συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του.

Όμως δυστυχώς για εκείνον, τον αντίπαλο του θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και θα του στείλει τον λογαριασμό.



Με τη σημερινή του αναφορά εναντίον του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την εμμονή του με τα θηριώδη πλεονάσματα και την υπερφορολόγηση καθώς και με τη λατρεία του στο νόμο Κατρούγκαλου, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε όσο κανείς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Συνεπώς, να μην αγχώνεται για τη δημοσκοπική επίδοση του ΠΑΣΟΚ. Ας αρχίσει να φοβάται για το ξεφούσκωμα του εκλεκτού του.



Η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Η Ελλάδα δυστυχώς έχασε το στοίχημα της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Όμως υπάρχει άλλος δρόμος, με αυξημένη παραγωγικότητα, περιορισμό της σπατάλης και της διαφθοράς και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Είναι εφικτός και αναγκαίος με την πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ.

06.09.2026, 15:09