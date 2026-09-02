Νέα επεισόδια στη σύγκρουση ΝΔ-Σαμαρά με φόντο το «άλλο φύλο»: Η πλαγιοκόπηση για τη woke agenda και η απάντηση για τον φερετζέ

Στο Μέγαρο Μαξίμου και ευρύτερα στην κυβέρνηση έχουν αντιληφθεί πλήρως ότι ο κ. Σαμαράς πορεύεται με στρατηγική «σκληρού ροκ» και ετοιμάζονται

«Ο Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί» Σε αυτό το κλίμα, ο συνεργάτης του κ. Σαμαρά Θανάσης Σκορδάς που έγραψε προ ημερών άρθρο παρουσιάζοντας το υπό ίδρυση κόμμα ως δυνητικό κυβερνητικό εταίρο σε ένα μετεκλογικό σχήμα, το πήγε...αρκετά βήματα παρακάτω. »«Πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας, γιατί το έχει ξανακάνει και με επιτυχία», είπε χθες στα Παραπολιτικά 90,1, προσθέτοντας παράλληλα ότι δεν θα ήταν νοητό ένα κόμμα Σαμαρά να μιλά για πολιτική αλλαγή και ταυτόχρονα να στηρίξει την παραμονή Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία.