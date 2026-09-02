Νέα επεισόδια στη σύγκρουση ΝΔ-Σαμαρά με φόντο το «άλλο φύλο»: Η πλαγιοκόπηση για τη woke agenda και η απάντηση για τον φερετζέ
Νέα επεισόδια στη σύγκρουση ΝΔ-Σαμαρά με φόντο το «άλλο φύλο»: Η πλαγιοκόπηση για τη woke agenda και η απάντηση για τον φερετζέ
Στο Μέγαρο Μαξίμου και ευρύτερα στην κυβέρνηση έχουν αντιληφθεί πλήρως ότι ο κ. Σαμαράς πορεύεται με στρατηγική «σκληρού ροκ» και ετοιμάζονται
Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι η...επέλαση της woke agenda στην Ελλάδα θα εκδηλωνόταν μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ για την κατ' οίκον διανομή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους. Εντούτοις, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που επιδιώκει να «μαρκάρει» πολιτικά την περιοχή του ενόψει της δημιουργίας νέου κόμματος «σήκωσε» το θέμα που ανέδειξε η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ, πλαγιοκοπώντας την κυβέρνηση, αλλά και το άλλοτε πολιτικό του τέκνο Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τις τελευταίες μέρες έχει σηκώσει τους τόνους μετά τη συνέντευξη του εκπροσώπου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά Νίκου Τσιούτσια.
Η δήλωση Σαμαρά για το «μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος» είναι ενδεικτική των διαθέσεών του, αλλά και σε απόλυτη εναρμόνιση με την Κυριακάτικη δήλωση Τσιούτσια για «μεταλλαγμένη» ΝΔ που έχει ενσωματώσει στοιχεία από το ΠΑΣΟΚ και «ολίγον» από το ΛΑΟΣ. «Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του», τόνισε ο κ. Σαμαράς, ο οποίος πολλές φορές έχει ανοίξει πυρ εναντίον της κυβέρνησης για την περίφημη woke agenda, με κορωνίδα την προ διετίας ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο μαζί με τον Κώστα Καραμανλή που ήταν και η απαρχή της οριστικής του ρήξης με το Μέγαρο Μαξίμου.
Σε κάθε περίπτωση, στο Μέγαρο Μαξίμου και ευρύτερα στην κυβέρνηση έχουν αντιληφθεί πλήρως ότι ο κ. Σαμαράς πορεύεται με στρατηγική «σκληρού ροκ» και ετοιμάζονται. «Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση στο δημοσίευμα το σημερινό δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα», ανέφερε χθες το απόγευμα στο Mega ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επιχειρηματολογώντας παράλληλα και λέγοντας ότι η κυβέρνηση ουδέποτε παρενέβη στο... πόσα είναι τα φύλα.
Για την κυβέρνηση, είναι προφανές ότι ο κ. Σαμαράς εκμεταλλεύτηκε ένα δημοσίευμα που ανέδειξε ένα ήσσονος σημασίας πρόβλημα σε μια πλατφόρμα του δημοσίου, προκειμένου να πλαγιοκοπήσει πολιτικά την κυβέρνηση. Και σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσει.
Σε αυτή τη δεξαμενή δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της ΝΔ το 2023 θα «ψαρέψει» πολιτικά ο κ. Σαμαράς, ο οποίος θα επιστρατεύσει στα ψηφοδέλτιά του και πρόσωπα που μπορούν να λειτουργήσουν ως υποδοχείς αυτής της ψήφου κατά τόπους. Και παράλληλα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τα κόμματα του δεξιού χώρου, τη ΝΙΚΗ που εξαϋλώνεται, τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου που θα δεχθεί πιέσεις, αλλά και την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος βέβαια έχει ένα πιο «μασίφ» και ετερογενές ακροατήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Βελόπουλος επιχείρησε χθες να μπει σφήνα στη διαμάχη του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, καθώς «ψαρεύει» σε παρόμοιο ακροατήριο με τον πρώην πρωθυπουργό.
Φαίνεται πάντως ότι μέρος της αντιπαράθεσης με τον κ. Σαμαρά θα «σηκώσει» ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εμφανίζεται σε συνομιλητές του απογοητευμένος για την έκβαση της προσωπικής του σχέσης με τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλωστε, επί των ημερών του μεταγράφηκε στη ΝΔ και πολιτεύτηκε για πρώτη φορά στην τότε ενιαία Β' Αθηνών στις εκλογές του 2012. Είναι ενδεικτικό ότι χθες, απαντώντας για την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε στον κ. Σαμαρά βούληση «να ρίξει τον Μητσοτάκη» και τον κατηγόρησε ότι παραγνωρίζει την ουσία του ευεργετικού μέτρου της κατ' οίκον διανομής ΦΥΚ σε χρονίως πάσχοντες.
«Πράξις δεύτερη: στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι "να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…" όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος φαίνεται ότι πλέον δεν έχει άλλη επιλογή από το να σηκώνει το γάντι, το οποίο η πλευρά Σαμαρά μπορεί να συνεχίσει να του πετάει ευκαιρίας δοθείσης.
Η δήλωση Σαμαρά για το «μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος» είναι ενδεικτική των διαθέσεών του, αλλά και σε απόλυτη εναρμόνιση με την Κυριακάτικη δήλωση Τσιούτσια για «μεταλλαγμένη» ΝΔ που έχει ενσωματώσει στοιχεία από το ΠΑΣΟΚ και «ολίγον» από το ΛΑΟΣ. «Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του», τόνισε ο κ. Σαμαράς, ο οποίος πολλές φορές έχει ανοίξει πυρ εναντίον της κυβέρνησης για την περίφημη woke agenda, με κορωνίδα την προ διετίας ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο μαζί με τον Κώστα Καραμανλή που ήταν και η απαρχή της οριστικής του ρήξης με το Μέγαρο Μαξίμου.
Σε κάθε περίπτωση, στο Μέγαρο Μαξίμου και ευρύτερα στην κυβέρνηση έχουν αντιληφθεί πλήρως ότι ο κ. Σαμαράς πορεύεται με στρατηγική «σκληρού ροκ» και ετοιμάζονται. «Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση στο δημοσίευμα το σημερινό δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα», ανέφερε χθες το απόγευμα στο Mega ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επιχειρηματολογώντας παράλληλα και λέγοντας ότι η κυβέρνηση ουδέποτε παρενέβη στο... πόσα είναι τα φύλα.
Για την κυβέρνηση, είναι προφανές ότι ο κ. Σαμαράς εκμεταλλεύτηκε ένα δημοσίευμα που ανέδειξε ένα ήσσονος σημασίας πρόβλημα σε μια πλατφόρμα του δημοσίου, προκειμένου να πλαγιοκοπήσει πολιτικά την κυβέρνηση. Και σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσει.
Ένα μακρύ φθινόπωροΟι κινήσεις του κ. Σαμαρά μέχρι την ίδρυση κόμματος είναι προφανές ότι θα παραπέμπουν στο... μαρτύριο της σταγόνας και το φθινόπωρο αναμένεται μακρύ. Από την άλλη, κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι μια σειρά ζητημάτων που αναδεικνύονται αφορούν ένα περιορισμένο, δεξιόστροφο ακροατήριο. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία του focus group του Ιουλίου άλλωστε τα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας εστιάζονται περισσότερο στις παραγωγικές τάξεις και στο κέντρο, αν και έχει υποστεί αυτονόητη ζημία και στα δεξιά της.
Σε αυτή τη δεξαμενή δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της ΝΔ το 2023 θα «ψαρέψει» πολιτικά ο κ. Σαμαράς, ο οποίος θα επιστρατεύσει στα ψηφοδέλτιά του και πρόσωπα που μπορούν να λειτουργήσουν ως υποδοχείς αυτής της ψήφου κατά τόπους. Και παράλληλα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τα κόμματα του δεξιού χώρου, τη ΝΙΚΗ που εξαϋλώνεται, τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου που θα δεχθεί πιέσεις, αλλά και την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος βέβαια έχει ένα πιο «μασίφ» και ετερογενές ακροατήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Βελόπουλος επιχείρησε χθες να μπει σφήνα στη διαμάχη του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, καθώς «ψαρεύει» σε παρόμοιο ακροατήριο με τον πρώην πρωθυπουργό.
Φαίνεται πάντως ότι μέρος της αντιπαράθεσης με τον κ. Σαμαρά θα «σηκώσει» ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εμφανίζεται σε συνομιλητές του απογοητευμένος για την έκβαση της προσωπικής του σχέσης με τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλωστε, επί των ημερών του μεταγράφηκε στη ΝΔ και πολιτεύτηκε για πρώτη φορά στην τότε ενιαία Β' Αθηνών στις εκλογές του 2012. Είναι ενδεικτικό ότι χθες, απαντώντας για την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε στον κ. Σαμαρά βούληση «να ρίξει τον Μητσοτάκη» και τον κατηγόρησε ότι παραγνωρίζει την ουσία του ευεργετικού μέτρου της κατ' οίκον διανομής ΦΥΚ σε χρονίως πάσχοντες.
«Πράξις δεύτερη: στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι "να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…" όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος φαίνεται ότι πλέον δεν έχει άλλη επιλογή από το να σηκώνει το γάντι, το οποίο η πλευρά Σαμαρά μπορεί να συνεχίσει να του πετάει ευκαιρίας δοθείσης.
Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του @kmitsotakis θα σπάσει κάθε ρεκόρ.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 1, 2026
Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.
Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά… pic.twitter.com/myaNiLMW5Y
«Ο Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί»Σε αυτό το κλίμα, ο συνεργάτης του κ. Σαμαρά Θανάσης Σκορδάς που έγραψε προ ημερών άρθρο παρουσιάζοντας το υπό ίδρυση κόμμα ως δυνητικό κυβερνητικό εταίρο σε ένα μετεκλογικό σχήμα, το πήγε...αρκετά βήματα παρακάτω. »«Πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας, γιατί το έχει ξανακάνει και με επιτυχία», είπε χθες στα Παραπολιτικά 90,1, προσθέτοντας παράλληλα ότι δεν θα ήταν νοητό ένα κόμμα Σαμαρά να μιλά για πολιτική αλλαγή και ταυτόχρονα να στηρίξει την παραμονή Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία.
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