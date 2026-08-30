«Ο Σαμαράς με κάλεσε στο κόμμα»: Η απάντηση Γεωργιάδη στον εκπρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, που είπε ότι η ΝΔ είναι «ολίγον από ΛΑΟΣ»