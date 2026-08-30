«Ο Σαμαράς με κάλεσε στο κόμμα»: Η απάντηση Γεωργιάδη στον εκπρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, που είπε ότι η ΝΔ είναι «ολίγον από ΛΑΟΣ»
«Ο Σαμαράς με κάλεσε στο κόμμα»: Η απάντηση Γεωργιάδη στον εκπρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, που είπε ότι η ΝΔ είναι «ολίγον από ΛΑΟΣ»
Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι τέτοιες τοποθετήσεις προσβάλλουν τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς ήταν εκείνος που είχε εντάξει στη ΝΔ τον ίδιο, αλλά και άλλα στελέχη προερχόμενα από τον ΛΑΟΣ
Νέα αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν οι δηλώσεις του Νίκου Τσούτσια, διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θυμίζει «το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ» και ότι η φυσιογνωμία της ΝΔ έχει αλλάξει.
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στις συγκεκριμένες αναφορές, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν προσβάλλουν μόνο τον ίδιο, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός ήταν εκείνος που είχε εντάξει στη ΝΔ τον ίδιο, αλλά και στελέχη όπως ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης, προερχόμενα από τον ΛΑΟΣ.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
«Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του
@skaigr
τα εξής: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες»….
Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον
@samaras_antonis
περιμένω κάτι καλύτερο.
Η αναφορά του «σε ολίγον παλαιό ΛάΟΣ…» κλπ, για να «αποδείξει» ότι ο
@kmitsotakis
άλλαξε τον χαρακτήρα της Παράταξης, προσβάλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον
@MakisVoridis
και τον
@thanosplevris
. Και όχι μόνον αυτό αλλά εμένα και τον κ. Βορίδη μας διόρισε και Υπουργούς Υγείας του και εμένα με διόρισε και Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο.
Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κ. Σαμαρά να γίνουν με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα….»
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στις συγκεκριμένες αναφορές, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν προσβάλλουν μόνο τον ίδιο, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός ήταν εκείνος που είχε εντάξει στη ΝΔ τον ίδιο, αλλά και στελέχη όπως ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης, προερχόμενα από τον ΛΑΟΣ.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
«Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του
@skaigr
τα εξής: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες»….
Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον
@samaras_antonis
περιμένω κάτι καλύτερο.
Η αναφορά του «σε ολίγον παλαιό ΛάΟΣ…» κλπ, για να «αποδείξει» ότι ο
@kmitsotakis
άλλαξε τον χαρακτήρα της Παράταξης, προσβάλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον
@MakisVoridis
και τον
@thanosplevris
. Και όχι μόνον αυτό αλλά εμένα και τον κ. Βορίδη μας διόρισε και Υπουργούς Υγείας του και εμένα με διόρισε και Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο.
Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κ. Σαμαρά να γίνουν με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα….»
Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του @skaigr τα εξής: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο… pic.twitter.com/aBQzVmwBox— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 30, 2026
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