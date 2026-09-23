Δείτε βίντεο: Η στιγμή που η ΕΛΑΣ συλλαμβάνει τον 49χρονο για την ομηρεία στη Νίκαια, η γυναίκα άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που η ΕΛΑΣ συλλαμβάνει τον 49χρονο για την ομηρεία στη Νίκαια, η γυναίκα άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς
Ο 49χρονος φερόταν να μην την αφήνει να φύγει και είχε δηλώσει ότι ήταν οπλισμένος
Έληξε η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Νίκαια για την υπόθεση ομηρείας που είχε σημάνει συναγερμό το βράδυ της Τετάρτης, σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους 20.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της.
Δείτε τη στιγμή της σύλληψης του 49χρονου:
Η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει έπειτα από πληροφορίες για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τον 49χρονο να φέρεται να κρατούσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι και να μην της επιτρέπει να εξέλθει, ενώ είχε δηλώσει ότι ήταν οπλισμένος.
Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του διαμερίσματος στο οποίο μένει το ζευγάρι:
Δείτε βίντεο από την περιοχή:
Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ είχε ζητηθεί και η συνδρομή διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου το περιστατικό να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια.
Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, τόσο ο 49χρονος όσο και η 44χρονη φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της.
Δείτε τη στιγμή της σύλληψης του 49χρονου:
Η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει έπειτα από πληροφορίες για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τον 49χρονο να φέρεται να κρατούσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι και να μην της επιτρέπει να εξέλθει, ενώ είχε δηλώσει ότι ήταν οπλισμένος.
Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του διαμερίσματος στο οποίο μένει το ζευγάρι:
Δείτε βίντεο από την περιοχή:
Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ είχε ζητηθεί και η συνδρομή διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου το περιστατικό να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια.
Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, τόσο ο 49χρονος όσο και η 44χρονη φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης.
Λόγω της αστυνομικής επιχείρησης, η Τροχαία είχε προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, διακόπτοντας την κίνηση προς τη Σοφοκλέους.
Δείτε φωτογραφίες:
Το περιστατικό έληξε όταν η γυναίκα άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς και εκείνοι εισήλθαν στο διαμέρισμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το εάν εντοπίστηκε όπλο στον χώρο ή για τις επόμενες ενέργειες των Αρχών.
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