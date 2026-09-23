Η ελληνική πρόταση για έσοδα έως και €15 δισ. στην ΕΕ από το 6G, θα επενδυθούν σε τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές

Η Αθήνα προτείνει μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων 6G να κατευθυνθεί σε κοινές ευρωπαϊκές επενδύσεις - Η αρχική χρηματοδοτική κλίμακα υπολογίζεται ενδεικτικά στα 12-15 δισ. ευρώ

να αποφέρει 12 έως 15 δισ. ευρώ, προτείνει η Ελλάδα, συνδέοντας τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων



Η ελληνική πρόταση σύμφωνα με το πό την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος 6G θα μπορούσε να αξιοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση αναπτύχθηκε υπό τον πρόεδρο του Eurogroup







Πώς θα λειτουργούσε η «Ένωση Φάσματος» Η βασική ιδέα είναι τα κράτη-μέλη να εξακολουθούν να πραγματοποιούν τις δημοπρασίες των συχνοτήτων σε εθνικό επίπεδο, αλλά ένα μέρος των μελλοντικών εσόδων να διοχετεύεται σε έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό. Τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε στρατηγικές τεχνολογίες και ψηφιακές υποδομές, περιορίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετων πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.



Η ελληνική πρόταση παρουσιάστηκε στις 22 Σεπτεμβρίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες από τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, στο πλαίσιο της συζήτησης για νέους ίδιους πόρους της ΕΕ.



Το δύσκολο παζάρι για τον προϋπολογισμό των €2 τρισ. Η πρωτοβουλία έρχεται την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η δύσκολη διαπραγμάτευση για τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, τον οποίο η Κομισιόν έχει προτείνει στα επίπεδα των 2 τρισ. ευρώ.



Οι κυβερνήσεις καλούνται να χρηματοδοτήσουν νέες και ιδιαίτερα δαπανηρές προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η τεχνολογική ανταγωνιστικότητα και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, χωρίς να εγκαταλείψουν παραδοσιακές πολιτικές όπως η αγροτική χρηματοδότηση και τα κονδύλια συνοχής.



Ήδη πέντε χώρες - Γερμανία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία και Αυστρία - έχουν ζητήσει μικρότερη αύξηση του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν απλώς οι νέες χρηματοδοτικές ανάγκες στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στους Ευρωπαίους φορολογούμενους.



Κλείσιμο για τα έσοδα από το 6G επιχειρεί ακριβώς να δημιουργήσει έναν νέο χρηματοδοτικό χώρο χωρίς να απαιτηθούν αντίστοιχες πρόσθετες εθνικές εισφορές.



Από τα δικαιώματα CO2 έως φόρους σε crypto και online τζόγο Η «Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος» είναι μία μόνο από τις επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι για την εξεύρεση νέων πόρων.



Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η απόδοση στον κοινοτικό προϋπολογισμό μέρους των εσόδων που εισπράττουν τα κράτη από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών CO2, καθώς και εσόδων που συνδέονται με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα για εισαγόμενα προϊόντα.



Στη συζήτηση έχουν επίσης τεθεί επιλογές όπως επιβάρυνση για μη συλλεγόμενα ηλεκτρονικά απόβλητα, μέρος των ειδικών φόρων κατανάλωσης στον καπνό και σταθερές εισφορές από μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά.



Μια νέα ευρωπαϊκή πηγή χρηματοδότησης, που θα μπορούσεσυνδέοντας τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας 6G με τη χρηματοδότηση στρατηγικών τεχνολογικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ελληνική πρόταση σύμφωνα με το Reuters προβλέπει τη δημιουργία μιας «Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος» (European Spectrum Union), μέσω της οποίας μέρος των εσόδων που θα εισπράττουν τα κράτη-μέλη α. Η πρόταση αναπτύχθηκε υπό τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη και παρουσιάστηκε στους Ευρωπαίους υπουργούς την Τρίτη. Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, «η δυνητική αρχική χρηματοδοτική κλίμακα θα μπορούσε να είναι περίπου 12-15 δισ. ευρώ».Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι το ποσό αποτελεί προς το παρόν παραδοχή σχεδιασμού και όχι επίσημη αποτίμηση ή πρόβλεψη, ενώ δεν περιλαμβάνει πιθανά μελλοντικά έσοδα από επιλεγμένα δικαιώματα συχνοτήτων 5G.Η βασική ιδέα είναι τα κράτη-μέλη να εξακολουθούν να πραγματοποιούν τις δημοπρασίες των συχνοτήτων σε εθνικό επίπεδο, αλλά ένα μέρος των μελλοντικών εσόδων να διοχετεύεται σε έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό. Τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούνπεριορίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετων πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.Η ελληνική πρόταση παρουσιάστηκε στις 22 Σεπτεμβρίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες από τον υφυπουργό Εξωτερικώνστο πλαίσιο της συζήτησης για νέους ίδιους πόρους της ΕΕ.Η πρωτοβουλία έρχεται την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη, τον οποίο η Κομισιόν έχει προτείνει στα επίπεδα των 2 τρισ. ευρώ.Οι κυβερνήσεις καλούνται να χρηματοδοτήσουν νέες και ιδιαίτερα δαπανηρές προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η τεχνολογική ανταγωνιστικότητα και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας,Ήδη πέντε χώρες -- έχουν ζητήσει μικρότερη αύξηση του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν απλώς οι νέες χρηματοδοτικές ανάγκες στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στους Ευρωπαίους φορολογούμενους.Η πρότασηεπιχειρεί ακριβώς να δημιουργήσει έναν νέο χρηματοδοτικό χώρο χωρίς να απαιτηθούν αντίστοιχες πρόσθετες εθνικές εισφορές.Η «Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος» είναι μία μόνο από τις επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι για την εξεύρεση νέων πόρων.Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η απόδοση στον κοινοτικό προϋπολογισμό μέρους των εσόδων που εισπράττουν τα κράτη από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών CO2, καθώς και εσόδων που συνδέονται με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα για εισαγόμενα προϊόντα.Στη συζήτηση έχουν επίσης τεθεί επιλογές όπως επιβάρυνση για μη συλλεγόμενα ηλεκτρονικά απόβλητα, μέρος των ειδικών φόρων κατανάλωσης στον καπνό και σταθερές εισφορές από μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά.

Άλλες ιδέες που έχουν κατατεθεί αφορούν επιβαρύνσεις στον ακραίο πλούτο, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τον διαδικτυακό τζόγο και τα κεφαλαιακά κέρδη από κρυπτονομίσματα. Οι προτάσεις αυτές δεν έχουν συμφωνηθεί και αρκετές αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από κράτη-μέλη.



Το κρίσιμο εμπόδιο είναι ότι για το τελικό χρηματοδοτικό πακέτο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού απαιτείται συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών-μελών, γεγονός που καθιστά τη διαπραγμάτευση ιδιαίτερα σύνθετη.

23.09.2026, 16:58