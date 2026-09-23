Επιμένει σε συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ ο Αυλωνίτης: Δεν είμαι φερέφωνο, έχω άποψη, να μην μιλάω;

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στη θέση του για διάλογο με τις όμορες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς μετά τις εκλογές - «Αν συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, εγώ πάω σπίτι μου», είπε - «Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι πολιτική αυτονομία και πρώτη θέση στις εκλογές» έλεγαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη





Οι πρώτες τοποθετήσεις του είχαν γίνει μόλις λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ και αφορούσαν πιθανό μετεκλογικό διάλογο με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και την







«Εγώ πιστεύω ότι στις δεύτερες εκλογές [...] μπορούμε να κουβεντιάσουμε με όλους. Τα όμορα, δηλαδή, τα όμορα κόμματα», είπε και πρόσθεσε: «Μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τσίπρα, να κουβεντιάσουμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜέΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή, και με τη Νέα Αριστερά. Όλα αυτά τα κόμματα θεωρώ κινούνται στον χώρο της Κεντροαριστεράς».



Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο Νίκος Στραβελάκης έθεσε ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα χωρίς να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ τρίτο, ρωτώντας τον κ. Αυλωνίτη εάν, σε μια τέτοια περίπτωση, θα συζητούσε με τον πρώην πρωθυπουργό.







Μετά τη νέα τοποθέτηση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ανέφεραν ότι: «η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι γνωστή και καθαρή: Πολιτική αυτονομία και πρώτη θέση στις εκλογές».



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«Αν το ΠΑΣΟΚ συνεργαστεί με τη ΝΔ, εγώ πάω σπίτι μου»



Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης ήταν κατηγορηματικός ως προς ένα διαφορετικό σενάριο συνεργασίας. «Εάν συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, εγώ πάω σπίτι μου», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με την πολιτική κατεύθυνση που έχει χαράξει το κόμμα.



«Δεν είναι δυνατό να έχει προσανατολιστεί όλη σου η ιδεολογική τακτική, το πρόγραμμά σου και το συνέδριό σου να λέει ότι δεν συμμαχείς με τη ΝΔ και την επόμενη ημέρα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα να συμμαχείς με την κυβέρνηση που πολεμούσες», ανέφερε.



«Δεν ανασκεύασα, πρόσθεσα και επεξήγησα»



Ο κ. Αυλωνίτης ρωτήθηκε και για τη διευκρινιστική δήλωση που είχε κάνει μετά τις πρώτες αναφορές του σε πιθανές συνεργασίες. Ο ίδιος απέρριψε την εκτίμηση ότι υπαναχώρησε από όσα είχε πει. «Δεν ανασκεύασα. Πρόσθεσα και επεξήγησα», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι αρχικές του δηλώσεις διογκώθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης.



Στη θέση του ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να εξετάσει μετεκλογικό διάλογο με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, όπως ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ , επέμεινε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης , λίγες ημέρες μετά τις πρώτες δηλώσεις του που προκάλεσαν συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος.Οι πρώτες τοποθετήσεις του είχαν γίνει μόλις λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ και αφορούσαν πιθανό μετεκλογικό διάλογο με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας . Στη συνέχεια είχε διευκρινίσει ότι προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, κατά τη θέση του, είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα και να παρουσιάσει τη δική του κυβερνητική πρόταση.Μιλώντας στο OPEN την Τετάρτη, ο βουλευτής, ο οποίος προσχώρησε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ, έβαλε αυτή τη φορά ρητά στην εξίσωση τον Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΜέΡΑ25 - εφόσον βρίσκεται στη Βουλή - και τη Νέα Αριστερά, ενώ στις προηγούμενες τοποθετήσεις του είχε συμπεριλάβει και την Πλεύση Ελευθερίας.«Εγώ πιστεύω ότι στις δεύτερες εκλογές [...] μπορούμε να κουβεντιάσουμε με όλους. Τα όμορα, δηλαδή, τα όμορα κόμματα», είπε και πρόσθεσε: «Μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τσίπρα, να κουβεντιάσουμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜέΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή, και με τη Νέα Αριστερά. Όλα αυτά τα κόμματα θεωρώ κινούνται στον χώρο της Κεντροαριστεράς».Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο Νίκος Στραβελάκης έθεσε ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα χωρίς να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ τρίτο, ρωτώντας τον κ. Αυλωνίτη εάν, σε μια τέτοια περίπτωση, θα συζητούσε με τον πρώην πρωθυπουργό.Ο βουλευτής απάντησε ότι, κατά την άποψή του, μετά από μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση τα κόμματα θα πρέπει να λάβουν υπόψη το αποτέλεσμα της κάλπης και να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεννόησης με συγγενείς πολιτικές δυνάμεις.Μετά τη νέα τοποθέτηση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ανέφεραν ότι: «η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι γνωστή και καθαρή: Πολιτική αυτονομία και πρώτη θέση στις εκλογές».Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης ήταν κατηγορηματικός ως προς ένα διαφορετικό σενάριο συνεργασίας. «Εάν συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, εγώ πάω σπίτι μου», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με την πολιτική κατεύθυνση που έχει χαράξει το κόμμα.«Δεν είναι δυνατό να έχει προσανατολιστεί όλη σου η ιδεολογική τακτική, το πρόγραμμά σου και το συνέδριό σου να λέει ότι δεν συμμαχείς με τη ΝΔ και την επόμενη ημέρα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα να συμμαχείς με την κυβέρνηση που πολεμούσες», ανέφερε.Ο κ. Αυλωνίτης ρωτήθηκε και για τη διευκρινιστική δήλωση που είχε κάνει μετά τις πρώτες αναφορές του σε πιθανές συνεργασίες. Ο ίδιος απέρριψε την εκτίμηση ότι υπαναχώρησε από όσα είχε πει. «Δεν ανασκεύασα. Πρόσθεσα και επεξήγησα», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι αρχικές του δηλώσεις διογκώθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης.

«Μου κάνατε ερωτήσεις, υποθετικές μεν, αλλά ένας πολιτικός όταν ερωτάται μπορεί να απαντήσει», είπε σήμερα. Και συνέχισε: «Αν ήμουν εγώ πρόεδρος του κινήματος, του ΠΑΣΟΚ, και στην πρώτη Κυριακή δεν προκύπτει κυβέρνηση και κάνουμε δεύτερες εκλογές, το αποτέλεσμα των εκλογών, κάθε κόμμα που είναι δημοκρατικό, θα πρέπει να ακούσει την εντολή του λαού».



«Δεν είμαι φερέφωνο»



Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε εάν η άποψή του δεν ταυτιζόταν με την επίσημη γραμμή του κόμματος, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης απάντησε: «Και τι να κάνουμε δηλαδή, να μην μιλάω; Δεν είμαι φερέφωνο. Μου κάνατε μια υποθετική ερώτηση. Δηλαδή δεν μιλάμε καθόλου με τον ΣΥΡΙΖΑ; Υπάρχει τέτοια θέση του ΠΑΣΟΚ, εάν κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση;».



Ο ίδιος υποστήριξε ότι πιστεύει διαχρονικά στον διάλογο και στις συναινέσεις και ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί ταυτόχρονα να διεκδικεί την πρώτη θέση και να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης μετά τις εκλογές, αναλόγως του αποτελέσματος.



«Να επιδιώκει την πρώτη θέση, να διαφημίζει το πρόγραμμά του ώστε να πείσει τον κόσμο και ταυτόχρονα να μπορεί να γίνει μια τέτοια συνεργασία», ανέφερε.