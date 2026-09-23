Κατά συνείδηση θα ψηφίσουν οι βουλευτές της ΝΔ για τις άρσεις ασυλίας Αυγενάκη και Λαζαρίδη

Η απόφαση να μην υπάρξει κομματική γραμμή ελήφθη μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, ενώ στην Ολομέλεια θα κριθούν σήμερα και τα δύο αιτήματα άρσης ασυλίας που αφορούν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου