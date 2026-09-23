Κατά συνείδηση θα ψηφίσουν οι βουλευτές της ΝΔ για τις άρσεις ασυλίας Αυγενάκη και Λαζαρίδη
Κατά συνείδηση θα ψηφίσουν οι βουλευτές της ΝΔ για τις άρσεις ασυλίας Αυγενάκη και Λαζαρίδη
Η απόφαση να μην υπάρξει κομματική γραμμή ελήφθη μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, ενώ στην Ολομέλεια θα κριθούν σήμερα και τα δύο αιτήματα άρσης ασυλίας που αφορούν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Συζήτηση και ψήφιση επι των δικαστικών αιτημάτων άρσης ασυλίας των Ζωής Κωνσταντοπούλου, Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 12 το μεσημέρι.
Υπενθυμίζεται ότι κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας έχουν υποβληθεί δύο μηνύσεις. Η πρώτη από αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας που κατήγγειλε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκόπησε και ανάρτησε το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συναίνεση του κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.
Η δεύτερη δικογραφία αφορά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης, εγκαλώντας την για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση. Για τα δύο δικαστικά αιτήματα τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας εισηγήθηκαν κατα πλειοψηφία την άρση ασυλίας.
Ο φάκελος κατά του κ. Αυγενάκη σχηματίστηκε μετά από μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασσελάκης για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες ενώ τον κ. Λαζαρίδη μήνυσε πολιτευτής του κόμματος Σώρρα για την υπόθεση των ακαδημαϊκών πτυχίων.
Η πλειοψηφία της ΝΔ στην επιτροπή Δεοντολογίας έκρινε ότι οι δύο υποθέσεις έχουν πολιτικά κίνητρα μιας και οι μηνυτές είναι πολιτικά πρόσωπα και εισηγήθηκε την καταψήφιση των σχετικών αιτημάτων για άρση της ασυλίας.
Παρά ωστόσο την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, οι βουλευτές της ΝΔ θα τοποθετηθούν στην σχετική ψηφοφορία κατά συνείδηση, στάση με την οποία φαίνεται να συμφωνεί και το επιτελείο της «γαλάζιας» ΚΟ.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται μάλιστα πως σχετίζεται άμεσα με την έντονη δυσφορία και εκνευρισμό που εκφράστηκε στους κόλπους της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αρχική εισήγηση της επιτροπής Δεοντολογίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί βουλευτές της ΝΔ θεώρησαν ότι πρέπει να υιοθετηθεί και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις η πάγια στάση υπέρ της άρσης όπως είχε συμβεί και στις υποθέσεις των συναδέλφων τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ασχέτως αν δεν προκύπτει καμία αξιόποινη πράξη.
Σε διαφορετική περίπτωση - αναφέρουν οι ίδιες πηγές - εγείρεται ζήτημα προνομιακής μεταχείρισης.
Όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία και οι υποχρεώσεις μου έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές. Δεν υπάρχει καμία αδικαιολόγητη περιουσιακή μεταβολή ή απόκρυψη, ενώ η προσπάθεια σύνδεσης των δηλώσεων “πόθεν έσχες” μου με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στερείται οποιουδήποτε πραγματικού ερείσματος.
Οι θεσμικές διαδικασίες που υπηρετούν τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή δεν μπορούν να μετατρέπονται σε εργαλεία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης και σπίλωσης πολιτικών αντιπάλων. Ο κ. Κασσελάκης, χωρίς πραγματικά στοιχεία, επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και να κατασκευάσει ένα ζήτημα εκεί όπου δεν υπάρχει.
Η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης επιτελεί το έργο της με αμεροληψία, ελέγχοντας τις δηλώσεις “πόθεν έσχες” όλων των Βουλευτών, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου.
Υπενθυμίζεται ότι κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας έχουν υποβληθεί δύο μηνύσεις. Η πρώτη από αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας που κατήγγειλε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκόπησε και ανάρτησε το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συναίνεση του κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.
Η δεύτερη δικογραφία αφορά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης, εγκαλώντας την για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση. Για τα δύο δικαστικά αιτήματα τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας εισηγήθηκαν κατα πλειοψηφία την άρση ασυλίας.
Ο φάκελος κατά του κ. Αυγενάκη σχηματίστηκε μετά από μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασσελάκης για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες ενώ τον κ. Λαζαρίδη μήνυσε πολιτευτής του κόμματος Σώρρα για την υπόθεση των ακαδημαϊκών πτυχίων.
Η πλειοψηφία της ΝΔ στην επιτροπή Δεοντολογίας έκρινε ότι οι δύο υποθέσεις έχουν πολιτικά κίνητρα μιας και οι μηνυτές είναι πολιτικά πρόσωπα και εισηγήθηκε την καταψήφιση των σχετικών αιτημάτων για άρση της ασυλίας.
Παρά ωστόσο την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, οι βουλευτές της ΝΔ θα τοποθετηθούν στην σχετική ψηφοφορία κατά συνείδηση, στάση με την οποία φαίνεται να συμφωνεί και το επιτελείο της «γαλάζιας» ΚΟ.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται μάλιστα πως σχετίζεται άμεσα με την έντονη δυσφορία και εκνευρισμό που εκφράστηκε στους κόλπους της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αρχική εισήγηση της επιτροπής Δεοντολογίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί βουλευτές της ΝΔ θεώρησαν ότι πρέπει να υιοθετηθεί και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις η πάγια στάση υπέρ της άρσης όπως είχε συμβεί και στις υποθέσεις των συναδέλφων τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ασχέτως αν δεν προκύπτει καμία αξιόποινη πράξη.
Σε διαφορετική περίπτωση - αναφέρουν οι ίδιες πηγές - εγείρεται ζήτημα προνομιακής μεταχείρισης.
Σε δήλωσή του ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέφερε:«Οι ισχυρισμοί του Στέφανου Κασσελάκη σχετικά με τη δήλωση “πόθεν έσχες” μου για το έτος 2023 είναι απολύτως αβάσιμοι, δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και υπηρετούν προφανή πολιτική σκοπιμότητα.
Όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία και οι υποχρεώσεις μου έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές. Δεν υπάρχει καμία αδικαιολόγητη περιουσιακή μεταβολή ή απόκρυψη, ενώ η προσπάθεια σύνδεσης των δηλώσεων “πόθεν έσχες” μου με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στερείται οποιουδήποτε πραγματικού ερείσματος.
Οι θεσμικές διαδικασίες που υπηρετούν τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή δεν μπορούν να μετατρέπονται σε εργαλεία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης και σπίλωσης πολιτικών αντιπάλων. Ο κ. Κασσελάκης, χωρίς πραγματικά στοιχεία, επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και να κατασκευάσει ένα ζήτημα εκεί όπου δεν υπάρχει.
Η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης επιτελεί το έργο της με αμεροληψία, ελέγχοντας τις δηλώσεις “πόθεν έσχες” όλων των Βουλευτών, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου.
Δεν θα ανεχθώ να σπιλώνεται η προσωπική και πολιτική μου υπόσταση μέσα από αβάσιμες αιτιάσεις. Πορεύομαι και κρίνομαι από τους συμπολίτες μου στο άπλετο φως».
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