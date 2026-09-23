Μαρινάκης για συνέντευξη Τσίπρα: Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι, επέμεινε σε «κάλπικες» υποσχέσεις και λεφτόδεντρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν έδωσε απαντήσεις για το κόστος των προτάσεών του και να επανέφερε την αντιπαράθεση για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ