Φαν Ντάικ για τη συνάντησή του με τον Τσάβι: «Μου πήρε μόλις 10 δευτερόλεπτα για να πειστώ», δείτε βίντεο

Για το μέλλον του στην εθνική Ολλανδίας
, τη συνεργασία του με τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό, αλλά και την κριτική που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα μίλησε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ
στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση με τη Γερμανία (24/9, 21:45) για το Nations League.
Ο αρχηγός των «οράνιε» αποκάλυψε πως χρειάστηκε ελάχιστος χρόνος για να αποφασίσει να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας υπό τις οδηγίες του Τσάβι
. Όπως ανέφερε, η συζήτηση που είχε με τον νέο προπονητή ήταν αρκετή, ώστε να αισθανθεί την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Καταλανός και να παραμείνει στην ομάδα.
Ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός εξακολουθεί, μάλιστα, να έχει ηγετικό ρόλο στην Ολλανδία, καθώς διατηρεί το περιβραχιόνιο του αρχηγού και αποτελεί ένα από τα βασικά πρόσωπα της νέας προσπάθειας των «οράνιε».
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο Γιούργκεν Κλοπ, με τον οποίο ο Φαν Ντάικ συνδέθηκε για αρκετά χρόνια στη Λίβερπουλ. Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά σε διαφορετικούς ρόλους. Ο Κλοπ βρίσκεται πλέον στον πάγκο της Γερμανίας και ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδία.
Παρά τη σχέση που έχουν αναπτύξει μέσα από τη συνεργασία τους στη Λίβερπουλ, ο Φαν Ντάικ δεν έκρυψε την επιθυμία του να δει την εθνική του ομάδα να παίρνει τη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Για τη συνάντησή του με τον Τσάβι είπε:
«Χρειαζόμουν οικογενειακές διακοπές. Υπήρχε ένα σημαντικό ραντεβού με τον Τσάβι. Μετά από 10 δευτερόλεπτα ήταν ξεκάθαρο σε μένα πως θα συνέχιζα. Τι μου είπε; Ότι είμαι ο Βίρτζιλ Βαν Ντάικ. Είναι ζήτημα εμπιστοσύνης, αναγνώρισης, της σημασίας που έχεις για την ομάδα σου».
Για τον Κλοπ υποστήριξε:
«Θα είναι ωραίο να ξαναδώ τον Γιούργκεν Κλοπ. Ελπίζουμε όμως να διασφαλίσουμε πως θα… χάσει το πρώτο του παιχνίδι ως προπονητής της Γερμανίας».
Για την φετινή παρουσία της Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο επεσήμανε:
«Απλά δεν ήμασταν όσο καλοί χρειαζόταν να είμαστε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένας από τους συναδέλφους σας έγραψε πως ήταν δική μου ιδέα να παίξουμε με πέντε παίκτες στην άμυνα. Αυτό δεν έχει νόημα. Απλά αποτύχαμε στο Μουντιάλ. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Δεν είχα σχέση με το αγωνιστικό πλάνο, το τεχνικό επιτελείο πήρε την απόφαση. Βγήκαν όλα αυτά τα σενάρια προς τα έξω για να με κάνουν ακόμη χειρότερα. Η άποψη πως κατέστρεψα το ολλανδικό ποδόσφαιρο δεν έχει την παραμικρή βάση».