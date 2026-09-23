Πρέσβης Ισραήλ: Μεγάλες οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ στη ναυτιλία

Ο Βασίλης Κικίλιας και η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας σε ναυτιλία και περιφερειακή ασφάλεια