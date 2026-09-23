Πρέσβης Ισραήλ: Μεγάλες οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ στη ναυτιλία
Πρέσβης Ισραήλ: Μεγάλες οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ στη ναυτιλία
Ο Βασίλης Κικίλιας και η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας σε ναυτιλία και περιφερειακή ασφάλεια
Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας Ισραήλ στη ναυτιλία βρέθηκαν στο επίκεντρο δυνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια που είχε η πρέσβης του Ισραήλ Πνινάτ Γιανάι σύμφωνα με σχετική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Ήταν μεγάλη μου χαρά που συναντήθηκα σήμερα με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, έναν εξαιρετικό άνθρωπο από κάθε άποψη», ανέφερε και σημείωσε: «Όλα αυτά τα χρόνια, ο υπουργός μιλά πάντοτε με θέρμη και ειλικρίνεια για το Ισραήλ. Έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό την εγγύτητα, τις ομοιότητες και τους φυσικούς δεσμούς ανάμεσα στους λαούς μας».
«Στη συζήτησή μας, του είπα πως, όταν βλέπω τη γερή γέφυρα που έχει ήδη χτιστεί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν ουσιαστικά στη θεμελίωσή της», προσέθεσε επισημαίνοντας πως ο κ. Κικίλιας κατά τη θητεία του ως υπουργός Τουρισμού, «διέκρινε τις μεγάλες δυνατότητες να φέρουμε τους λαούς μας πιο κοντά και εργάστηκε για την ενίσχυση των τουριστικών και αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των χωρών μας».
«Σήμερα μιλήσαμε για το επόμενο κεφάλαιο αυτής της συνεργασίας: τη θάλασσα. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, με σπουδαία παράδοση, γνώση και εμπειρία, καθώς και μια αναπτυσσόμενη γαλάζια οικονομία. Το Ισραήλ είναι κόμβος καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. Ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους συνεργασίας και να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τη σχέση των χωρών μας» σημείωσε.
Ανέφερε πως συζήτησαν ακόμη «για το έργο IMEC και τη σημασία της ανάπτυξης εναλλακτικών διαδρομών και ενός σημαντικού θαλάσσιου διαδρόμου που θα συνδέει την Ελλάδα με το Ισραήλ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών εξελίξεων».
«Ευχαρίστησα τον υπουργό Κικίλια για τη διαχρονική φιλία του προς το Ισραήλ και τη συμβολή του στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στους λαούς μας - αλλά και για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, θυμάται σχεδόν κάθε γήπεδο μπάσκετ στη χώρα μου».
«Κλείσαμε τη συνάντησή μας με σημαντικές ιδέες για την προώθηση της ασφάλειας, της καινοτομίας και της θαλάσσιας συνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών μας. Η γέφυρα ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα είναι ήδη ισχυρή. Τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουμε να τη χτίζουμε και στη θάλασσα», κατέληξε.
«Ήταν μεγάλη μου χαρά που συναντήθηκα σήμερα με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, έναν εξαιρετικό άνθρωπο από κάθε άποψη», ανέφερε και σημείωσε: «Όλα αυτά τα χρόνια, ο υπουργός μιλά πάντοτε με θέρμη και ειλικρίνεια για το Ισραήλ. Έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό την εγγύτητα, τις ομοιότητες και τους φυσικούς δεσμούς ανάμεσα στους λαούς μας».
«Στη συζήτησή μας, του είπα πως, όταν βλέπω τη γερή γέφυρα που έχει ήδη χτιστεί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν ουσιαστικά στη θεμελίωσή της», προσέθεσε επισημαίνοντας πως ο κ. Κικίλιας κατά τη θητεία του ως υπουργός Τουρισμού, «διέκρινε τις μεγάλες δυνατότητες να φέρουμε τους λαούς μας πιο κοντά και εργάστηκε για την ενίσχυση των τουριστικών και αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των χωρών μας».
«Σήμερα μιλήσαμε για το επόμενο κεφάλαιο αυτής της συνεργασίας: τη θάλασσα. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, με σπουδαία παράδοση, γνώση και εμπειρία, καθώς και μια αναπτυσσόμενη γαλάζια οικονομία. Το Ισραήλ είναι κόμβος καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. Ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους συνεργασίας και να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τη σχέση των χωρών μας» σημείωσε.
«Ήταν μεγάλη μου χαρά που συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, κ. @Vkikilias — έναν εξαιρετικό άνθρωπο από κάθε άποψη.— Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) September 23, 2026
Όλα αυτά τα χρόνια, ο Υπουργός Κικίλιας μιλά πάντοτε με θέρμη και ειλικρίνεια για το Ισραήλ. Έχει αναγνωρίσει εδώ…
Ανέφερε πως συζήτησαν ακόμη «για το έργο IMEC και τη σημασία της ανάπτυξης εναλλακτικών διαδρομών και ενός σημαντικού θαλάσσιου διαδρόμου που θα συνδέει την Ελλάδα με το Ισραήλ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών εξελίξεων».
«Ευχαρίστησα τον υπουργό Κικίλια για τη διαχρονική φιλία του προς το Ισραήλ και τη συμβολή του στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στους λαούς μας - αλλά και για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, θυμάται σχεδόν κάθε γήπεδο μπάσκετ στη χώρα μου».
«Κλείσαμε τη συνάντησή μας με σημαντικές ιδέες για την προώθηση της ασφάλειας, της καινοτομίας και της θαλάσσιας συνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών μας. Η γέφυρα ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα είναι ήδη ισχυρή. Τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουμε να τη χτίζουμε και στη θάλασσα», κατέληξε.
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