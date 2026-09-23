Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά ΠΑΣΟΚ: Μπράβο σας κ. Ανδρουλάκη για τη χείρα βοηθείας στη ΝΔ

«Σας χαλάω τη σούπα» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τη συζήτηση δύο αιτημάτων για άρση ασυλίας της - «Το ΠΑΣΟΚ έχει αξιακή τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή» απάντησε ο Δημήτρης Μάντζος