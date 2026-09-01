Άρχισε το ματς ΝΔ-Σαμαρά με τροχιοδεικτικές βολές: Η απάντηση για το «ολίγην από ΛΑΟΣ» και τα σενάρια για κυβερνητικό συνασπισμό
Άρχισε το ματς ΝΔ-Σαμαρά με τροχιοδεικτικές βολές: Η απάντηση για το «ολίγην από ΛΑΟΣ» και τα σενάρια για κυβερνητικό συνασπισμό
Τι απάντησαν Μαρινάκης, Φλωρίδης, Γεωργιάδης και Βούλτεψη μετά τις δηλώσεις του εκπρόσωπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσούτσια
Μπορεί η κυβέρνηση να ετοιμάζεται για την άνοδο στη ΔΕΘ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να παραμένει εστιασμένος στην προετοιμασία της ομιλίας του που θα έχει αρκετές εκπλήξεις, όπως φερ' ειπείν μια σημαντική ανακοίνωση που θα αφορά τους αγρότες, εντούτοις το talk of the town στα γαλάζια τραπέζια και στα πηγαδάκια είναι το τι μέλλει γενέσθαι με το κόμμα Σαμαρά.
Ο Αντώνης Σαμαράς το αντιλαμβάνεται, δεν βιάζεται, παρά τις αυγουστιατικές διαρροές περί επιτάχυνσης του εκλογικού σχεδιασμού του, και παράλληλα είναι σε επαφές με στελέχη ανά την Ελλάδα, διαμορφώνοντας τα ψηφοδέλτια του νέου σχηματισμού του. Δεν είναι, επίσης, μυστικό ότι λογής λογής απογοητευμένα ή αποξενωμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από πρώην βουλευτές έως αυτοδιοικητικούς και πρόσωπα των εκάστοτε τοπικών κοινωνιών, καλοβλέπουν τον υπό σύσταση νέο φορέα, θεωρώντας ότι εκεί θα αξιοποιηθούν καλύτερα.
Το τέλος των θερινών διακοπών, πάντως, έφερε και τον πρώτο γύρο ευθείας αντιπαράθεσης μεταξύ της πλευράς Σαμαρά και κυβερνητικών στελεχών που μέχρι τώρα επέλεγαν να κρατήσουν πολύ ήπιους τόνους απέναντί του, για μια σειρά από λόγους. Η εμφάνιση του διευθυντή του γραφείου Τύπου του κ. Σαμαρά, Νίκου Τσιούτσια, στον ΣΚΑΪ και βολές του εναντίον της κυβέρνησης-που απηχούν πλήρως τις απόψεις του κ. Σαμαρά, με τον οποίον είναι σε καθημερινή συνεννόηση-έφεραν απαντήσεις, καθώς μια σειρά κυβερνητικά στελέχη σήκωσαν το γάντι. Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μην θέλει να βάλει το κόμμα Σαμαρά στο κάδρο της αντιπαράθεσης μέχρι να συσταθεί και τυπικά, εντούτοις μια σειρά κυβερνητικών στελεχών καλούνται πλέον να απαντούν αντιμετωπίζοντας τον κ. Σαμαρά ως πολιτικό αντίπαλο.
«Τα πρόσωπα που έχουν έρθει στη ΝΔ από τον ΛΑΟΣ είμαι εγώ, ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης. Οι δύο από τους τρεις γίναμε υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα αν κάποιος κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του», είπε ο υπουργός Υγείας. Βεβαίως, ο κ. Γεωργιάδης δεν θέλει να μπει σε λογική μετωπικής αντιπαράθεσης με τον κ. Σαμαρά, όμως για πρώτη φορά απάντησε με ευθύτητα. Από την άλλη, το επιτελείο του κ. Σαμαρά δεν θέλει σε αυτή τη φάση να σηκώσει εκ νέου το γάντι.
Ο μεν κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επίσης διατηρούσε κατά το πρόσφατο παρελθόν προσωπική επικοινωνία με τον κ. Σαμαρά απάντησε επίσης. «Έχω την εντύπωση ότι αυτά που είπε ο κ. Τσιούτσιας δεν απηχούν τις απόψεις του κ. Σαμαρά», τόνισε στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας μάλλον δηκτικά ότι «είναι πολλά χρόνια στη ΝΔ, με ένα διάλειμμα με την Πολιτική Άνοιξη, για να θυμάται ιστορία», υπονοώντας ότι τα πρώην στελέχη του ΛΑΟΣ πήγαν στη ΝΔ κατόπιν πρόσκλησης του κ. Σαμαρά. Στην ίδια γραμμή και η κυβερνητική εκπρόσωπος επί Σαμαρά Σοφία Βούλτεψη, η οποία διερωτήθηκε, αν ο κ. Τσιούτσιας «έχει πάρει το νεοδημοκρατικόμετρο και προχωράει», ενώ πυρά κατά του κ. Σαμαρά εξαπέλυσε και η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.
Ο Αντώνης Σαμαράς το αντιλαμβάνεται, δεν βιάζεται, παρά τις αυγουστιατικές διαρροές περί επιτάχυνσης του εκλογικού σχεδιασμού του, και παράλληλα είναι σε επαφές με στελέχη ανά την Ελλάδα, διαμορφώνοντας τα ψηφοδέλτια του νέου σχηματισμού του. Δεν είναι, επίσης, μυστικό ότι λογής λογής απογοητευμένα ή αποξενωμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από πρώην βουλευτές έως αυτοδιοικητικούς και πρόσωπα των εκάστοτε τοπικών κοινωνιών, καλοβλέπουν τον υπό σύσταση νέο φορέα, θεωρώντας ότι εκεί θα αξιοποιηθούν καλύτερα.
Το τέλος των θερινών διακοπών, πάντως, έφερε και τον πρώτο γύρο ευθείας αντιπαράθεσης μεταξύ της πλευράς Σαμαρά και κυβερνητικών στελεχών που μέχρι τώρα επέλεγαν να κρατήσουν πολύ ήπιους τόνους απέναντί του, για μια σειρά από λόγους. Η εμφάνιση του διευθυντή του γραφείου Τύπου του κ. Σαμαρά, Νίκου Τσιούτσια, στον ΣΚΑΪ και βολές του εναντίον της κυβέρνησης-που απηχούν πλήρως τις απόψεις του κ. Σαμαρά, με τον οποίον είναι σε καθημερινή συνεννόηση-έφεραν απαντήσεις, καθώς μια σειρά κυβερνητικά στελέχη σήκωσαν το γάντι. Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μην θέλει να βάλει το κόμμα Σαμαρά στο κάδρο της αντιπαράθεσης μέχρι να συσταθεί και τυπικά, εντούτοις μια σειρά κυβερνητικών στελεχών καλούνται πλέον να απαντούν αντιμετωπίζοντας τον κ. Σαμαρά ως πολιτικό αντίπαλο.
Τα καρφιά Άδωνι-ΜαρινάκηΗ αναφορά του κ. Τσιούτσια ότι είναι η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον από ΛΑΟΣ έβαλε τον Άδωνι Γεωργιάδη «στα καρφιά», καθώς ο ίδιος ήρθε στη ΝΔ επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά και αφού είχε διαγραφεί από τον ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη. Εκτός από το «καρφί» στον κ. Τσιούτσια ότι δεν...κάνει για εκπρόσωπος Τύπου (ραδιόφωνο ΣΚΑΪ), ο κ. Γεωργιάδης προσέθεσε στην Ertnews ότι «ο κ. Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κ. Σαμαρά. Όλη η χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά».
@protothema.gr 📻️ Την άποψη ότι η τοποθέτηση του Νίκου Τσούτσια ότι η ΝΔ είναι ολίγον από ΛΑΟΣ, «δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμαρά αλλά είναι τοποθέτηση του κ. Τσούτσια» εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
«Τα πρόσωπα που έχουν έρθει στη ΝΔ από τον ΛΑΟΣ είμαι εγώ, ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης. Οι δύο από τους τρεις γίναμε υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα αν κάποιος κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του», είπε ο υπουργός Υγείας. Βεβαίως, ο κ. Γεωργιάδης δεν θέλει να μπει σε λογική μετωπικής αντιπαράθεσης με τον κ. Σαμαρά, όμως για πρώτη φορά απάντησε με ευθύτητα. Από την άλλη, το επιτελείο του κ. Σαμαρά δεν θέλει σε αυτή τη φάση να σηκώσει εκ νέου το γάντι.
Ο μεν κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επίσης διατηρούσε κατά το πρόσφατο παρελθόν προσωπική επικοινωνία με τον κ. Σαμαρά απάντησε επίσης. «Έχω την εντύπωση ότι αυτά που είπε ο κ. Τσιούτσιας δεν απηχούν τις απόψεις του κ. Σαμαρά», τόνισε στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας μάλλον δηκτικά ότι «είναι πολλά χρόνια στη ΝΔ, με ένα διάλειμμα με την Πολιτική Άνοιξη, για να θυμάται ιστορία», υπονοώντας ότι τα πρώην στελέχη του ΛΑΟΣ πήγαν στη ΝΔ κατόπιν πρόσκλησης του κ. Σαμαρά. Στην ίδια γραμμή και η κυβερνητική εκπρόσωπος επί Σαμαρά Σοφία Βούλτεψη, η οποία διερωτήθηκε, αν ο κ. Τσιούτσιας «έχει πάρει το νεοδημοκρατικόμετρο και προχωράει», ενώ πυρά κατά του κ. Σαμαρά εξαπέλυσε και η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.
Ο Φλωρίδης και το άρθρο ΣκορδάΠάντως, το μείζον ερώτημα είναι ποιο είναι το πολιτικό επίδικο για τον κ. Σαμαρά. «Ο στόχος είναι πάντα η πατρίδα, κάθε παρέμβαση γίνεται για την πατρίδα», είπε ο κ. Τσιούτσιας στον ΣΚΑΪ, επιχειρώντας να φωτίσει τα κίνητρα του κ. Σαμαρά ώστε να παραμένει πολιτικά ενεργός. Από την άλλη, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αντέτεινε στον ΣΚΑΪ ότι «διάφορα συστήματα», αφού απέτυχαν να κάμψουν την κυβερνητική σταθερότητα μέσω άλλων πολιτικών προσώπων, εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στον κ. Σαμαρά, με αποκλειστικό σκοπό να αποτρέψουν την αυτοδυναμία της ΝΔ και να οδηγήσουν τη χώρα σε πολιτική αβεβαιότητα. Προσέθεσε δε ότι η μοναδική στόχευση του κ. Σαμαρά είναι να πληγεί η παράταξη από την οποία προέρχεται.
@protothema.gr ‼️ «Εδώ και 1 χρόνο ακούμε για το κόμμα Σαμαρά, κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο» δήλωσε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, προσθέτοντας «δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Ακόμα και η κυρία Καρυστιανού λέει ότι θέλω να αλλάξω το πολιτικό σύστημα». #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Από την άλλη, πιο ενδιαφέρον είναι το άρθρο του πρώην υφυπουργού και στενού συνεργάτη του κ. Σαμαρά, Θανάση Σκορδά, στην «Αμαρυσία» του Αμαρουσίου, όπου παρουσιάζει το κόμμα Σαμαρά ως δυνητικό εταίρο σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. «Αν, λοιπόν, η επόμενη εκλογική επιλογή δεν οδηγεί σε αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν πιθανό, θα χρειαστεί να απαντήσουμε στο απλό ερώτημα: ποιος μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο;», διερωτάται ο κ. Σκορδάς και προσθέτει ότι «μια κυβέρνηση δεν χρειάζεται μόνο κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Χρειάζεται κοινό προσανατολισμό, πολιτική συγγένεια, καθαρές θέσεις και τη δυνατότητα να παίρνει δύσκολες αποφάσεις χωρίς να ακυρώνεται από την πρώτη ημέρα».
Είναι άλλωστε κοινός τόπος στην «πολιτική πιάτσα» ότι πηγές πέριξ του κ. Σαμαρά συζητούν ένα πιθανό σχέδιο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, χωρίς όμως τον κ. Μητσοτάκη. Βεβαίως, άλλες πηγές αντιτείνουν ότι σχέδια που κοινολογούνται με τέτοιον τρόπο τόσο μακριά από τον εκλογικό χρόνο, μπορούν και ευκολότερα να απενεργοποιηθούν. Και στο Μαξίμου δεν πιστεύουν ότι τόσο τα ποσοστά της ΝΔ όσο και αυτά του κόμματος Σαμαρά, θα καθιστούν ένα τέτοιο σενάριο εφικτό.
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