Άρχισε το ματς ΝΔ-Σαμαρά με τροχιοδεικτικές βολές: Η απάντηση για το «ολίγην από ΛΑΟΣ» και τα σενάρια για κυβερνητικό συνασπισμό

Τι απάντησαν Μαρινάκης, Φλωρίδης, Γεωργιάδης και Βούλτεψη μετά τις δηλώσεις του εκπρόσωπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσούτσια





Από την άλλη, πιο ενδιαφέρον είναι το άρθρο του πρώην υφυπουργού και στενού συνεργάτη του κ. Σαμαρά, Θανάση Σκορδά, στην «Αμαρυσία» του Αμαρουσίου, όπου παρουσιάζει το κόμμα Σαμαρά ως δυνητικό εταίρο σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. «Αν, λοιπόν, η επόμενη εκλογική επιλογή δεν οδηγεί σε αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν πιθανό, θα χρειαστεί να απαντήσουμε στο απλό ερώτημα: ποιος μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο;», διερωτάται ο κ. Σκορδάς και προσθέτει ότι «μια κυβέρνηση δεν χρειάζεται μόνο κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Χρειάζεται κοινό προσανατολισμό, πολιτική συγγένεια, καθαρές θέσεις και τη δυνατότητα να παίρνει δύσκολες αποφάσεις χωρίς να ακυρώνεται από την πρώτη ημέρα».



Είναι άλλωστε κοινός τόπος στην «πολιτική πιάτσα» ότι πηγές πέριξ του κ. Σαμαρά συζητούν ένα πιθανό σχέδιο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, χωρίς όμως τον κ. Μητσοτάκη. Βεβαίως, άλλες πηγές αντιτείνουν ότι σχέδια που κοινολογούνται με τέτοιον τρόπο τόσο μακριά από τον εκλογικό χρόνο, μπορούν και ευκολότερα να απενεργοποιηθούν. Και στο Μαξίμου δεν πιστεύουν ότι τόσο τα ποσοστά της ΝΔ όσο και αυτά του κόμματος Σαμαρά, θα καθιστούν ένα τέτοιο σενάριο εφικτό.