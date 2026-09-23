Έρευνα από τον Άρειο Πάγο για τις «παραληρηματικές» καταγγελίες Βελόπουλου για τις εκλογές ζήτησε ο Λιβάνιος
Έρευνα από τον Άρειο Πάγο για τις «παραληρηματικές» καταγγελίες Βελόπουλου για τις εκλογές ζήτησε ο Λιβάνιος
«Δεν θα αφήσω καμία σκιά για το θέμα των εκλογών» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών
«Παραληρηματικές» χαρακτήρισε τις καταγγελίες Βελόπουλου περί νοθείας στις εθνικές εκλογές και αλλοίωσης των αποτελεσμάτων από την εταιρεία Singular Logic ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ενημερώνοντας παράλληλα την Βουλή πως έχει ήδη ζητήσει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ερευνήσει τις σχετικές αναφορές προκειμένου να καταρριφθεί η διακίνηση ψευδών ειδήσεων.
Ο υπουργός Εσωτερικών απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, ο οποίος μίλησε για «σύγκρουση συμφερόντων» από την παράλληλη συμμετοχή της Singular Logic στις εκλογές και σε άλλες συμβάσεις του δημοσίου, ξεκαθάρισε πως η καταμέτρηση και έκδοση των επίσημων εκλογικών αποτελεσμάτων γίνεται από δικαστικούς αντιπροσώπους και από το πρωτοδικείο και όχι από την εταιρεία.
«Από το 1981 όλες οι κυβερνήσεις έχουν αναθέσει στην συγκεκριμένη εταιρία ένα έργο. Όχι της καταμέτρησης. Αυτή γίνεται στα εκλογικά τμήματα παρουσία των δικαστικών αντιπροσώπων. Τα επίσημα αποτελέσματα εκδίδονται από τα πρωτοδικεία. Η εταιρεία φτιάχνει ένα κανάλι ενημέρωσης για να μην έχουμε το φαινόμενο των φοιτητικών εκλογών και βγάζει ο καθένας τα δικά του αποτελέσματα. Αυτό κάνει και είναι ένα μεγάλο κέρδος για την Δημοκρατία να έχουμε περίπου στις 20:30 της Κυριακής των εκλογών ένα ασφαλές αποτέλεσμα. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή βγάζει το αποτέλεσμα και στέλνει στον Άρειο Πάγο το πρακτικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβάνιος.
Πάντως, και ο ανεξάρτητος βουλευτής έσπευσε να διευκρινήσει πως δεν θέτει κανένα ζήτημα διαβλητότητας της εκλογικής διαδικασίας.
«Χαίρομαι που διαχωρίζετε τη θέση σας και δεν ακολουθείτε ένα παραλήρημα Βελόπουλου», απάντησε ο κ. Λιβάνιος σημειώνοντας ότι, όπως είχε πράξει και τον Ιούνιο του 2024, έτσι και στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 ζήτησε από τον εισαγγελέα να διερευνήσει όσα έχουν καταγγελθεί περί νοθείας. «Δεν θα αφήσω καμία σκιά για το θέμα των εκλογών», τόνισε ο ίδιος.
Ο υπουργός Εσωτερικών επισήμανε επίσης ότι στις τελευταίες ευρωεκλογές όλα τα κόμματα είχαν απευθείας, σε πραγματικό χρόνο, πρόσβαση στα πρακτικά των εκλογικών τμημάτων μόλις αυτά σαρώνονταν από τις περιφέρειες, μαζί με τις σχετικές υπογραφές, παρουσιάζοντας τη διαδικασία αυτή ως πρόσθετη δικλίδα διαφάνειας.
Τέλος, ο υπουργός απαντώντας στις αναφορές Σαλμά περί «σύγκρουσης συμφερόντων» και μειωμένης αντικειμενικότητας της εταιρείας λόγω της συμμετοχής της σε άλλα δημόσια έργα υπενθύμισε στον ανεξάρτητο βουλευτή πως το ίδιο συνέβαινε και σε παλαιότερες περιόδους αναφέροντας χαρακτηριστικά την περίοδο 2006-2009 αλλά και 2014.
Η επιστολή Λιβάνιου τον Σεπτέμβριου του 2026
Η επιστολή Λιβάνιου τον Ιούνιο του 2024
Ο υπουργός Εσωτερικών απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, ο οποίος μίλησε για «σύγκρουση συμφερόντων» από την παράλληλη συμμετοχή της Singular Logic στις εκλογές και σε άλλες συμβάσεις του δημοσίου, ξεκαθάρισε πως η καταμέτρηση και έκδοση των επίσημων εκλογικών αποτελεσμάτων γίνεται από δικαστικούς αντιπροσώπους και από το πρωτοδικείο και όχι από την εταιρεία.
«Από το 1981 όλες οι κυβερνήσεις έχουν αναθέσει στην συγκεκριμένη εταιρία ένα έργο. Όχι της καταμέτρησης. Αυτή γίνεται στα εκλογικά τμήματα παρουσία των δικαστικών αντιπροσώπων. Τα επίσημα αποτελέσματα εκδίδονται από τα πρωτοδικεία. Η εταιρεία φτιάχνει ένα κανάλι ενημέρωσης για να μην έχουμε το φαινόμενο των φοιτητικών εκλογών και βγάζει ο καθένας τα δικά του αποτελέσματα. Αυτό κάνει και είναι ένα μεγάλο κέρδος για την Δημοκρατία να έχουμε περίπου στις 20:30 της Κυριακής των εκλογών ένα ασφαλές αποτέλεσμα. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή βγάζει το αποτέλεσμα και στέλνει στον Άρειο Πάγο το πρακτικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβάνιος.
Πάντως, και ο ανεξάρτητος βουλευτής έσπευσε να διευκρινήσει πως δεν θέτει κανένα ζήτημα διαβλητότητας της εκλογικής διαδικασίας.
«Χαίρομαι που διαχωρίζετε τη θέση σας και δεν ακολουθείτε ένα παραλήρημα Βελόπουλου», απάντησε ο κ. Λιβάνιος σημειώνοντας ότι, όπως είχε πράξει και τον Ιούνιο του 2024, έτσι και στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 ζήτησε από τον εισαγγελέα να διερευνήσει όσα έχουν καταγγελθεί περί νοθείας. «Δεν θα αφήσω καμία σκιά για το θέμα των εκλογών», τόνισε ο ίδιος.
Ο υπουργός Εσωτερικών επισήμανε επίσης ότι στις τελευταίες ευρωεκλογές όλα τα κόμματα είχαν απευθείας, σε πραγματικό χρόνο, πρόσβαση στα πρακτικά των εκλογικών τμημάτων μόλις αυτά σαρώνονταν από τις περιφέρειες, μαζί με τις σχετικές υπογραφές, παρουσιάζοντας τη διαδικασία αυτή ως πρόσθετη δικλίδα διαφάνειας.
Τέλος, ο υπουργός απαντώντας στις αναφορές Σαλμά περί «σύγκρουσης συμφερόντων» και μειωμένης αντικειμενικότητας της εταιρείας λόγω της συμμετοχής της σε άλλα δημόσια έργα υπενθύμισε στον ανεξάρτητο βουλευτή πως το ίδιο συνέβαινε και σε παλαιότερες περιόδους αναφέροντας χαρακτηριστικά την περίοδο 2006-2009 αλλά και 2014.
Η επιστολή Λιβάνιου τον Σεπτέμβριου του 2026
Η επιστολή Λιβάνιου τον Ιούνιο του 2024
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