Διεθνής διάκριση για τον Δρ Ιωάννη Χουρσαλά στα βραβεία WIWIAA για την προσφορά του στην Καρδιολογία

Τιμήθηκε με τον παγκόσμιο τίτλο «World Eminent Man-Eniochos» για την επιστημονική του προσφορά στην Καρδιολογία, τις ανθρωπιστικές αξίες και την προληπτική ιατρική





Στο θεσμό βραβεύονται ισχυρές προσωπικότητες με παγκόσμια εμβέλεια που έχουν ξεχωρίσει για το έργο τους και την προσφορά τους. Οι βραβευθέντες επιλέγονται από διεθνή επιτροπή που αποτελείται από τους επικεφαλής της Britishpedia, τους Ambassadors και τους επικεφαλής του θεσμού, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση του έργου, των επιτευγμάτων, της πορείας και του ήθους τους. Οι τιμώμενοι εντάσσονται στη διεθνή κοινότητα “Alliance of Light”.















«ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε. Συγχαίρω θερμά τους διοργανωτές για το σπουδαίο κοινωνικό και φιλανθρωπικό τους έργο. Συγχαίρω θερμά τους βραβευθέντες για τα επιτεύγματά τους. Προϋπόθεση για όλα τα ανθρώπινα επιτεύγματα είναι η υγεία.

​Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, παρά τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια, φαρμακευτικές και επεμβατικές, αποτελούν την κύρια αιτία πρόωρου θανάτου και αναπηρίας.



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​Πρόσφατα με τα προγράμματα διαστρωμάτωσης καρδιαγγειακού κινδύνου πολλοί διαπίστωσαν έντρομοι, καθώς και οι γιατροί τους, αυξημένα επίπεδα λιποπρωτεΐνης α, καθώς είναι η πιο συχνή μονογονιδιακή διαταραχή και αφορά 1 στους 5. Τρεις δεκαετίες πριν μετρούσαμε τη λιποπρωτεΐνη α. Το 2001 ξεκίνησε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022, στην οποία 860 ασθενείς από το λιπιδιολογικό ιατρείο του Ωνασείου που έκανα τότε και τα ιατρεία μου, με επίπεδα λιποπρωτεΐνης α πάνω από 50, παρακολουθήθηκαν για περισσότερα από 10 έτη. Και ήρθαν οι κατευθυντήριες Ευρωπαïκές οδηγίες του 2025 που έθεσαν ώς όριο αναβάθμισης του καρδιαγγειακού κινδύνου το 50. Η λιποπρωτεΐνη α ήταν επίσης το 2ο κεφάλαιο του βιβλίου μου «Σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων» που εκδόθηκε το 2018.



​Το 1996 στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο στο Χίλτον ανακοίνωσα την εργασία μας που για πρώτη φορά συσχέτιζε το γονότυπο Ε4 της απολιποπρωτεΐνης Ε με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, την ίδια εποχή που Ιάπωνες ερευνητές υποστήριζαν τη συσχέτιση με το γονότυπο Ε2. Ακολούθησαν πολλές δημοσιεύσεις και μία εξ αυτών έλαβε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 2002.



​Την ίδια χρονιά, το 1996, είχα την τύχη να γράψω για πρώτη φορά στην Ελληνική Βιβλιογραφία το κεφάλαιο του Μεταβολικού Συνδρόμου στο βιβλίο «Καρδιομεταβολική Θεραπευτική» του καθηγητή Διονύσιου Κόκκινου. Είναι αναρτημένο στη βιβλιογραφία της ιστοσελίδας μου και δεν αλλάξει τίποτα 30 χρόνια μετά, ιδιαίτερα στην παθοφυσιολογία των μικρών-πυκνών LDL , της υψηλής Απολιποπρωτεΐνης Β και της αιτιοπαθογένειας της υπέρτασης στο Μεταβολικό Σύνδρομο.



Στον τομέα της Επιστήμης και των Ακαδημαïκών Επιτευγμάτων βραβεύτηκε ο Δρ Ιωάννης Χουρσαλάς στα Διεθνή βραβεία 2026 της Ακαδημίας Who is Who International Academy & Awards στην επετειακή εκδήλωση για τα 20 έτη του θεσμού. Εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στη λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αθηναïκή Ριβιέρα την 1η Ιουλίου. Στον Δρ Ιωάννη Χουρσαλά απενεμήθη ο παγκόσμιος τίτλος «World Eminent Man-Eniochos (Charioteer) for Excellence in Cardiology, Humanitarian Values & Preventive Medicine».Στο θεσμό βραβεύονται ισχυρές προσωπικότητες με παγκόσμια εμβέλεια που έχουν ξεχωρίσει για το έργο τους και την προσφορά τους. Οι βραβευθέντες επιλέγονται από διεθνή επιτροπή που αποτελείται από τους επικεφαλής της Britishpedia, τους Ambassadors και τους επικεφαλής του θεσμού, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση του έργου, των επιτευγμάτων, της πορείας και του ήθους τους. Οι τιμώμενοι εντάσσονται στη διεθνή κοινότητα “Alliance of Light”.Την απονομή με τον χρυσό Ηνίοχο έκανε η Ambasador της Διεθνούς Ακαδημίας Eleni Koutsoudi-Iola. Στην ομιλία του ο Δρ Ιωάννης Χουρσαλάς τόνισε εμφατικά την ανάγκη πρόληψης στα καρδιαγγειακά νοσήματα και αναφέρθηκε σε επτά τομείς της προληπτικής καρδιολογίας και των διαταραχών του μεταβολισμού των λιπιδίων στους οποίους με την ερευνητική του ομάδα πρωτοστατεί παγκοσμίως τις τελευταίες τρεις δεκαετίες: Λιποπρωτεΐνη α, γονότυπο Απολιποπρωτεΐνης Ε, Μεταβολικό Σύνδρομο, Ομοκυστεΐνη, Λιποπρωτεïνική αφαίρεση, Μεταγευματική Λιπαιμία και εξαιρετικά σπάνιες Διαταραχές του μεταβολισμού των Λιπιδίων.Η ομιλία του Δρ Ιωάννη Χουρσαλά:«ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε. Συγχαίρω θερμά τους διοργανωτές για το σπουδαίο κοινωνικό και φιλανθρωπικό τους έργο. Συγχαίρω θερμά τους βραβευθέντες για τα επιτεύγματά τους. Προϋπόθεση για όλα τα ανθρώπινα επιτεύγματα είναι η υγεία.​Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, παρά τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια, φαρμακευτικές και επεμβατικές, αποτελούν την κύρια αιτία πρόωρου θανάτου και αναπηρίας.​Η Καρδιομεταβολική Ιατρική είναι ο πιο προβεβλημένος τομέας της Ιατρικής στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία γιατί μπορεί να αποτρέψει περισσότερους θανάτους και αναπηρίες από οποιοδήποτε άλλο. Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Καρδιομεταβολικής Ιατρικής και Διευθυντής του ομώνυμου μετεκπαιδευτικού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαïκού Πανεπιστημίου Κύπρου, είμαι ευτυχής γιατί εκπαιδεύουμε γιατρούς ικανούς να διαγνώσουν και να διαχειριστούν τις μεταβολικές διαταραχές που οδηγούν στην αθηροσκληρωτική νόσο.​Πρόσφατα με τα προγράμματα διαστρωμάτωσης καρδιαγγειακού κινδύνου πολλοί διαπίστωσαν έντρομοι, καθώς και οι γιατροί τους, αυξημένα επίπεδα λιποπρωτεΐνης α, καθώς είναι η πιο συχνή μονογονιδιακή διαταραχή και αφορά 1 στους 5. Τρεις δεκαετίες πριν μετρούσαμε τη λιποπρωτεΐνη α. Το 2001 ξεκίνησε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022, στην οποία 860 ασθενείς από το λιπιδιολογικό ιατρείο του Ωνασείου που έκανα τότε και τα ιατρεία μου, με επίπεδα λιποπρωτεΐνης α πάνω από 50, παρακολουθήθηκαν για περισσότερα από 10 έτη. Και ήρθαν οι κατευθυντήριες Ευρωπαïκές οδηγίες του 2025 που έθεσαν ώς όριο αναβάθμισης του καρδιαγγειακού κινδύνου το 50. Η λιποπρωτεΐνη α ήταν επίσης το 2ο κεφάλαιο του βιβλίου μου «Σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων» που εκδόθηκε το 2018.​Το 1996 στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο στο Χίλτον ανακοίνωσα την εργασία μας που για πρώτη φορά συσχέτιζε το γονότυπο Ε4 της απολιποπρωτεΐνης Ε με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, την ίδια εποχή που Ιάπωνες ερευνητές υποστήριζαν τη συσχέτιση με το γονότυπο Ε2. Ακολούθησαν πολλές δημοσιεύσεις και μία εξ αυτών έλαβε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 2002.​Την ίδια χρονιά, το 1996, είχα την τύχη να γράψω για πρώτη φορά στην Ελληνική Βιβλιογραφία το κεφάλαιο του Μεταβολικού Συνδρόμου στο βιβλίο «Καρδιομεταβολική Θεραπευτική» του καθηγητή Διονύσιου Κόκκινου. Είναι αναρτημένο στη βιβλιογραφία της ιστοσελίδας μου και δεν αλλάξει τίποτα 30 χρόνια μετά, ιδιαίτερα στην παθοφυσιολογία των μικρών-πυκνών LDL , της υψηλής Απολιποπρωτεΐνης Β και της αιτιοπαθογένειας της υπέρτασης στο Μεταβολικό Σύνδρομο.

​Το 2003 φέραμε στην Ελλάδα τη μέτρηση της Ομοκυστεïνης και δημιουργήσαμε την πρώτη Μονάδα Λιποπρωτεïνικής Αφαίρεσης. Αργότερα όταν ήμουν Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ωνασείου αναγνωρίστηκε επίσημα ως Μονάδα στο οργανόγραμμα του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.



​Οι μελέτες μας στη Μεταγευματική Λιπαιμία καθιέρωσαν παγκοσμίως την καμπύλη τριγλυκεριδίων με τυποποιημένο λιπαρό γεύμα. Την ίδια περίοδο διαγνώσαμε και δημοσιεύσαμε εξαιρετικά σπάνιες διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων όπως σιτοστερολαιμία και νόσο της Ταγγέρης.



​Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμα, αλλά όλα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας. Είναι ευλογία από το Θεό να έχεις σπουδαίους δασκάλους και εξαιρετικούς συνεργάτες.



​Σας προτρέπω να ελέγχεστε τακτικά καρδιολογικά για πρόληψη. Δεν αρκεί να ρυθμίζονται μόνο οι μεταβολικές διαταραχές που τυχόν υπάρχουν, αλλά πρέπει να διενεργούνται και λειτουργικές δοκιμασίες, ώστε αν υπάρχουν κριτικές στενώσεις των αγγείων να γίνουν και οι απαραίτητες επεμβάσεις επαναιμάτωσης, για να αποφευχθούν το έμφραγμα και ο αιφνίδιος θάνατος.

​Γιατί η καρδιά δε ζητά 2η ευκαιρία. Παίρνει την πρώτη που της δίνει η πρόληψη, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διατήρησης και της ποιότητας της ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ.»