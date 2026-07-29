Καιρός δύο ταχυτήτων: 39άρια στα δυτικά, θυελλώδη μελτέμια στα ανατολικά και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς, η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ωστόσο από την Κυριακή αναμένεται νέα άνοδος