Καιρός δύο ταχυτήτων: 39άρια στα δυτικά, θυελλώδη μελτέμια στα ανατολικά και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς, η πρόγνωση Τσατραφύλλια
Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ωστόσο από την Κυριακή αναμένεται νέα άνοδος
Γιώργος Τσατραφύλλιας
Σε αντίθεση με το τέταρτο κύμα καύσωνα που θα πλήξει τη δυτική και την κεντρική Ευρώπη το επόμενο διάστημα, στη χώρα μας θα επικρατήσει καιρός δύο ταχυτήτων. Στα δυτικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν θυελλώδη μελτέμια.
Παράλληλα, δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος πυρκαγιάς να παραμείνει αυξημένος.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη (29/7), η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, και τους 35 βαθμούς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και του Ιονίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Ιόνιο και από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.
Για την Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ.
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Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο τα μελτέμια θα ενισχυθούν, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει λίγο η θερμοκρασία. Από την Κυριακή, όμως, η εξασθένηση των ανέμων θα σηματοδοτήσει νέα άνοδο της θερμοκρασίας.