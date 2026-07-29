Άνω-κάτω το ποδόσφαιρο από το σχέδιο Ινφαντίνο να δώσει σε ιδιώτες μερίδιο από τις διοργανώσεις της FIFA, μποϊκοτάζ από τα Μουντιάλ σκέφτονται οι Ευρωπαίοι

«Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου για να το πουλήσει» η οργισμένη απάντηση της UEFA μετά το δημοσίευμα των Times σχετικά με τις προθέσεις της FIFA να επιτρέψει την είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων, πουλώντας μερίδια από διοργανώσεις όπως το Μουντιάλ