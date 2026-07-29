Άνω-κάτω το ποδόσφαιρο από το σχέδιο Ινφαντίνο να δώσει σε ιδιώτες μερίδιο από τις διοργανώσεις της FIFA, μποϊκοτάζ από τα Μουντιάλ σκέφτονται οι Ευρωπαίοι
Άνω-κάτω το ποδόσφαιρο από το σχέδιο Ινφαντίνο να δώσει σε ιδιώτες μερίδιο από τις διοργανώσεις της FIFA, μποϊκοτάζ από τα Μουντιάλ σκέφτονται οι Ευρωπαίοι
«Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου για να το πουλήσει» η οργισμένη απάντηση της UEFA μετά το δημοσίευμα των Times σχετικά με τις προθέσεις της FIFA να επιτρέψει την είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων, πουλώντας μερίδια από διοργανώσεις όπως το Μουντιάλ
Όταν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου «χτυπήθηκε» από τον «τυφώνα Μπαλογκάν» (η ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού επιθετικού ήταν ένα απίστευτο σκάνδαλο) η πρώτη που είχε αντιδράσει ήταν η UEFA.
Οι Αμερικανοί έπαιζαν στους 16 με το Βέλγιο και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είχε πάρει ξεκάθαρη θέση κατά της FIFA και του προέδρου της Τζιάνι Ινφαντίνο.
«Η χθεσινή απόφαση για την αναστολή —σε δοκιμαστική βάση και για χρονικό διάστημα ενός έτους— της αυτόματης ποινής αποκλεισμού ενός αγώνα που ακολουθεί την κόκκινη κάρτα στον παίκτη Φλόριαν Μπαλογκάν, ξεπέρασε κάθε όριο», ανέφερε μεταξύ άλλων η UEFA στις 6 Ιουλίου, εκφράζοντας παράλληλα « την έκπληξή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση»
Μόλις 22 ημέρες αργότερα, κι αφού ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν δεν παραβρέθηκε στον τελικό του Μουντιάλ δείχνοντας τη δυσαρέσκεια του για όλα όσα έκανε η FIFA (μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ) η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία εξέδωσε δεύτερη καυστική ανακοίνωση με αφορμή το αποκλειστικό δημοσίευμα των Times που εμφανίζει τον πρόεδρο της Διεθνούς ομοσπονδίας Τζιάνι Ινφαντίνο έτοιμο να....ξεπουλήσει ποσοστά ποδοσφαιρικών διοργανώσεων (ουσιαστικά ποσοστά από μελλοντικά έσοδα τηλεοπτικών δικαιωμάτων και χορηγιών).
Σύμφωνα με το Sky News, μετά την αποκάλυψη του project με εμπλοκή και του επιχειρηματία Τζόσουα Κούσνερ, αδελφού του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Πηγή που επικαλείται το βρετανικό δίκτυο αναφέρει ότι χώρες-μέλη της UEFA θα πραγματοποιήσουν έκτακτη τηλεδιάσκεψη μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσουν την αντίθεσή τους στην προσπάθεια της FIFA να δημιουργήσει μια νέα εμπορική εταιρεία με τη συμμετοχή εξωτερικών επενδυτών.
Το... δέλεαρ για τις εθνικές ομοσπονδίες (που πρέπει να εγκρίνουν αυτές τις αλλαγές) έχει να κάνει με το... μοίρασμα των κερδών καθώς η FIFA δηλώνει ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την υπό σύσταση θυγατρική της εταιρία, θα διανεμηθούν στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της ως εφάπαξ πληρωμές ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων στην κάθε μία. Στη συνέχεια, οι ετήσιες επιχορηγήσεις προς τις ομοσπονδίες θα αυξηθούν από 2 εκατομμύρια δολάρια σε 5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την περίοδο 2027 έως 2030.
Ωστόσο στην ιδέα και μόνο ότι funds ή επιχειρήσεις δεν θα είναι απλά χορηγοί, αλλά... συνέταιροι η UEFA αντέδρασε δυναμικά κι αφού αρχικά πόσταρε το δημοσίευμα των Time στη συνέχεια εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Οι Αμερικανοί έπαιζαν στους 16 με το Βέλγιο και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είχε πάρει ξεκάθαρη θέση κατά της FIFA και του προέδρου της Τζιάνι Ινφαντίνο.
UEFA statement on the Balogun case: ⬇️https://t.co/9LQDx8waKe— UEFA (@UEFA) July 6, 2026
«Η χθεσινή απόφαση για την αναστολή —σε δοκιμαστική βάση και για χρονικό διάστημα ενός έτους— της αυτόματης ποινής αποκλεισμού ενός αγώνα που ακολουθεί την κόκκινη κάρτα στον παίκτη Φλόριαν Μπαλογκάν, ξεπέρασε κάθε όριο», ανέφερε μεταξύ άλλων η UEFA στις 6 Ιουλίου, εκφράζοντας παράλληλα « την έκπληξή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση»
Μόλις 22 ημέρες αργότερα, κι αφού ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν δεν παραβρέθηκε στον τελικό του Μουντιάλ δείχνοντας τη δυσαρέσκεια του για όλα όσα έκανε η FIFA (μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ) η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία εξέδωσε δεύτερη καυστική ανακοίνωση με αφορμή το αποκλειστικό δημοσίευμα των Times που εμφανίζει τον πρόεδρο της Διεθνούς ομοσπονδίας Τζιάνι Ινφαντίνο έτοιμο να....ξεπουλήσει ποσοστά ποδοσφαιρικών διοργανώσεων (ουσιαστικά ποσοστά από μελλοντικά έσοδα τηλεοπτικών δικαιωμάτων και χορηγιών).
Σύμφωνα με το Sky News, μετά την αποκάλυψη του project με εμπλοκή και του επιχειρηματία Τζόσουα Κούσνερ, αδελφού του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Πηγή που επικαλείται το βρετανικό δίκτυο αναφέρει ότι χώρες-μέλη της UEFA θα πραγματοποιήσουν έκτακτη τηλεδιάσκεψη μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσουν την αντίθεσή τους στην προσπάθεια της FIFA να δημιουργήσει μια νέα εμπορική εταιρεία με τη συμμετοχή εξωτερικών επενδυτών.
Το... δέλεαρ για τις εθνικές ομοσπονδίες (που πρέπει να εγκρίνουν αυτές τις αλλαγές) έχει να κάνει με το... μοίρασμα των κερδών καθώς η FIFA δηλώνει ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την υπό σύσταση θυγατρική της εταιρία, θα διανεμηθούν στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της ως εφάπαξ πληρωμές ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων στην κάθε μία. Στη συνέχεια, οι ετήσιες επιχορηγήσεις προς τις ομοσπονδίες θα αυξηθούν από 2 εκατομμύρια δολάρια σε 5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την περίοδο 2027 έως 2030.
Ωστόσο στην ιδέα και μόνο ότι funds ή επιχειρήσεις δεν θα είναι απλά χορηγοί, αλλά... συνέταιροι η UEFA αντέδρασε δυναμικά κι αφού αρχικά πόσταρε το δημοσίευμα των Time στη συνέχεια εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb— UEFA (@UEFA) July 28, 2026
«Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει και κάθε Εθνική Ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους: Πρωταθλήματα, συλλόγους, παίκτες, φιλάθλους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση -ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει».
Η αντίδραση της UEFA, όμως, ενδέχεται να αντιμετωπίζει εμπόδια, καθώς διαθέτει 55 εθνικές ομοσπονδίες, ενώ η FIFA υποστηρίζει ότι για να εγκριθεί το σχέδιο αρκεί η υποστήριξη της πλειοψηφίας των 211 ομοσπονδιών-μελών της με πολλές εξ ατυών να μην διαθέτουν την οικονομική ισχύ των ευρωπαϊκών χωρών και να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Ωστόσο, η FIFA βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων για την επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Με την Ισπανία να είναι η κάτοχος τόσο του ανδρικού όσο και του γυναικείου τίτλου, οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες διαθέτουν σημαντική διαπραγματευτική ισχύ και μπορούν να απειλήσουν ακόμη και με αποχώρηση από τη διοργάνωση, σε ένδειξη αντίθεσης προς τον Ινφαντίνο.
Όπως προαναφέραμε τα... τύμπανα του πολέμου άρχισαν να ηχούν όταν οι Times αποκάλυαν το νέο μεγάλο στοίχημα του Τζιάνι Ινφαντίνο, .
«Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα μερίδιο της τάξης του 20% σε μια νέα εμπορική οντότητα, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει περαιτέρω το κερδοφόρο και αμφιλεγόμενο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελβετία δήλωσε την Τρίτη ότι συνεργάζεται με τραπεζίτες της JPMorgan για την άντληση έως και 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, προσελκύοντας εξωτερικούς επενδυτές στη νέα εμπορική εταιρεία με την ονομασία Fifa Forward Enterprise (FFE).», ανέφερε το δημοσίευμα αποκαλύπτοντας και ονόματα πιθανών επενδυτών τα οποία συμπτωματικά έχουν στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
«Ο Τζόσουα Κούσνερ, ο επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας —του οποίου ο μεγαλύτερος αδελφός, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι παντρεμένος με την κόρη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα— βρίσκεται σε συνομιλίες για να ηγηθεί της συμφωνίας μέσω του ταμείου του, Thrive Eternal. Το σχέδιο, το οποίο αποκαλύφθηκε πρώτα από τους Financial Times, αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση για την εισροή περισσότερων χρημάτων στη FIFA υπό την ηγεσία του Ινφαντίνο, ο οποίος την έχει μετατρέψει σε εμπορικό κολοσσό κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του.
Ο αμφιλεγόμενος Ελβετός παράγοντας έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Πρόεδρο Τραμπ, απονέμοντάς του το πρώτο «βραβείο ειρήνης» της FIFA τον Δεκέμβριο — μια κίνηση που σύμφωνα με τους επικριτές παραβίαζε τους κανόνες της συνομοσπονδίας περί πολιτικής ουδετερότητας.»
Παράλληλα, γίνεται λόγος πως ο Ινφαντίνο προορίζεται να αναλάβει τη διοίκηση της νέας εταιρείας μετά τη λήξη της τελευταίας προεδρικής του θητείας, το 2031, ως επίτροπος ή διευθύνων σύμβουλος. Οι αποδοχές της συγκεκριμένης θέσης εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να προσεγγίσουν εκείνες του επικεφαλής του NFL, ο οποίος αμείβεται με περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό πολλαπλάσιο των σημερινών απολαβών του προέδρου της FIFA.
Η αντίδραση της UEFA, όμως, ενδέχεται να αντιμετωπίζει εμπόδια, καθώς διαθέτει 55 εθνικές ομοσπονδίες, ενώ η FIFA υποστηρίζει ότι για να εγκριθεί το σχέδιο αρκεί η υποστήριξη της πλειοψηφίας των 211 ομοσπονδιών-μελών της με πολλές εξ ατυών να μην διαθέτουν την οικονομική ισχύ των ευρωπαϊκών χωρών και να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Ωστόσο, η FIFA βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων για την επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Με την Ισπανία να είναι η κάτοχος τόσο του ανδρικού όσο και του γυναικείου τίτλου, οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες διαθέτουν σημαντική διαπραγματευτική ισχύ και μπορούν να απειλήσουν ακόμη και με αποχώρηση από τη διοργάνωση, σε ένδειξη αντίθεσης προς τον Ινφαντίνο.
Τι αποκάλυψαν οι Times
Όπως προαναφέραμε τα... τύμπανα του πολέμου άρχισαν να ηχούν όταν οι Times αποκάλυαν το νέο μεγάλο στοίχημα του Τζιάνι Ινφαντίνο, .
«Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα μερίδιο της τάξης του 20% σε μια νέα εμπορική οντότητα, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει περαιτέρω το κερδοφόρο και αμφιλεγόμενο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελβετία δήλωσε την Τρίτη ότι συνεργάζεται με τραπεζίτες της JPMorgan για την άντληση έως και 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, προσελκύοντας εξωτερικούς επενδυτές στη νέα εμπορική εταιρεία με την ονομασία Fifa Forward Enterprise (FFE).», ανέφερε το δημοσίευμα αποκαλύπτοντας και ονόματα πιθανών επενδυτών τα οποία συμπτωματικά έχουν στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
«Ο Τζόσουα Κούσνερ, ο επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας —του οποίου ο μεγαλύτερος αδελφός, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι παντρεμένος με την κόρη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα— βρίσκεται σε συνομιλίες για να ηγηθεί της συμφωνίας μέσω του ταμείου του, Thrive Eternal. Το σχέδιο, το οποίο αποκαλύφθηκε πρώτα από τους Financial Times, αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση για την εισροή περισσότερων χρημάτων στη FIFA υπό την ηγεσία του Ινφαντίνο, ο οποίος την έχει μετατρέψει σε εμπορικό κολοσσό κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του.
Ο αμφιλεγόμενος Ελβετός παράγοντας έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Πρόεδρο Τραμπ, απονέμοντάς του το πρώτο «βραβείο ειρήνης» της FIFA τον Δεκέμβριο — μια κίνηση που σύμφωνα με τους επικριτές παραβίαζε τους κανόνες της συνομοσπονδίας περί πολιτικής ουδετερότητας.»
Παράλληλα, γίνεται λόγος πως ο Ινφαντίνο προορίζεται να αναλάβει τη διοίκηση της νέας εταιρείας μετά τη λήξη της τελευταίας προεδρικής του θητείας, το 2031, ως επίτροπος ή διευθύνων σύμβουλος. Οι αποδοχές της συγκεκριμένης θέσης εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να προσεγγίσουν εκείνες του επικεφαλής του NFL, ο οποίος αμείβεται με περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό πολλαπλάσιο των σημερινών απολαβών του προέδρου της FIFA.
Επίσης στο άρθρο των Times υπενθυμίζεται ότι μόλις τη Δευτέρα (27/7) ο Τζέιμι Ράσσκιν, ανώτερο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, απέστειλε επιστολή στον Ινφαντίνο ζητώντας του να καταθέσει στο πλαίσιο έρευνας για τις διασυνδέσεις μεταξύ της FIFA και της κυβέρνησης Τραμπ (με αφορμή την άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν)
EXCLUSIVE: Fifa's president Gianni Infantino is planning to sell stakes in the World Cup to private investors under a scheme that could potentially earn him tens of millions of pounds.— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 28, 2026
Investor discussions held with figures close to the Trump administration, say sources.…
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