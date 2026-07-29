Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Έβρο
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Δένδιας Έφεδροι

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Έβρο

Οι νέες μονάδες εντάσσονται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και αλλάζουν το μοντέλο αξιοποίησης των εφέδρων των Ειδικών Δυνάμεων, οι οποίοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τη μονάδα, την αποστολή και τα καθήκοντά τους

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Έβρο
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Με υπουργικές αποφάσεις τις οποίες υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συγκροτούνται σε εφαρμογή της Νέας Δομής Δυνάμεων της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», τρεις νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων, στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τον βόρειο Έβρο.

Όπως ανακοινώθηκε, οι δύο εκ των τριών μονάδων αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους.

Η συγκρότηση των νέων μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων αντιμετωπίζει στην πράξη μία από τις παθογένειες του παρελθόντος, με τους εφέδρους των Ειδικών Δυνάμεων - παρότι εκπαιδευμένοι στις πλέον απαιτητικές δεξιότητες μάχης - να διαθέτουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους «λευκό απολυτήριο» και να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση.

Μία αναμονή που δεν εξυπηρετούσε ούτε τους ίδιους ούτε την πατρίδα, καθώς η εφεδρεία αποτελεί πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ο στόχος είναι σαφής: κάθε έφεδρος των Ειδικών Δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων τη μονάδα στην οποία εντάσσεται, την αποστολή της και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εφεδρεία, έχουν ήδη δημιουργηθεί Κέντρα Μετεκπαίδευσης στον Αυλώνα Αττικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας, «ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ελληνική κοινωνία. Ενσαρκώνει το απόλυτο διαχρονικό ιδανικό του Στρατού των Πολιτών, που επί 2.500 και πλέον χρόνια είναι η ελληνική προσέγγιση για την Άμυνα της πατρίδας μας».
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