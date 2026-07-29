Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Έβρο

Οι νέες μονάδες εντάσσονται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και αλλάζουν το μοντέλο αξιοποίησης των εφέδρων των Ειδικών Δυνάμεων, οι οποίοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τη μονάδα, την αποστολή και τα καθήκοντά τους