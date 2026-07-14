Τρίτη αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγες ώρες, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΡΙΖΑ

Τρίτη αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγες ώρες, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός

Πλέον, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 μέλη και έπεσε στην τέταρτη θέση πίσω από το ΚΚΕ

Τρίτη αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγες ώρες, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός
16 ΣΧΟΛΙΑ
Τρίτη αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σημειώθηκε σήμερα. Μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρήλο, αποχώρησε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και οδεύει προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ο Βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός

Ο βουλευτής Κορινθίας ανακοίνωσε την αποχώρησή του με επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και στην οποία επισημαίνει ότι εφεξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας.

Πλέον, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί  20 μέλη και πέφτει στην 4η θέση, πίσω από το ΚΚΕ που διαθέτει 21 βουλευτές.

Η επιστολή παραίτησης του Γιώργου Ψυχογιού

Τρίτη αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγες ώρες, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός
16 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης