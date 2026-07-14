Τρίτη αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγες ώρες, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός
Τρίτη αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγες ώρες, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός
Πλέον, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 μέλη και έπεσε στην τέταρτη θέση πίσω από το ΚΚΕ
Τρίτη αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σημειώθηκε σήμερα. Μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρήλο, αποχώρησε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και οδεύει προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ο Βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός.
Ο βουλευτής Κορινθίας ανακοίνωσε την αποχώρησή του με επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και στην οποία επισημαίνει ότι εφεξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας.
Πλέον, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 μέλη και πέφτει στην 4η θέση, πίσω από το ΚΚΕ που διαθέτει 21 βουλευτές.
Η επιστολή παραίτησης του Γιώργου Ψυχογιού
Ο βουλευτής Κορινθίας ανακοίνωσε την αποχώρησή του με επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και στην οποία επισημαίνει ότι εφεξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας.
Πλέον, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 μέλη και πέφτει στην 4η θέση, πίσω από το ΚΚΕ που διαθέτει 21 βουλευτές.
Η επιστολή παραίτησης του Γιώργου Ψυχογιού
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