Τρίτη αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγες ώρες, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός

Τρίτη αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα τουσημειώθηκε σήμερα. Μετά τουςκαι, αποχώρησε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και οδεύει προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ο Βουλευτής ΚορινθίαςΟ βουλευτής Κορινθίας ανακοίνωσε την αποχώρησή του με επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και στην οποία επισημαίνει ότι εφεξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας.Πλέον, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 μέλη και πέφτει στην 4η θέση, πίσω από το ΚΚΕ που διαθέτει 21 βουλευτές.Η επιστολή παραίτησης του Γιώργου Ψυχογιού