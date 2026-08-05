Χατζηβασιλείου: Προτεραιότητα της ΕΕ η προστασία των εξωτερικών συνόρων
Χατζηβασιλείου: Προτεραιότητα της ΕΕ η προστασία των εξωτερικών συνόρων
«Η Συνθήκη Σένγκεν είναι ευρωπαϊκό επίτευγμα, αχρείαστη η συζήτηση περιορισμών» τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών
«Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προστασία των εξωτερικών της συνόρων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τετάρτης για τις εξελίξεις στη Θέουτα της Ισπανίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι «η Συνθήκη Σένγκεν είναι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό επίτευγμα, που δεν πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση.
Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στον χώρο Σένγκεν αποτελεί θεμελιώδη αρχή για τους πολίτες της Ευρώπης. Όπως σημείωσε, δεν είναι ορθό να ανοίξει τώρα συζήτηση για τη Σένγκεν, αλλά απαιτείται ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τα κράτη-μέλη που φυλάσσουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Θέουτα, όπως και η Μελίγια, αποτελούν κυρίαρχα εδάφη της Ισπανίας, και επεσήμανε, παράλληλα, ότι τα παράνομα κυκλώματα διακινητών επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν τις εξελίξεις, αυξάνοντας την πίεση στα ισπανικά σύνορα.
Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων υπουργών, όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, εκφράστηκε η αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προς την Ισπανία και προς κάθε χώρα με εξωτερικά σύνορα. Υπενθύμισε δε ότι και η Ελλάδα έχει σηκώσει μεγάλο βάρος για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης, ιδίως σε περιόδους αυξημένων μεταναστευτικών ροών.
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Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Αθήνα ζητεί ολιστική προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προσέγγιση 360 μοιρών, όπως έχει επανειλημμένα διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Χρειαζόμαστε προστασία σε όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, στον Βορρά, στον Νότο, στην Ανατολή και στη Δύση», σημείωσε.
Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των ροών άνω του 35% κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους. Ειδική αναφορά έκανε και στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται στις 12 Ιουνίου. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών το χαρακτήρισε σημαντικό ευρωπαϊκό εργαλείο, στο οποίο η Ελλάδα επένδυσε πολιτικά και διπλωματικά, επισημαίνοντας ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τρίτες χώρες που λαμβάνουν ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια οφείλουν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους και να συνεργάζονται αποτελεσματικά στις επιστροφές παράτυπων μεταναστών.
Ερωτώμενος για την Τουρκία, σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης Αθήνας - Άγκυρας, υπάρχει σήμερα καλύτερη συνεργασία στο μεταναστευτικό, σε αντίθεση με την υβριδική απειλή που είχε ζήσει η Ελλάδα στον Έβρο το 2020 και με τις ροές στα νησιά τα προηγούμενα χρόνια.
Κλείνοντας, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν κράτη-μέλη δέχονται υβριδικές απειλές μέσω εργαλειοποίησης μεταναστών από κρατικούς ή μη κρατικούς δρώντες. «Η πρόταση αφορά τη δημιουργία καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, συμβατού με το ευρωπαϊκό δίκαιο», τόνισε.
Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στον χώρο Σένγκεν αποτελεί θεμελιώδη αρχή για τους πολίτες της Ευρώπης. Όπως σημείωσε, δεν είναι ορθό να ανοίξει τώρα συζήτηση για τη Σένγκεν, αλλά απαιτείται ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τα κράτη-μέλη που φυλάσσουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Θέουτα, όπως και η Μελίγια, αποτελούν κυρίαρχα εδάφη της Ισπανίας, και επεσήμανε, παράλληλα, ότι τα παράνομα κυκλώματα διακινητών επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν τις εξελίξεις, αυξάνοντας την πίεση στα ισπανικά σύνορα.
Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων υπουργών, όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, εκφράστηκε η αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προς την Ισπανία και προς κάθε χώρα με εξωτερικά σύνορα. Υπενθύμισε δε ότι και η Ελλάδα έχει σηκώσει μεγάλο βάρος για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης, ιδίως σε περιόδους αυξημένων μεταναστευτικών ροών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Αθήνα ζητεί ολιστική προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προσέγγιση 360 μοιρών, όπως έχει επανειλημμένα διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Χρειαζόμαστε προστασία σε όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, στον Βορρά, στον Νότο, στην Ανατολή και στη Δύση», σημείωσε.
Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των ροών άνω του 35% κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους. Ειδική αναφορά έκανε και στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται στις 12 Ιουνίου. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών το χαρακτήρισε σημαντικό ευρωπαϊκό εργαλείο, στο οποίο η Ελλάδα επένδυσε πολιτικά και διπλωματικά, επισημαίνοντας ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τρίτες χώρες που λαμβάνουν ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια οφείλουν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους και να συνεργάζονται αποτελεσματικά στις επιστροφές παράτυπων μεταναστών.
Ερωτώμενος για την Τουρκία, σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης Αθήνας - Άγκυρας, υπάρχει σήμερα καλύτερη συνεργασία στο μεταναστευτικό, σε αντίθεση με την υβριδική απειλή που είχε ζήσει η Ελλάδα στον Έβρο το 2020 και με τις ροές στα νησιά τα προηγούμενα χρόνια.
Κλείνοντας, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν κράτη-μέλη δέχονται υβριδικές απειλές μέσω εργαλειοποίησης μεταναστών από κρατικούς ή μη κρατικούς δρώντες. «Η πρόταση αφορά τη δημιουργία καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, συμβατού με το ευρωπαϊκό δίκαιο», τόνισε.
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