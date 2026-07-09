Νέα αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου
Νέα αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου
Στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εστάλη μήνυμα περί αναβολής της έκτακτης σύγκλησης της ΚΕ του κόμματος, σε συνέχεια της παραίτησης Φάμελλου
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
Στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εστάλη μήνυμα περί αναβολής της έκτακτης σύγκλησης της ΚΕ του κόμματος, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε συνέχεια της παραίτησης Φάμελλου.
Αυτό, ωστόσο, «πυροδότησε» νέα αντιπαράθεση, καθώς οι προσκείμενοι στον Σωκράτη Φάμελλο μιλούν για αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς θέλουν να συνεδριάσει κανονικά το Σάββατο.
Ο Παύλος Πολάκης έγραψε σχετικά στο Facebook: «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!!! Τωρα που ορθως παραιτηθηκε ο Φαμελλος ,οπως ειχα ζητησει ,ειναι μια φορα παραπανω απαραιτητη η συνεδριαση της!! Η Κεντρικη Επιτροπη συγκληθηκε με αιτημα απο υπογραφες μελων της και δεν μπορει ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ. Κανονικα λοιπον ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωι στο ξενοδοχειο WYNDHAM ATHENS στην πλατεια Καραισκακη !!».
Λίγη ώρα αργότερα, επανήλθε με νέα ανάρτηση, δηλώνοντας ότι κανένας δεν θα αναβάλει την ΚΕ του Σαββάτου.
«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης» έγραψε με τη σειρά του ο Νίκος Παππάς.
Στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εστάλη μήνυμα περί αναβολής της έκτακτης σύγκλησης της ΚΕ του κόμματος, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε συνέχεια της παραίτησης Φάμελλου.
Αυτό, ωστόσο, «πυροδότησε» νέα αντιπαράθεση, καθώς οι προσκείμενοι στον Σωκράτη Φάμελλο μιλούν για αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς θέλουν να συνεδριάσει κανονικά το Σάββατο.
Ο Παύλος Πολάκης έγραψε σχετικά στο Facebook: «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!!! Τωρα που ορθως παραιτηθηκε ο Φαμελλος ,οπως ειχα ζητησει ,ειναι μια φορα παραπανω απαραιτητη η συνεδριαση της!! Η Κεντρικη Επιτροπη συγκληθηκε με αιτημα απο υπογραφες μελων της και δεν μπορει ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ. Κανονικα λοιπον ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωι στο ξενοδοχειο WYNDHAM ATHENS στην πλατεια Καραισκακη !!».
Λίγη ώρα αργότερα, επανήλθε με νέα ανάρτηση, δηλώνοντας ότι κανένας δεν θα αναβάλει την ΚΕ του Σαββάτου.
«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης» έγραψε με τη σειρά του ο Νίκος Παππάς.
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