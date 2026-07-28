Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»: Τον συνεχάρη για την απόδοση του ομηρικού έπους
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»: Τον συνεχάρη για την απόδοση του ομηρικού έπους
Ο πρωθυπουργός σημείωσε προς τον σκηνοθέτη πως τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε το απόγευμα της Δευτέρας με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, επίσης, στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η «Οδύσσεια» και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα.
Αξίζει να σημειωθεί πως το protothema.gr είχε γράψει πως ο πρωθυπουργός την περασμένη Παρασκευή αμέσως μετά το «σαλονάκι» με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στην εκδήλωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αποχώρησε για να δει την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, επίσης, στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η «Οδύσσεια» και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα.
Αξίζει να σημειωθεί πως το protothema.gr είχε γράψει πως ο πρωθυπουργός την περασμένη Παρασκευή αμέσως μετά το «σαλονάκι» με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στην εκδήλωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αποχώρησε για να δει την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν.
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