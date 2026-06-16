Νέοι κανόνες στην ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές εταιρείες - Τι προβλέπεται

«Πετύχαμε την πρώτη συμφωνία – ορόσημο για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ εδώ και δυο δεκαετίες», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας - Σε 12 μήνες θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο πλαίσιο