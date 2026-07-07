Λαζαρίδης κατά Τσίπρα: Δεν μήνυσε ποτέ τον Κοντονή που είχε πει ότι υπήρχε παραϋπουργείο δικαιοσύνης εντός του Μαξίμου
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Μακάριος Λαζαρίδης Αλέξης Τσίπρας ΝΔ Σταύρος Κοντονής

Λαζαρίδης κατά Τσίπρα: Δεν μήνυσε ποτέ τον Κοντονή που είχε πει ότι υπήρχε παραϋπουργείο δικαιοσύνης εντός του Μαξίμου

Ο Σταύρος Κοντονής δεν διαψεύστηκε ποτέ για τις καταγγελίες περί παραϋπουργείου, είπε ο βουλευτής της ΝΔ

Λαζαρίδης κατά Τσίπρα: Δεν μήνυσε ποτέ τον Κοντονή που είχε πει ότι υπήρχε παραϋπουργείο δικαιοσύνης εντός του Μαξίμου
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Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, με αφορμή αναφορές του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει διαψεύσει ούτε κινηθεί νομικά κατά των καταγγελιών του κ. Κοντονή, απαντώντας στην Άννα Παπαδοπούλου της ΕΛ.Α.Σ. που δήλωσε ότι το κυβερνών κόμμα είναι «μέσα στα σκάνδαλα».

«Είναι πολύ καθαρό το γεγονός ότι, καλά ρωτήσατε κ. Παυλόπουλε, ο κ. Τσίπρας δεν μήνυσε ποτέ τον κ. Κοντονή για την ιστορία αυτή. Ο κ. Κοντονής έχει πει και άλλα πράγματα, ότι υπήρχε παραϋπουργείο δικαιοσύνης εντός του Μεγάρου Μαξίμου και δεν διαψεύστηκε. Εγώ δεν αμφισβητώ καμία ελληνική Δικαιοσύνη», δήλωσε ο κ. Λαζαρίδης. 

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