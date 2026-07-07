Ώρα μηδέν στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης σηκώνει το γάντι στον Φάμελλο, στην Κεντρική Επιτροπή κρίνεται η επόμενη ημέρα

Η Κεντρική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για τη στάση απέναντι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ οι αποχωρήσεις και οι παραιτήσεις εντείνουν το κλίμα ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης του Σαββάτου