Ώρα μηδέν στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης σηκώνει το γάντι στον Φάμελλο, στην Κεντρική Επιτροπή κρίνεται η επόμενη ημέρα
Ώρα μηδέν στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης σηκώνει το γάντι στον Φάμελλο, στην Κεντρική Επιτροπή κρίνεται η επόμενη ημέρα
Η Κεντρική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για τη στάση απέναντι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ οι αποχωρήσεις και οι παραιτήσεις εντείνουν το κλίμα ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης του Σαββάτου
Χαρακτήρα τελικής σύγκρουσης εκλαμβάνει η εσωκομματική αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επίδικο την στήριξη ή μη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
Αν και αρχικά η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος άναψε το «πράσινο φως» για την υποστήριξη του νέου πολιτικού εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού, εντούτοις στο ενδιάμεσο φαίνεται να έχουν αλλάξει αρκετά.
Πρώτον, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης που βγήκε μπροστά δηλώνοντας παρών για την ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα, όλα συντείνουν στο ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ το ερχόμενο Σάββατο, ακόμη και αν οι εσωκομματικοί σύντροφοί του, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς προκρίνουν ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας.
Εντούτοις, «μετά τις τελευταιες εξελιξεις το Σαββατο η μαχη θα ειναι ή ταν ή επι τας!! Το διλημμα ξεκαθαρο και θα παρουν θεση ολοι! Να μην λειψει κανεις !» ανέφερε χθες στα κοινωνικά δίκτυα ο Παύλος Πολάκης, δίνοντας τον τόνο.
Την ίδια στιγμή, οι αποχωρήσεις, παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και στελεχών που εντείνονται τις τελευταίες ημέρες λόγω της ΕΛΑΣ έχουν βαρύνει το κλίμα, δημιουργώντας δεύτερες σκέψεις περί παραιτήσεων σε μεγάλη μερίδα βουλευτών.
Στην πραγματικότητα, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όσο και η ΕΛΑΣ επιθυμούσαν να κερδίσουν χρόνο και να ωριμάσουν οι συνθήκες «μεταγραφών», αλλά η πίεση της μειοψηφίας από την μια και η επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των στελεχών της Κουμουνδούρου να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, έχουν μεταβάλει άρδην τα δεδομένα.
Υπό αυτήν την έννοια, τον νέο κύκλο παραιτήσεων άνοιξε το περασμένο Σάββατο ο Γιώργος Καραμέρος που παραιτήθηκε από βουλευτής, ενώ πληροφορίες θέλουν τον ίδιο προβληματισμό να μοιράζονται οι: Βασίλης Κόκκαλης, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζιαμπάρας, Συμεών Κεδίκογλου και άλλοι, χωρίς να είναι ευκρινές πότε θα πατήσουν το κουμπί της αποχώρησής τους. Αν, ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ περάσει υπό τον έλεγχο του Παύλου Πολάκη το Σάββατο, σχεδόν βέβαιο θεωρείται πως οι εσωκομματικές εξελίξεις και μαζί το κύμα παραιτήσεων θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Στην πλευρά της πλειοψηφίας, ωστόσο, και παρά τις μαζικές αποχωρήσεις μελών του κόμματος προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, θα καταβληθεί προσπάθεια να διατηρηθεί στο status quo, όπως αυτό διαμορφώθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εξάλλου, οι παροικούντες της συριζαϊκής Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι ακόμη και να τεθεί πρόταση μομφής εναντίον του Σωκράτη Φάμελλου, αυτή στην πράξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί, αφού θα πρέπει να ακολουθήσει συνέδριο, χωρίς αυτή την στιγμή το κόμμα να διαθέτει το χρόνο – λόγω προεκλογικής ατμόσφαιρας- αλλά και τις ενεργές οργανώσεις που να το υποστηρίξουν.
Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι πηγές από την μειοψηφία υποστηρίζουν πως διαθέτουν αισθητά πάνω από 110 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό που επίκειται είναι να κατατεθεί ένα κοινό κείμενο αμφισβήτησης της κομματικής γραμμής από την «τρόικα» (Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς), αλλά και να αναδειχθεί μια Επιτροπή εκλογικού αγώνα, η οποία θα έχει ως βάση την σύνθεση της σημερινής Πολιτικής Γραμματείας, με εξαίρεση όσες και όσους έχουν αποχωρήσει.
Υπέρτερο διακύβευμα, άλλωστε, ακόμη και εντός της μειοψηφίας είναι «να υπάρξει την επόμενη ημέρα το κόμμα» στοιχείο που λειτουργεί ενοποιητικά, ενώ σε μια τέτοια προοπτική δεν αποκλείεται ακόμη και να προταθεί στον Σωκράτη Φάμελλο να συμμετάσχει στην «Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα», ακόμη και αν δεν θα διαθέτει στο εξής την πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση, « «πρέπει να τελειώσει η περίοδος όπου εκπέμπεται ένα "νέφος" σε σχέση με τη στρατηγική μας, την παρουσία μας και τα επόμενα βήματα. Η Κεντρική Επιτροπή αποτελεί χρυσή ευκαιρία για να ξεκαθαρίσει η πολιτική γραμμή του κόμματος» ανέφερε στο Ertnews ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς, περιγράφοντας ένα νέο μοντέλο λειτουργίας. «Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, είναι σαφές. Ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο μάς πήγε από το 10% στο 2%». Όπως εξήγησε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, «μια συγκροτημένη εκλογική επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να οργανώσει το κόμμα, να βάλει τη διάταξη μάχης, να προετοιμάσει ψηφοδέλτια, να δει πώς προκρίνουμε το πρόγραμμά μας, να δει ποια είναι τα επόμενα βήματα, είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της συλλογικής λειτουργίας», κατέληξε ο κ. Παππάς.
Αν και αρχικά η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος άναψε το «πράσινο φως» για την υποστήριξη του νέου πολιτικού εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού, εντούτοις στο ενδιάμεσο φαίνεται να έχουν αλλάξει αρκετά.
Πρώτον, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης που βγήκε μπροστά δηλώνοντας παρών για την ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα, όλα συντείνουν στο ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ το ερχόμενο Σάββατο, ακόμη και αν οι εσωκομματικοί σύντροφοί του, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς προκρίνουν ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας.
Εντούτοις, «μετά τις τελευταιες εξελιξεις το Σαββατο η μαχη θα ειναι ή ταν ή επι τας!! Το διλημμα ξεκαθαρο και θα παρουν θεση ολοι! Να μην λειψει κανεις !» ανέφερε χθες στα κοινωνικά δίκτυα ο Παύλος Πολάκης, δίνοντας τον τόνο.
Την ίδια στιγμή, οι αποχωρήσεις, παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και στελεχών που εντείνονται τις τελευταίες ημέρες λόγω της ΕΛΑΣ έχουν βαρύνει το κλίμα, δημιουργώντας δεύτερες σκέψεις περί παραιτήσεων σε μεγάλη μερίδα βουλευτών.
Στην πραγματικότητα, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όσο και η ΕΛΑΣ επιθυμούσαν να κερδίσουν χρόνο και να ωριμάσουν οι συνθήκες «μεταγραφών», αλλά η πίεση της μειοψηφίας από την μια και η επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των στελεχών της Κουμουνδούρου να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, έχουν μεταβάλει άρδην τα δεδομένα.
Υπό αυτήν την έννοια, τον νέο κύκλο παραιτήσεων άνοιξε το περασμένο Σάββατο ο Γιώργος Καραμέρος που παραιτήθηκε από βουλευτής, ενώ πληροφορίες θέλουν τον ίδιο προβληματισμό να μοιράζονται οι: Βασίλης Κόκκαλης, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζιαμπάρας, Συμεών Κεδίκογλου και άλλοι, χωρίς να είναι ευκρινές πότε θα πατήσουν το κουμπί της αποχώρησής τους. Αν, ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ περάσει υπό τον έλεγχο του Παύλου Πολάκη το Σάββατο, σχεδόν βέβαιο θεωρείται πως οι εσωκομματικές εξελίξεις και μαζί το κύμα παραιτήσεων θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Στην πλευρά της πλειοψηφίας, ωστόσο, και παρά τις μαζικές αποχωρήσεις μελών του κόμματος προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, θα καταβληθεί προσπάθεια να διατηρηθεί στο status quo, όπως αυτό διαμορφώθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εξάλλου, οι παροικούντες της συριζαϊκής Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι ακόμη και να τεθεί πρόταση μομφής εναντίον του Σωκράτη Φάμελλου, αυτή στην πράξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί, αφού θα πρέπει να ακολουθήσει συνέδριο, χωρίς αυτή την στιγμή το κόμμα να διαθέτει το χρόνο – λόγω προεκλογικής ατμόσφαιρας- αλλά και τις ενεργές οργανώσεις που να το υποστηρίξουν.
Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι πηγές από την μειοψηφία υποστηρίζουν πως διαθέτουν αισθητά πάνω από 110 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό που επίκειται είναι να κατατεθεί ένα κοινό κείμενο αμφισβήτησης της κομματικής γραμμής από την «τρόικα» (Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς), αλλά και να αναδειχθεί μια Επιτροπή εκλογικού αγώνα, η οποία θα έχει ως βάση την σύνθεση της σημερινής Πολιτικής Γραμματείας, με εξαίρεση όσες και όσους έχουν αποχωρήσει.
Υπέρτερο διακύβευμα, άλλωστε, ακόμη και εντός της μειοψηφίας είναι «να υπάρξει την επόμενη ημέρα το κόμμα» στοιχείο που λειτουργεί ενοποιητικά, ενώ σε μια τέτοια προοπτική δεν αποκλείεται ακόμη και να προταθεί στον Σωκράτη Φάμελλο να συμμετάσχει στην «Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα», ακόμη και αν δεν θα διαθέτει στο εξής την πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση, « «πρέπει να τελειώσει η περίοδος όπου εκπέμπεται ένα "νέφος" σε σχέση με τη στρατηγική μας, την παρουσία μας και τα επόμενα βήματα. Η Κεντρική Επιτροπή αποτελεί χρυσή ευκαιρία για να ξεκαθαρίσει η πολιτική γραμμή του κόμματος» ανέφερε στο Ertnews ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς, περιγράφοντας ένα νέο μοντέλο λειτουργίας. «Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, είναι σαφές. Ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο μάς πήγε από το 10% στο 2%». Όπως εξήγησε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, «μια συγκροτημένη εκλογική επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να οργανώσει το κόμμα, να βάλει τη διάταξη μάχης, να προετοιμάσει ψηφοδέλτια, να δει πώς προκρίνουμε το πρόγραμμά μας, να δει ποια είναι τα επόμενα βήματα, είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της συλλογικής λειτουργίας», κατέληξε ο κ. Παππάς.
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