Μάχη χαρακωμάτων για την πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ: Μοντέλο ΕΔΑ για τη συλλογική ηγεσία
Μάχη χαρακωμάτων για την πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ: Μοντέλο ΕΔΑ για τη συλλογική ηγεσία
Μετρούν δυνάμεις στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τις αποχωρήσεις και την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου
Μετρούν…κεφάλια καθημερινά στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς η πλειοψηφία που θα διαμορφωθεί μέχρι την συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου αναμένεται να διαμορφώσει καταλυτικά τις νέες συνθήκες για το κόμμα.
Με τις αποχωρήσεις προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, όπως συνέβη χθες στην περίπτωση του Παναγιώτη Παναγιώτου, για τα στελέχη της μειοψηφίας η επικράτηση στους συσχετισμούς της 11ης Ιουλίου είναι μια καθημερινή μάχη, η οποία δεν έχει ακόμη σημαντικά κριθεί, εκτιμώντας ότι το άλλοτε πλειοψηφικό «προεδρικό» μπλοκ υπό τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο κυμαίνεται πλέον μεταξύ μαζικών αποχωρήσεων, παραιτήσεων και… αναχωρητών.
Υπό αυτήν την έννοια, η πλευρά της μειοψηφίας θα εντείνει την πίεση προς την πλευρά των «προεδρικών», αλλά και της «φρουράς Τσίπρα», προκειμένου να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να παραιτηθούν πριν την κρίσιμη συνεδρίαση -και όχι εκ των υστέρων- όπως καταλογίζουν στην Μαριλίζα Ξενογιαννακοπουλου.
Στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αποτραπούν φαινόμενα αλλοίωσης των εσωκομματικών αποφάσεων υπογράμμισε χθες ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς λέγοντας ότι «θα είναι λάθος να παρατείνουμε μία συνθήκη στην οποία υπάρχει «διπλή πολιτική υπηκοότητα».
Και για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα, δεν καλώ κανέναν να φύγει, το αντίθετο, αλλά να μείνει με καθαρές κουβέντες».
Στην ίδια κατεύθυνση, «αυτό που πρέπει να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δυο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και τον Σωκράτη Φάμελλο», συνέχισε ο κ. Παππάς, ο οποίος σχολίασε και την αρχηγική εμφάνιση Πολάκη.
«Με τα νέα δεδομένα, το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοσδήποτε στην προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5%, θα σκεφτόταν καταρχήν ο ίδιος πώς μπορεί να βοηθήσει να περάσει το κόμμα σε μία νέα φάση. Ο Παύλος Πολάκης έκανε μία δήλωση, έχει κάθε δικαίωμα. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε γρήγορα σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας», πρόσθεσε ο Νίκος Παππάς.
Παρόλα αυτά, στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής οι δυνάμεις της μειοψηφίας αναμένεται να τοποθετηθούν με κοινή γραμμή, η οποία θα θέτει στην προμετωπίδα την προετοιμασία του κόμματος για τις εθνικές εκλογές. Όχι, όμως, και στο θέμα της διοίκησης του κόμματος από συλλογική ηγεσία, αφού προηγουμένως θα έχουν οριστεί πολύ καθαρά οι χρεώσεις και οι αρμοδιότητες.
Μπροστά σε αυτό το δυναμικό τοπίο, τις επόμενες κινήσεις του Σωκράτη Φάμελλου περιμένουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που με δυσκολία δεν έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ήδη σε μεγάλους αριθμούς, ενώ «κακώς ετέθη θέμα ηγεσίας από τον Παύλο Πολάκη» δήλωσε χθες ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης.
«Κάνω έκκληση να κατεβάσουμε τα «εγώ» μας και να επαναφέρουμε τη συλλογικότητα στο επίκεντρο της πολιτικής μας στάσης και δράσης στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αποδυνάμωση ενός κόμματος που εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Με τις αποχωρήσεις προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, όπως συνέβη χθες στην περίπτωση του Παναγιώτη Παναγιώτου, για τα στελέχη της μειοψηφίας η επικράτηση στους συσχετισμούς της 11ης Ιουλίου είναι μια καθημερινή μάχη, η οποία δεν έχει ακόμη σημαντικά κριθεί, εκτιμώντας ότι το άλλοτε πλειοψηφικό «προεδρικό» μπλοκ υπό τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο κυμαίνεται πλέον μεταξύ μαζικών αποχωρήσεων, παραιτήσεων και… αναχωρητών.
Υπό αυτήν την έννοια, η πλευρά της μειοψηφίας θα εντείνει την πίεση προς την πλευρά των «προεδρικών», αλλά και της «φρουράς Τσίπρα», προκειμένου να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να παραιτηθούν πριν την κρίσιμη συνεδρίαση -και όχι εκ των υστέρων- όπως καταλογίζουν στην Μαριλίζα Ξενογιαννακοπουλου.
Στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αποτραπούν φαινόμενα αλλοίωσης των εσωκομματικών αποφάσεων υπογράμμισε χθες ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς λέγοντας ότι «θα είναι λάθος να παρατείνουμε μία συνθήκη στην οποία υπάρχει «διπλή πολιτική υπηκοότητα».
Και για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα, δεν καλώ κανέναν να φύγει, το αντίθετο, αλλά να μείνει με καθαρές κουβέντες».
Στην ίδια κατεύθυνση, «αυτό που πρέπει να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δυο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και τον Σωκράτη Φάμελλο», συνέχισε ο κ. Παππάς, ο οποίος σχολίασε και την αρχηγική εμφάνιση Πολάκη.
«Με τα νέα δεδομένα, το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοσδήποτε στην προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5%, θα σκεφτόταν καταρχήν ο ίδιος πώς μπορεί να βοηθήσει να περάσει το κόμμα σε μία νέα φάση. Ο Παύλος Πολάκης έκανε μία δήλωση, έχει κάθε δικαίωμα. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε γρήγορα σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας», πρόσθεσε ο Νίκος Παππάς.
«Μοντέλο ΕΔΑ»Ωστόσο, η εκδήλωση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη για την ηγεσία του κόμματος συνιστά την ειδοποιό διαφορά του από τους υπόλοιπους της μειοψηφίας, οι οποίοι εμμένουν στην ανάγκη για εκλογική συνεργασία και προεκλογική συνεργασία.
Παρόλα αυτά, στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής οι δυνάμεις της μειοψηφίας αναμένεται να τοποθετηθούν με κοινή γραμμή, η οποία θα θέτει στην προμετωπίδα την προετοιμασία του κόμματος για τις εθνικές εκλογές. Όχι, όμως, και στο θέμα της διοίκησης του κόμματος από συλλογική ηγεσία, αφού προηγουμένως θα έχουν οριστεί πολύ καθαρά οι χρεώσεις και οι αρμοδιότητες.
Μπροστά σε αυτό το δυναμικό τοπίο, τις επόμενες κινήσεις του Σωκράτη Φάμελλου περιμένουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που με δυσκολία δεν έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ήδη σε μεγάλους αριθμούς, ενώ «κακώς ετέθη θέμα ηγεσίας από τον Παύλο Πολάκη» δήλωσε χθες ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης.
«Κάνω έκκληση να κατεβάσουμε τα «εγώ» μας και να επαναφέρουμε τη συλλογικότητα στο επίκεντρο της πολιτικής μας στάσης και δράσης στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αποδυνάμωση ενός κόμματος που εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
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