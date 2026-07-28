Αποχώρησε με αιχμές από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση: Συγκεχυμένη η πολιτική κατεύθυνση του κόμματος

Δημοκράτες: Λήξαμε τη συνεργασία μας

Υ.Γ. Οι πολιτικές διαδρομές αλλάζουν. Οι αξίες, όμως, είναι αυτές που πρέπει να μένουν σταθερές».Σε ανακοίνωση από το γραφείο τύπου των Δημοκρατών γίνεται λόγος για «λήξη συνεργασίας» με την κυρία Κοροβέση «λόγω πολιτικών διαφωνιών»«Σήμερα οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ανακοινώνουν την αποχώρηση της Μυρτώς Κοροβέση, από το κόμμα, λόγω πολιτικών διαφωνιών. Ο Πρόεδρος των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ Στέφανος Κασσελάκης εύχεται στην κυρία Κοροβέση καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα εκπροσωπώντας τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής στη Βουλή» αναφέρεται στην ανακοίνωση.