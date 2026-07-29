Φωτιά στην Πάρο: Έως την Κρήτη ταξίδεψε το νέφος καπνού, δείτε βίντεο
Φωτιά στην Πάρο: Έως την Κρήτη ταξίδεψε το νέφος καπνού, δείτε βίντεο
Η ανάρτηση του AtmoHub για την πυρκαγιά στο νησί των Κυκλάδων
Αρκετά νησιά των Κυκλάδων καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης φαίνεται ότι επηρέασε ο καπνός από τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο.
Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σύμφωνα με την προσομοίωση, το νέφος καπνού μεταφέρθηκε υπό την επίδραση των επικρατούντων ανέμων επηρεάζοντας περιοχές της Πάρου, των Κυκλάδων, καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το AtmoHub στο Facebook παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τη δασική πυρκαγιά, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.
Νωρίτερα, μια πρώτη εικόνα της έκτασης που επηρεάστηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο έδωσε και το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι πολικής τροχιάς τις τελευταίες 24 ώρες, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, με τους επιστήμονες να διευκρινίζουν ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται με την τελική καμένη έκταση.
Ειδικότερα, στην παραπάνω εικόνα αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την δασική πυρκαγιά της Πάρου, καθώς και οι ριπές ανέμου την Τετάρτη 29/07 (μέχρι και τις 11:00), από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι η έκταση που έχει επηρεαστεί ανέρχεται περίπου στα 10.000 στρέμματα.
Σημειώνεται πως οι αριθμοί που δίνονται παραπάνω δεν αποτελούν εκτιμήσεις καμένων εκτάσεων, αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.
Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σύμφωνα με την προσομοίωση, το νέφος καπνού μεταφέρθηκε υπό την επίδραση των επικρατούντων ανέμων επηρεάζοντας περιοχές της Πάρου, των Κυκλάδων, καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το AtmoHub στο Facebook παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τη δασική πυρκαγιά, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.
Νωρίτερα, μια πρώτη εικόνα της έκτασης που επηρεάστηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο έδωσε και το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι πολικής τροχιάς τις τελευταίες 24 ώρες, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, με τους επιστήμονες να διευκρινίζουν ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται με την τελική καμένη έκταση.
Ειδικότερα, στην παραπάνω εικόνα αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την δασική πυρκαγιά της Πάρου, καθώς και οι ριπές ανέμου την Τετάρτη 29/07 (μέχρι και τις 11:00), από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι η έκταση που έχει επηρεαστεί ανέρχεται περίπου στα 10.000 στρέμματα.
Σημειώνεται πως οι αριθμοί που δίνονται παραπάνω δεν αποτελούν εκτιμήσεις καμένων εκτάσεων, αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.
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