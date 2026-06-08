Δημοσκόπηση Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη: Πρωτιά ΝΔ με 29,6%, ακολουθούν Τσίπρας με 13,3%, Καρυστιανού με 9,6%, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ με 9,3%



Πρόθεση ψήφου



Τα σημαντικότερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης

Θετική είναι η αξιολόγηση των πολιτών για τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης , το οποίο φαίνεται να έχει συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη.

Συγκεκριμένα, το 87% των ερωτηθέντων (αθροιστικά οι απαντήσεις «Ναι» και «Μάλλον ναι») εκτιμά ότι η λειτουργία του Μετρό διευκόλυνε τις μετακινήσεις των πολιτών και συνέβαλε στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος.