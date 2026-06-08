Δημοσκόπηση Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη: Πρωτιά ΝΔ με 29,6%, ακολουθούν Τσίπρας με 13,3%, Καρυστιανού με 9,6%, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ με 9,3%
Δημοσκόπηση Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη: Πρωτιά ΝΔ με 29,6%, ακολουθούν Τσίπρας με 13,3%, Καρυστιανού με 9,6%, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ με 9,3%
Οι πολίτες αναδεικνύουν ως βασικά προβλήματα της πόλης την καθαριότητα και το κυκλοφοριακό - Θετική η αξιολόγηση για τη λειτουργία του Μετρό
Ενδιαφέροντα ευρήματα για τις πολιτικές εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το iefimerida.gr, η οποία αποτυπώνει τις μεταβολές που προκαλεί η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών στο πολιτικό σκηνικό.
Παρά τις ανακατατάξεις, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα, ενώ σημαντική είναι η παρουσία καταγράφουν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρας (ΕΛΑΣ) και της Μαρίας Καρυστιανού (Ελπίδα για τη Δημοκρατία).
Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 9,3%.
Αναλυτικά τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
-Νέα Δημοκρατία: 29,6%
- ΕΛΑΣ: 13,3%
-Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,6%
-ΠΑΣΟΚ: 9,3%
-ΚΚΕ: 7,2%
-Ελληνική Λύση: 7,1%
-Πλεύση Ελευθερίας: 6,6%
-ΣΥΡΙΖΑ: 3%
Παρά τις ανακατατάξεις, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα, ενώ σημαντική είναι η παρουσία καταγράφουν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρας (ΕΛΑΣ) και της Μαρίας Καρυστιανού (Ελπίδα για τη Δημοκρατία).
Νέοι πολιτικοί συσχετισμοίΣτην εκτίμηση ψήφου, μετά την αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 29,6%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 13,3%, ενώ τρίτη καταγράφεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 9,6%.
Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 9,3%.
Αναλυτικά τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
-Νέα Δημοκρατία: 29,6%
- ΕΛΑΣ: 13,3%
-Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,6%
-ΠΑΣΟΚ: 9,3%
-ΚΚΕ: 7,2%
-Ελληνική Λύση: 7,1%
-Πλεύση Ελευθερίας: 6,6%
-ΣΥΡΙΖΑ: 3%
-Φωνή Λογικής: 2,8%
-ΜέΡΑ25: 2,5%
-Νίκη: 1,4%
-Δημοκράτες: 0,8%
-Σπαρτιάτες: 0,8%
-Νέα Αριστερά: 0,6%
-Άλλο κόμμα: 5,3%
Στην πρόθεση ψήφου, χωρίς την κατανομή των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 10,8%, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει 7,8%. Και πάλι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 7,5%.
Αξιοσημείωτο ότι οι αναποφάσιστοι εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική εκλογική δεξαμενή, καθώς στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων το ποσοστό τους ανέρχεται στο 18,9%.
Τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά:
-Νέα Δημοκρατία: 24%
-ΕΛΑΣ: 10,8%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 7,8%
-ΠΑΣΟΚ: 7,5%
- ΚΚΕ: 5,9%
- Ελληνική Λύση: 5,8%
- Πλεύση Ελευθερίας: 5,3%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2,4%
- Φωνή Λογικής: 2,3%
- ΜέΡΑ25: 2%
- Νίκη: 1,2%
- Δημοκράτες: 0,6%
- Σπαρτιάτες: 0,6%
-Νέα Αριστερά: 0,5%
-Άλλο κόμμα: 4,3%
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τα ζητήματα που οι πολίτες θεωρούν ως τα σημαντικότερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης.
Η καθαριότητα αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο πρόβλημα της πόλης, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,2%. Ακολουθούν το κυκλοφοριακό, η στάθμευση και η έλλειψη χώρων πάρκινγκ με 43%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η κατάσταση του οδικού δικτύου με 19,7%.
Θετική είναι η αξιολόγηση των πολιτών για τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο φαίνεται να έχει συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη.
Συγκεκριμένα, το 87% των ερωτηθέντων (αθροιστικά οι απαντήσεις «Ναι» και «Μάλλον ναι») εκτιμά ότι η λειτουργία του Μετρό διευκόλυνε τις μετακινήσεις των πολιτών και συνέβαλε στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης καταγράφει υψηλά ποσοστά αποδοχής, γεγονός που αναδεικνύει την ευρεία κοινωνική και πολιτική συναίνεση που συγκεντρώνει το έργο της δημοτικής αρχής.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 67,3% των πολιτών εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη για τον δήμαρχο, ενώ το 22,4% διατυπώνει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη.
Αναλυτικά τα ποσοστά και για την αντιπολίτευση:
-ΜέΡΑ25: 2,5%
-Νίκη: 1,4%
-Δημοκράτες: 0,8%
-Σπαρτιάτες: 0,8%
-Νέα Αριστερά: 0,6%
-Άλλο κόμμα: 5,3%
Στην πρόθεση ψήφου, χωρίς την κατανομή των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 10,8%, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει 7,8%. Και πάλι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 7,5%.
Πρόθεση ψήφου
Αξιοσημείωτο ότι οι αναποφάσιστοι εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική εκλογική δεξαμενή, καθώς στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων το ποσοστό τους ανέρχεται στο 18,9%.
Τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά:
-Νέα Δημοκρατία: 24%
-ΕΛΑΣ: 10,8%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 7,8%
-ΠΑΣΟΚ: 7,5%
- ΚΚΕ: 5,9%
- Ελληνική Λύση: 5,8%
- Πλεύση Ελευθερίας: 5,3%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2,4%
- Φωνή Λογικής: 2,3%
- ΜέΡΑ25: 2%
- Νίκη: 1,2%
- Δημοκράτες: 0,6%
- Σπαρτιάτες: 0,6%
-Νέα Αριστερά: 0,5%
-Άλλο κόμμα: 4,3%
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τα ζητήματα που οι πολίτες θεωρούν ως τα σημαντικότερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης.
Τα σημαντικότερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης
Η καθαριότητα αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο πρόβλημα της πόλης, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,2%. Ακολουθούν το κυκλοφοριακό, η στάθμευση και η έλλειψη χώρων πάρκινγκ με 43%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η κατάσταση του οδικού δικτύου με 19,7%.
Θετική είναι η αξιολόγηση των πολιτών για τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο φαίνεται να έχει συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη.
Συγκεκριμένα, το 87% των ερωτηθέντων (αθροιστικά οι απαντήσεις «Ναι» και «Μάλλον ναι») εκτιμά ότι η λειτουργία του Μετρό διευκόλυνε τις μετακινήσεις των πολιτών και συνέβαλε στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης καταγράφει υψηλά ποσοστά αποδοχής, γεγονός που αναδεικνύει την ευρεία κοινωνική και πολιτική συναίνεση που συγκεντρώνει το έργο της δημοτικής αρχής.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 67,3% των πολιτών εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη για τον δήμαρχο, ενώ το 22,4% διατυπώνει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη.
Αναλυτικά τα ποσοστά και για την αντιπολίτευση:
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