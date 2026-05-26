Σήμερα στον Άρειο Πάγο η Καρυστιανού για την ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»
Το επιτελείο του νέου κόμματος επιχειρεί να κρατήσει ψηλά το ενδιαφέρον ενόψει εκλογών, με στόχο μαζικές εγγραφές μελών, περιοδείες σε όλη τη χώρα και διαρκή παρουσία στα social media μετά την πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη
«Ραντεβού» στον Άρειο Πάγο για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος έχει σήμερα στις 10 το πρωί η Μαρία Καρυστιανού, επιδιώκοντας από την «επόμενη ώρα» να αρχίσουν οι μαζικές εγγραφές νέων μελών στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».
Το επιτελείο της επιδιώκει να κρατήσει ψηλά το ενδιαφέρον των πολιτών προς τις κάλπες με διαρκείς πρωτοβουλίες, διορθώνοντας λάθη και αστοχίες και οργανώνοντας τους επόμενους «σταθμούς» μετά και από την πρεμιέρα της περασμένης Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη. Άνθρωποι του επιτελείου της κινούνται ήδη με μεγαλύτερη ταχύτητα για να καταστεί το κόμμα «ετοιμοπόλεμο» απέναντι σε κάθε εκλογικό σενάριο. Σχεδιάζουν «γεγονότα», τα οποία και σκοπεύουν να παρουσιάσουν ανά κύματα- είτε αυτά αφορούν στα πρόσωπα της «πρώτης γραμμής», είτε στην εξειδίκευση των θέσεων, που κρύβονται συνήθως πίσω από τις γενικόλογες ιδρυτικές διακηρύξεις των κομμάτων. Με ανάρτησή της η κυρία Καρυστιανού έχει ήδη αναφέρει ότι στελέχη που εκπροσωπούν και εκφράζουν την «Ελπίδα» είναι αυτά που θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος και αυτά που θα αναλάβουν βασικές θέσεις στα όργανα του κόμματος.
Το επιτελείο προσανατολίζεται στο να δημιουργήσει περισσότερα «γεγονότα», απλωμένα μέσα στον προεκλογικό χρόνο, την οργάνωση σύντομα της δεύτερης εκδήλωσης στην Αθήνα και διαδοχικών περιοδειών της Καρυστιανού στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια- «έξω στις πλατείες, χωρίς απαραίτητα εξέδρες, όπως είθισται να στήνουν μέχρι τώρα τα κόμματα για τις ομιλίες των αρχηγών». Είναι προφανές ότι τα βλέμματά τους είναι στραμμένα στις πρώτες δημοσκοπήσεις και στο πρώτο «αποτύπωμα» που θα καταγράψει το νέο κόμμα. Κεντρική επιλογή φαίνεται ότι είναι να υπάρξει περιορισμένος αριθμός εμφανίσεων σε τηλεοπτικά κανάλια και άλλα ΜΜΕ τόσο της αρχηγού όσο και των στελεχών της «Ελπίδας»- τουλάχιστον μέχρι να πειστούν ότι μπορούν να σταθούν «αυτοδύναμα» απέναντι στα στελέχη άλλων κομμάτων.
Την ίδια ώρα όμως και «επειδή η μάχη δεν μπορεί να περιμένει» θα αρχίσουν να πυκνώνουν τα μηνύματα μέσω διαδικτύου, αφού η αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα κατά την πρεμιέρα στο «Ολύμπιον» ήταν, σύμφωνα με συνομιλητές της, κάτι παραπάνω από ενθαρρυντική. Καταγράφηκε το ενδιαφέρον από ένα ετερόκλητο κοινό, που προκάλεσε μια βροχή θετικών αλλά και άκρως αρνητικών σχολίων για το κόμμα, ενώ οι υποστηρικτές της ανά την Ελλάδα ανέλαβαν εθελοντικά την υπεράσπιση της «Ελπίδας» απέναντι στο «σύστημα». Αντιθέτως στην πλατεία Αριστοτέλους, η δια ζώσης συμμετοχή πέρασε κάτω από τον πήχη των προσδοκιών του επιτελείου, παρότι δήλωναν την ικανοποίησή τους για την «προσέλευση και τον παλμό» της εκδήλωσης.
Διακηρυγμένος στόχος της Καρυστιανού είναι «η πρώτη θέση», χωρίς βέβαια κάτι σχετικό να αποτυπώνεται μέχρι τώρα στις έρευνες που διεξάγονται. Ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα και θίγει το ζήτημα της «ανακλητότητας βουλευτών», προαναγγέλλοντας επί της ουσίας «πόλεμο» εναντίον κομμάτων που δεν αρνούνται τις «μεταγραφές αεροδρομίου». Οι πληροφορίες λένε ότι έχει στα σκαριά προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος, μέσω των οποίων θα επιχειρήσει να προκαλέσει την αντιπαράθεση τόσο με την κυβερνητική παράταξη, όσο και με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα και τα άλλα της αντιπολίτευσης.
Οι κινήσεις από την ΑθήναΤο Σαββατοκύριακο από τα προσωρινό γραφείο της Ελπίδας στην Αθήνα (το δικηγορικό της Μαρίας Γρατσία) σκάναραν τις προτάσεις για το κτίριο που θα στεγάσει σε μόνιμη βάση το κόμμα- μάλλον σε κάποια γειτονιά της Αθήνας, εύκολα προσβάσιμη, κοντά σε στάση του Μετρό ει δυνατόν. Εκτός από τη στενή συνεργάτιδα της προέδρου, Μαρία Γρατσία, σταθεροί στο επιτελείο παραμένουν ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής (του Ενιαίου Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 90) που ασχολείται με τον πολιτικό σχεδιασμό , ο Θανάσης Αυγερινός (γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής στη Μόσχα, ο οποίος έχει ρόλο στην επικοινωνιακή ομάδα, όπως και άλλοι δημοσιογράφοι), ο Αθανάσιος Τζουγανάτος ( στρατηγός εν αποστρατεία, στέλεχος της ΝΙΚΗΣ που διαγράφηκε), ο Βασίλης Κοκοτσάκης, επικεφαλής τεχνικής ομάδας της έρευνας για τα «Τέμπη», ο Στράτος Σιουρδάκης (από την κοινότητα της Αγίας Πετρούπολης) και πολλά στελέχη που στελεχώνουν ήδη τους πυρήνες της Καρυστιανού. . Ειδικό ρόλο (στα της επικοινωνίας) φαίνεται ότι έχει η Μαρία -Χριστίνα Μπακλαβά, η οποία κατάγεται από τα Τρίκαλα, είχε κατέβει υποψήφια με τον συνδυασμό του περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα και εργάζεται οργανώνοντας θεματικά Συνέδρια πχ για τον τουρισμό. Κοντά στο εγχείρημα είναι ο Κώστας Βαμβακάς (πρώην ΣΥΡΙΖΑ, από την ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής), η δικηγόρος Αρετή Μπατά που ήταν υποψήφια το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσαλονίκης και έχει εξειδίκευση σε θέματα για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Νέα πρόσωπα κοντά στο εγχείρημα με «έδρα» τη Βόρεια Ελλάδα, λέγεται ότι είναι ο γνωστός συνδικαλιστής, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πυροσβεστών της ευρύτερης περιοχής, Δαμιανός Ανδρεάδης, ο διεθνολόγος Σταύρος Καλεντερίδης (θα συμβάλει στις θέσεις για την εξωτερική πολιτική) που παρέστη στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου (προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ) κα.
