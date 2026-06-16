Κάλεσμα Πολάκη πριν την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: «Να διαλέξουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν» οι βουλευτές
Κάλεσμα Πολάκη πριν την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: «Να διαλέξουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν» οι βουλευτές
«Να μας φέρει μια συγκεκριμένη συμφωνία με την ΕΛΑΣ» σημειώνει ο κ. Πολάκης, ενώ αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, έκανε λόγο για «μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν»
Μήνυμα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ λίγο πριν την σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος έστειλε με ανάρτηση του ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Πολάκης.
Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του, «Καλημέρα. Πέρασαν εφτά μέρες και "άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει" Κάνει -λέει- και συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αντί να πει καθαρά και ξάστερα ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ», συνεχίζοντας πως «απαιτείται άμεσα λύση στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»
«Να μας φέρει μια συγκεκριμένη συμφωνία με την ΕΛΑΣ» σημειώνει ο κ. Πολάκης, ενώ αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, έκανε λόγο για «μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν».
Στο πλαίσιο αυτό, «εγώ θα καλέσω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν», καταλήγοντας πως «παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ».
Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του, «Καλημέρα. Πέρασαν εφτά μέρες και "άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει" Κάνει -λέει- και συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αντί να πει καθαρά και ξάστερα ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ», συνεχίζοντας πως «απαιτείται άμεσα λύση στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»
«Να μας φέρει μια συγκεκριμένη συμφωνία με την ΕΛΑΣ» σημειώνει ο κ. Πολάκης, ενώ αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, έκανε λόγο για «μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν».
Στο πλαίσιο αυτό, «εγώ θα καλέσω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν», καταλήγοντας πως «παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ».
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