Κάλεσμα Πολάκη πριν την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: «Να διαλέξουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν» οι βουλευτές

«Να μας φέρει μια συγκεκριμένη συμφωνία με την ΕΛΑΣ» σημειώνει ο κ. Πολάκης, ενώ αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, έκανε λόγο για «μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν»