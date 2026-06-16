Διαρροή email αποδήμων: Ενοχή για Ασημακοπούλου και Σταυριανουδάκη ζητά η εισαγγελέας
Διαρροή email αποδήμων: Ενοχή για Ασημακοπούλου και Σταυριανουδάκη ζητά η εισαγγελέας
Η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων
Την ενοχή της πρώην ευρωβουλετή της ΝΔ Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη και των δυο ακόμη συγκατηγορουμένων τους για παραβίαση προσωπικών δεδομένων στην υπόθεση διαρροής των email των αποδήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024, πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.
Ειδικότερα, η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι η κυρία Ασημακοπούλου και ο κ. Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων..
«Ο Σταυριανουδάκης και η Ασημακοπούλου πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν» ανέφερε η εισαγγελέας.
Αντίθετα, η εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή του τότε γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Θεοδωρόπουλου, καθώς και του Μένιου Κορομηλά, που υπηρετούσε τότε ως οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της ΝΔ για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Ωστόσο, και για τους δυο αυτούς κατηγορούμενος η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τους για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις συνηγόρων.
Ειδικότερα, η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι η κυρία Ασημακοπούλου και ο κ. Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων..
«Ο Σταυριανουδάκης και η Ασημακοπούλου πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν» ανέφερε η εισαγγελέας.
Αντίθετα, η εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή του τότε γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Θεοδωρόπουλου, καθώς και του Μένιου Κορομηλά, που υπηρετούσε τότε ως οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της ΝΔ για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Ωστόσο, και για τους δυο αυτούς κατηγορούμενος η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τους για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις συνηγόρων.
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