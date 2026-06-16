Τσίπρας και Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στην Κύπρο και συζήτησαν για τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις

«Η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ πιο σημαντική από ποτέ σε εποχή πολέμων και έντασης προς όφελος όλου του κυπριακού λαού», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός