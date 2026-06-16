Τσίπρας και Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στην Κύπρο και συζήτησαν για τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις
Τσίπρας και Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στην Κύπρο και συζήτησαν για τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις
«Η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ πιο σημαντική από ποτέ σε εποχή πολέμων και έντασης προς όφελος όλου του κυπριακού λαού», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη πραγματοποίησε σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την παρουσία του στην μεγαλόνησο για τις ανάγκες της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης που διοργανώνει το Ινστιτούτο του.
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση του Αλ. Τσίπρα μετά την συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου Ν.Χριστοδουλίδη:
Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να είναι το πρώτο μου ταξίδι μετά την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. εδώ στην Κύπρο. Με αφορμή την 3η Διεθνή Διάσκεψη του ΙΝΑΤ που διοργανώνουμε αύριο εδώ στη Λευκωσία, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προμηθέας.
Με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είχα την ευκαιρία να συζητήσω τις τελευταίες εξελίξεις, τις γεωπολιτικές, το Κυπριακό, αλλά και να θυμηθούμε τη στενή συνεργασία που είχαμε όταν ο ίδιος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος και αργότερα υπουργός Εξωτερικών.
Όταν οι δυο κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας ήμασταν σε πολύ στενό συντονισμό και σε συνεργασία, καταβάλλοντας προσπάθειες τόσο για την επίλυση του Κυπριακού, όσο όμως και για την αμυντική στήριξη της Κύπρου και να κερδίσουμε, όπως το πετύχαμε τελικά, ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν αυτή παραβίασε την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.
Σήμερα, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών κρίσεων, αυτός ο συντονισμός ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος και η στήριξη της Κύπρου, όταν αυτή χρειάζεται, είναι απαραίτητη προκειμένου να προασπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως καλά γνωρίζετε, είναι δυνάμεις ειρήνης και σταθερότητας και οφείλουν πάντοτε να υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο.
Άλλωστε το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που μπορεί να προασπίσει τα ζωτικά μας συμφέροντα και μόνον αυτό. Και να αντιτάσσονται σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και να αντιτάσσονται σε κάθε λογική που θέλει την επιβολή του δικαίου του ισχυρού. Εύχομαι να είναι πίσω μας τα δύσκολα στη Μέση Ανατολή. Εύχομαι και ελπίζω η συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενεύη να είναι διαρκής και οριστική. Διότι αυτός ο παράνομος και παράλογος κι αχρείαστος πόλεμος πρέπει να σταματήσει.
Τέλος, είχαμε την ευκαιρία με τον Πρόεδρο να συζητήσουμε και για το Κυπριακό τις τελευταίες εξελίξεις και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν, με βάση το πλαίσιο Γκουτιέρες, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προς όφελος όλου του κυπριακού λαού και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση του Αλ. Τσίπρα μετά την συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου Ν.Χριστοδουλίδη:
Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να είναι το πρώτο μου ταξίδι μετά την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. εδώ στην Κύπρο. Με αφορμή την 3η Διεθνή Διάσκεψη του ΙΝΑΤ που διοργανώνουμε αύριο εδώ στη Λευκωσία, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προμηθέας.
Με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είχα την ευκαιρία να συζητήσω τις τελευταίες εξελίξεις, τις γεωπολιτικές, το Κυπριακό, αλλά και να θυμηθούμε τη στενή συνεργασία που είχαμε όταν ο ίδιος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος και αργότερα υπουργός Εξωτερικών.
Όταν οι δυο κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας ήμασταν σε πολύ στενό συντονισμό και σε συνεργασία, καταβάλλοντας προσπάθειες τόσο για την επίλυση του Κυπριακού, όσο όμως και για την αμυντική στήριξη της Κύπρου και να κερδίσουμε, όπως το πετύχαμε τελικά, ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν αυτή παραβίασε την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.
Σήμερα, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών κρίσεων, αυτός ο συντονισμός ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος και η στήριξη της Κύπρου, όταν αυτή χρειάζεται, είναι απαραίτητη προκειμένου να προασπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως καλά γνωρίζετε, είναι δυνάμεις ειρήνης και σταθερότητας και οφείλουν πάντοτε να υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο.
Άλλωστε το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που μπορεί να προασπίσει τα ζωτικά μας συμφέροντα και μόνον αυτό. Και να αντιτάσσονται σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και να αντιτάσσονται σε κάθε λογική που θέλει την επιβολή του δικαίου του ισχυρού. Εύχομαι να είναι πίσω μας τα δύσκολα στη Μέση Ανατολή. Εύχομαι και ελπίζω η συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενεύη να είναι διαρκής και οριστική. Διότι αυτός ο παράνομος και παράλογος κι αχρείαστος πόλεμος πρέπει να σταματήσει.
Τέλος, είχαμε την ευκαιρία με τον Πρόεδρο να συζητήσουμε και για το Κυπριακό τις τελευταίες εξελίξεις και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν, με βάση το πλαίσιο Γκουτιέρες, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προς όφελος όλου του κυπριακού λαού και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.
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