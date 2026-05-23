Η Mercedes 190E Evo II γίνεται όπλο για την πίστα

Υπάρχουν ορισμένα αυτοκίνητα που δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως ιστορικά μοντέλα, αλλά ως πραγματικά σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής. Ηανήκει αναμφίβολα σε αυτή την κατηγορία.Το θρυλικόμε τη χαρακτηριστική αεροτομή και τη σκληροπυρηνική του εικόνα, επιστρέφει σήμερα μέσα από ένα project που μοιάζει βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα κάθε petrolhead.Η HWA παρουσίασε τη νέα EVO R,, εξελίσσοντας το ήδη γνωστό restomod EVO σε ένα καθαρόαιμο αγωνιστικό όπλο αποκλειστικά για χρήση πίστας.Η HWA δεν είναι μια τυχαία εταιρεία στον κόσμο της Mercedes. Πρόκειται ουσιαστικά για τον οργανισμό που συνέχισε τηνμετά την ενσωμάτωσή της στη Mercedes-Benz, έχοντας τεράστια εμπλοκή σε προγράμματα motorsport τα τελευταία χρόνια. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στην EVO R, η οποία δεν επιχειρεί απλώς να μιμηθεί αισθητικά το παρελθόν, αλλά ναστη σύγχρονη εποχή.Το αμάξωμα παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμο ως W201, όμως στην πραγματικότητα σχεδόν κάθε πάνελ είναι νέο. Η χρήση ανθρακονημάτων είναι εκτεταμένη, οι θόλοι έχουν μεγαλώσει δραματικά, οι εισαγωγές αέρα είναι πολύ πιο επιθετικές και η συνολική εικόνα θυμίζει αγωνιστικό αυτοκίνητο αντοχής.Το τεράστιο πίσω φτερό, τακαι οι λεπτομέρειες που παραπέμπουν στα DTM της δεκαετίας του ’90 δημιουργούν μια παρουσία που δύσκολα περνά απαρατήρητη.Κάτω από το καπό βρίσκεται έναςΗ κίνηση μεταφέρεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω σειριακού κιβωτίου έξι σχέσεων σε διάταξη transaxle, με στόχο την ιδανική κατανομή βάρους και τη μέγιστη οδηγική ακρίβεια.Η HWA έχει εξελίξει το αυτοκίνητοκαι όχι τη συμβατική καθημερινή χρήση. Δεν πρόκειται για ένα γρήγορο restomod δρόμου, αλλά για ένα αυθεντικό track machine που σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς.Το ίδιο αγωνιστική είναι και η εικόνα στο εσωτερικό., bucket καθίσματα από ανθρακονήματα, συστήματα πυρόσβεσης, αγωνιστικοί διακόπτες και polycarbonate παράθυρα συνθέτουν ένα περιβάλλον που απέχει έτη φωτός από την πολυτέλεια μιας σύγχρονης Mercedes. Ακόμη και έτσι όμως, η εταιρεία, προσφέροντας προαιρετικά εξοπλισμό όπως κλιματισμό ή κάθισμα συνοδηγού για όσους επιθυμούν να απολαμβάνουν το αυτοκίνητο σε private track days.Η εξέλιξη της EVO R, με τη HWA να αξιοποιεί την εμπειρία της από το motorsport. Το project συνδέεται άμεσα με, καθώς αγωνιστικές εκδόσεις του μοντέλου θα συμμετάσχουν στις 24 Ώρες του Nürburgring, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση ανάμεσα στην ιστορική 190E DTM και τη σύγχρονη τεχνολογία.