Η Mercedes 190E Evo II γίνεται όπλο για την πίστα
Η HWA παρουσίασε μια νέα έκδοση της restomod Mercedes 190E Evo II με καθαρόαιμο αγωνιστικό χαρακτήρα και εστίαση στην πίστα.
Υπάρχουν ορισμένα αυτοκίνητα που δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως ιστορικά μοντέλα, αλλά ως πραγματικά σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής. Η Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II ανήκει αναμφίβολα σε αυτή την κατηγορία.
Το θρυλικό homologation special των αρχών της δεκαετίας του ’90, που σημάδεψε το DTM με τη χαρακτηριστική αεροτομή και τη σκληροπυρηνική του εικόνα, επιστρέφει σήμερα μέσα από ένα project που μοιάζει βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα κάθε petrolhead.
Η HWA παρουσίασε τη νέα EVO R, μια ακραία reinterpretation της εμβληματικής 190E Evo II, εξελίσσοντας το ήδη γνωστό restomod EVO σε ένα καθαρόαιμο αγωνιστικό όπλο αποκλειστικά για χρήση πίστας.
Η HWA δεν είναι μια τυχαία εταιρεία στον κόσμο της Mercedes. Πρόκειται ουσιαστικά για τον οργανισμό που συνέχισε την αγωνιστική κληρονομιά της AMG μετά την ενσωμάτωσή της στη Mercedes-Benz, έχοντας τεράστια εμπλοκή σε προγράμματα motorsport τα τελευταία χρόνια. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στην EVO R, η οποία δεν επιχειρεί απλώς να μιμηθεί αισθητικά το παρελθόν, αλλά να μεταφέρει ολόκληρη τη φιλοσοφία των αγωνιστικών DTM στη σύγχρονη εποχή.
Το αμάξωμα παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμο ως W201, όμως στην πραγματικότητα σχεδόν κάθε πάνελ είναι νέο. Η χρήση ανθρακονημάτων είναι εκτεταμένη, οι θόλοι έχουν μεγαλώσει δραματικά, οι εισαγωγές αέρα είναι πολύ πιο επιθετικές και η συνολική εικόνα θυμίζει αγωνιστικό αυτοκίνητο αντοχής.
Το τεράστιο πίσω φτερό, τα αεροδυναμικά βοηθήματα στο καπό και οι λεπτομέρειες που παραπέμπουν στα DTM της δεκαετίας του ’90 δημιουργούν μια παρουσία που δύσκολα περνά απαρατήρητη.
Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας V6 twin-turbo κινητήρας 3,0 λίτρων με απόδοση περίπου 560 ίππων και 670 Nm ροπής. Η κίνηση μεταφέρεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω σειριακού κιβωτίου έξι σχέσεων σε διάταξη transaxle, με στόχο την ιδανική κατανομή βάρους και τη μέγιστη οδηγική ακρίβεια.
Η HWA έχει εξελίξει το αυτοκίνητο με γνώμονα την απόλυτη απόδοση στην πίστα και όχι τη συμβατική καθημερινή χρήση. Δεν πρόκειται για ένα γρήγορο restomod δρόμου, αλλά για ένα αυθεντικό track machine που σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
Το ίδιο αγωνιστική είναι και η εικόνα στο εσωτερικό. FIA προδιαγραφών roll cage, bucket καθίσματα από ανθρακονήματα, συστήματα πυρόσβεσης, αγωνιστικοί διακόπτες και polycarbonate παράθυρα συνθέτουν ένα περιβάλλον που απέχει έτη φωτός από την πολυτέλεια μιας σύγχρονης Mercedes. Ακόμη και έτσι όμως, η εταιρεία αφήνει περιθώριο εξατομίκευσης, προσφέροντας προαιρετικά εξοπλισμό όπως κλιματισμό ή κάθισμα συνοδηγού για όσους επιθυμούν να απολαμβάνουν το αυτοκίνητο σε private track days.
Η εξέλιξη της EVO R πραγματοποιήθηκε σε απαιτητικές συνθήκες πίστας, με τη HWA να αξιοποιεί την εμπειρία της από το motorsport. Το project συνδέεται άμεσα με την επιστροφή της εταιρείας σε αγώνες αντοχής, καθώς αγωνιστικές εκδόσεις του μοντέλου θα συμμετάσχουν στις 24 Ώρες του Nürburgring, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση ανάμεσα στην ιστορική 190E DTM και τη σύγχρονη τεχνολογία.
Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 15 μονάδες, κάτι που πρακτικά μετατρέπει την EVO R σε συλλεκτικό αντικείμενο πριν ακόμη ξεκινήσουν οι πρώτες παραδόσεις. Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης.
