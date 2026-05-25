Η Μαρία Καρυστιανού καταθέτει αύριο στον Άρειο Πάγο τη δήλωση για την ίδρυση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»
Στις 10 το πρωί θα κατατεθούν οι υπογραφές και η σχετική δήλωση
Το πρωί της Τρίτης (26/5) στις 10:00, θα γίνει στον Άρειο Πάγο η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού.
Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία» στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 21 Μαΐου. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι την επομένη θα μεταβεί στον Άρειο Πάγο, τελικώς θα το πράξει αύριο Τρίτη.
