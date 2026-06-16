Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Panay της Amazon: Οι πλατφόρμες Kindle και Alexa θα υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα, τι συζητήθηκε για επενδύσεις
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Panay της Amazon: Οι πλατφόρμες Kindle και Alexa θα υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα, τι συζητήθηκε για επενδύσεις
Η νέα υποδομή θα είναι διαθέσιμη από τον Ιούλιο και θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός συνόρων
Συνάντηση με τον Panos Panay, Senior Vice President της Amazon είχε το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενημερώθηκε από τον κ. Panay για την υλοποίηση της επένδυσης της Amazon Web Services σχετικά με τη δημιουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, η οποία θα είναι γενικά διαθέσιμη τον Ιούλιο.
Η νέα υποδομή θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός συνόρων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης, να αναπτύσσουν εφαρμογές με εξαιρετικά χαμηλούς χρόνους απόκρισης και να αξιοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, δικτύωσης και τεχνητής νοημοσύνης, στο μέγιστο επίπεδο ασφάλειας.
Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα ενσωμάτωσης της ελληνικής γλώσσας στο οικοσύστημα συσκευών και λογισμικού της Amazon, με τον κ. Panay να σημειώνει πως η ελληνική αλφάβητος θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες των πλατφορμών Kindle και Alexa στο μέλλον, με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει, χωρίς αυτοματισμούς, τη φυσική χρήση της γλώσσας.
Έγινε, ακόμη, επισκόπηση των επενδύσεων της Amazon στην Ελλάδα και εξετάστηκαν περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες, με έμφαση σε υποδομές για την υπηρεσία δορυφορικής παροχής internet Amazon Leo, στην «πράσινη» ενέργεια αλλά και στην ανάπτυξη μονάδων έρευνας αιχμής.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός επισήμανε το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του ελληνικού εργατικού δυναμικού και των ελληνικών πανεπιστημίων, που έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και στη δημιουργία ερευνητικών μονάδων σε πολλές περιοχές της χώρας.
Η νέα υποδομή θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός συνόρων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης, να αναπτύσσουν εφαρμογές με εξαιρετικά χαμηλούς χρόνους απόκρισης και να αξιοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, δικτύωσης και τεχνητής νοημοσύνης, στο μέγιστο επίπεδο ασφάλειας.
Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα ενσωμάτωσης της ελληνικής γλώσσας στο οικοσύστημα συσκευών και λογισμικού της Amazon, με τον κ. Panay να σημειώνει πως η ελληνική αλφάβητος θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες των πλατφορμών Kindle και Alexa στο μέλλον, με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει, χωρίς αυτοματισμούς, τη φυσική χρήση της γλώσσας.
Έγινε, ακόμη, επισκόπηση των επενδύσεων της Amazon στην Ελλάδα και εξετάστηκαν περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες, με έμφαση σε υποδομές για την υπηρεσία δορυφορικής παροχής internet Amazon Leo, στην «πράσινη» ενέργεια αλλά και στην ανάπτυξη μονάδων έρευνας αιχμής.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός επισήμανε το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του ελληνικού εργατικού δυναμικού και των ελληνικών πανεπιστημίων, που έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και στη δημιουργία ερευνητικών μονάδων σε πολλές περιοχές της χώρας.
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