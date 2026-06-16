Συνεδριάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ με ενεργό το «τελεσίγραφο» Πολάκη
Συνεδριάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ με ενεργό το «τελεσίγραφο» Πολάκη
Αντικείμενο της συνεδρίασης εργασίας είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση
Συνεδρίαση εργασίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα πραγματοποιηθεί στις 15:30 σήμερα το μεσημέρι, με αντικείμενο τη Συνταγματική Αναθεώρηση, στον απόηχο των πιέσεων που ασκεί η μειοψηφία για έναν «οδικό χάρτη» με φόντο τις εθνικές εκλογές.
Αν και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος συνέστησε προς βουλευτές και μέλη του κόμματος χθες να αποφύγουν τυχόν βιασύνη ως προς τη διασαφήνιση της σχέσης του κόμματός του στο εξής με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, εντούτοις τα αίματα έχουν «ανάψει», ενώ τελεσίγραφο δέκα ημερών έχει απευθύνει προς την ηγεσία ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Πολάκης.
«Μια βδομάδα μετά την υποβολή της αίτησης στον Άρειο Πάγο, κάναμε Κεντρική Επιτροπή και είδαμε και με πλειοψηφία αποφασίσαμε ότι έχει τη δυνατότητα να συμβάλει και γι' αυτό εμείς στεκόμαστε θετικά και τη στηρίζουμε, ως πρωτοβουλία. Είναι και στο χέρι και το δικό μας και, υποθέτω, και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας -που ακόμα είναι πάρα πολύ στην αρχή, γι' αυτό και διαβλέπω μία βιασύνη, η οποία κατ' εμέ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή- να διαμορφωθούν οι όροι έτσι ώστε να προσκληθούν και ευρύτερες δυνάμεις» ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο κ. Φάμελλος, μιλώντας στο ρ/σ «Στο Κόκκινο».
Σημειωτέον ότι ο κ. Πολάκης έχει διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συμμετάσχει στην σημερινή συνεδρίαση, η οποία πέρα από την στάση του κόμματος απέναντι στις προωθούμενες αλλαγές στο πεδίο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, δεν αποκλείεται να συζητήσει και ζητήματα στρατηγικής, καθώς η αναγκαστική ανάπαυλα του καλοκαιριού θα οξύνει την εκκρεμότητα, όπως παρατηρούν στελέχη της μειοψηφίας.
Ήδη χθες, η βουλευτής δυτικής Αττικής, Ρένα Δούρου υποστήριξε πως «στόχος (είναι) ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων», συμπληρώνοντας πως «η απόφαση (της ΚΕ) βασίζεται σε ένα κατασκευασμένο ψευτοδίλημμα, υπέρ ή κατά του Τσίπρα, το οποίο δεν υφίσταται και που όχι μόνο αδικεί τον ίδιο και την ΕΛ.Α.Σ, αλλά τους υπονομεύει κιόλας».
Αν και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος συνέστησε προς βουλευτές και μέλη του κόμματος χθες να αποφύγουν τυχόν βιασύνη ως προς τη διασαφήνιση της σχέσης του κόμματός του στο εξής με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, εντούτοις τα αίματα έχουν «ανάψει», ενώ τελεσίγραφο δέκα ημερών έχει απευθύνει προς την ηγεσία ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Πολάκης.
«Μια βδομάδα μετά την υποβολή της αίτησης στον Άρειο Πάγο, κάναμε Κεντρική Επιτροπή και είδαμε και με πλειοψηφία αποφασίσαμε ότι έχει τη δυνατότητα να συμβάλει και γι' αυτό εμείς στεκόμαστε θετικά και τη στηρίζουμε, ως πρωτοβουλία. Είναι και στο χέρι και το δικό μας και, υποθέτω, και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας -που ακόμα είναι πάρα πολύ στην αρχή, γι' αυτό και διαβλέπω μία βιασύνη, η οποία κατ' εμέ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή- να διαμορφωθούν οι όροι έτσι ώστε να προσκληθούν και ευρύτερες δυνάμεις» ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο κ. Φάμελλος, μιλώντας στο ρ/σ «Στο Κόκκινο».
Σημειωτέον ότι ο κ. Πολάκης έχει διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συμμετάσχει στην σημερινή συνεδρίαση, η οποία πέρα από την στάση του κόμματος απέναντι στις προωθούμενες αλλαγές στο πεδίο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, δεν αποκλείεται να συζητήσει και ζητήματα στρατηγικής, καθώς η αναγκαστική ανάπαυλα του καλοκαιριού θα οξύνει την εκκρεμότητα, όπως παρατηρούν στελέχη της μειοψηφίας.
Ήδη χθες, η βουλευτής δυτικής Αττικής, Ρένα Δούρου υποστήριξε πως «στόχος (είναι) ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων», συμπληρώνοντας πως «η απόφαση (της ΚΕ) βασίζεται σε ένα κατασκευασμένο ψευτοδίλημμα, υπέρ ή κατά του Τσίπρα, το οποίο δεν υφίσταται και που όχι μόνο αδικεί τον ίδιο και την ΕΛ.Α.Σ, αλλά τους υπονομεύει κιόλας».
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